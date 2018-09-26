الصمت البافاري يفتح باب عودة خاميس رودريغيز إلى الملكي

لم يبد بايرن ميونيخ حتى الآن أي تحرك لضم النجم الكولومبي خاميس رودريغيز، الذي قدم إلى النادي البافاري مُعاراً من ريال مدريد مع أحقية الشراء حتى نهاية الموسم الجاري، على الرغم من أن النادي الألماني يمكنه الاحتفاظ باللاعب مقابل 42 مليون يورو. وفي هذا السياق قال موقع "شبورت" الألماني إن بايرن لم يخض أي محادثات مع النجم الكولومبي أو وكلائه. وربط الموقع الألماني بين صمت البافاري وبين مستوى اللاعب.

وفي هذا السياق كشفت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية أن خورخي مينديز، وكيل أعمال رودريغيز، طلب مقابلة رئاسة النادي البافاري، للحديث حول مستقبل اللاعب على أن تُجرى أولى المحادثات قبل فترة التوقف الشتوية. على الرغم من أن بايرن ميونيخ لم يخف، في وسائل الإعلام على الأقل، نيته بحسم موقفه من بقاء اللاعب أو رحيله.

وإضافة إلى راتب رودريغيز البالغ 6.5 مليون يورو صافياً، فمن المتوقع أيضاً أن تجري المحادثات بين وكيل أعمال اللاعب والمسؤولين في النادي الألماني حول مستقبل المهاجم الكولومبي في القلعة البافارية، فقد استغنى المدير الفني لبايرن ميونخ نيكو كوفاتش عن خدمات رودريغيز في انطلاق الموسم الحالي من الدوري الألماني "بوندسليغا"، ولم يشترك إلا في المباراة الرابعة منه.

ورغم أن كوفاتش أسهب في الإشادة باللاعب الدولي الكولومبي بعد أن سجل الأخير هدفاً في أولى مبارياته ضمن التشكيلة الأساسية للفريق البافاري، أمام شالكه السبت الماضي، إلا أن اللاعب الشاب بات على ما يبدو يتذمر من عدم إشراكه لوقت أطول في المباريات. وبعد المشاكل التي عانى منها في الكاحل هذا الصيف، تخلى رودريغيز عن مباريات مع منتخب بلاده، من أجل إمكانية المشاركة في مباراة بايرن مع باير ليفركوزن ضمن التشكيلة الأساسية.

لكنه جلس طوال شوط المباراة الأول على مقاعد البدلاء ولم يشركه كوفاتش إلا قُبيل نهاية الشوط الأول، حيث سجل الهدف الثالث للبافاري. ونقلت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية عن رودريغيز (27 عاماً) قوله: "أشعر بالرضا التام، لكني أود أن اللعب لوقت أطول".

وفي ظل هذا اللغط حول حسم مستقبله، فإن علاقة المهاجم الشاب بمدربه الجديد نيكو كوفاتش ستكون من المؤكد موضوعاً لعناوين الصحف. فإذا زاد كوفاتش اعتماده على النجم الكولومبي، فإن بقاءه في صفوف النادي البافاري بشكل دائم يصبح غير مستبعد. لكن عدم حصوله على مكان في التشكيلة الأساسية يبقي الباب مفتوحاً أمام الشائعات حول رحيله عن النادي الألماني الصيف المقبل.

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017 في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة الكاتب: صلاح شرارة



ومما يزيد من احتماليات رحيله عن بايرن، الأنباء مؤخراً عن أن مدرب ريال مدريد الجديد جولين لوبيتيجي بات يتواصل مع النجم الكولومبي، بعد أن تولى تدريب النادي الملكي خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان الذي لم يكن يولي خاميس رودريغيز ثقة كبيرة.

يرغب لوبيتيغي في إقناع النجم الكولومبي بالعودة إلى قلعة الميرينغي، لكن بنداً أحادي الجانب في العقد يجعل ريال مدريد مكتوف الأيدي في قضية عودة اللاعب إلى صفوفه، لكون أن العقد يبقى هذا الخيار في يد بايرن ميونيخ وحده.

من جانب آخر زادت وتيرة التكهنات في الآونة الأخيرة عن اهتمام يوفنتوس الإيطالي في الحصول على خدمات خاميس رودريغيز، ما يجعل بايرن أمام حتمية تقرير مصير اللاعب الكولومبي في القريب العاجل وبكل شفافية.

ع.غ