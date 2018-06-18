الصليب الأحمر: هجوم دامٍ من التحالف العربي على حافلة تقل أطفالا في صعدة

ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن إلى جانب مصادر إعلامية حوثية أن قصفا جويا لطائرات التحالف العربي بقيادة السعودية على محافظة الصعدة اليوم الخميس(التاسع من آب/أغسطس) أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين اليمنيين، معظمهم من الأطفال. وكتبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن في تغريدة على حسابها على موقع تويتر "عشرات القتلى والجرحى في هجوم على باص ينقل أطفالًا في سوق ضحيان في صعدة. تعمل الفرق الطبية في المشفى المدعوم من قبل اللجنة الدولية في اليمن". وتابعت التغريدة "يفرض القانون الدولي الإنساني حماية المدنيين أثناء النزاعات وعدم استهدافهم".

ومن جهتها، أوردت قناة "المسيرة" المتحدثة باسم الحوثيين أنه قُتل "39 مدنيا وأصيب 51 آخرون بجروح غالبيتهم أطفال" فيما وصفته بـ "جريمة جديدة" لطائرات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

ولم يصدر أي تعليق فوري من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

على صعيد متصل، شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، خمس غارات جوية على موقع عسكري خاضع لسيطرة الحوثيين بالعاصمة صنعاء. وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مقاتلات التحالف شنت خمس غارات جوية على مقر الأمن المركزي في حي السبعين وسط صنعاء. وأشار السكان إلى أن دوي انفجارات عنيفة هزت العاصمة وتصاعدت أعمدة الدخان من على الموقع المستهدف دون أن تتضح حصيلة الخسائر التي خلفتها الغارات.

والأسبوع الماضي، قتل 55 مدنيا وأصيب 170 بجروح في أعمال قصف في مدينة الحديدة في حصيلة للصليب الأحمر. وتبادل التحالف والمتمردون الاتهام بالوقوف خلف الهجمات.

ومنذ 2014، يشهد اليمن حربًا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا بعدما تمكن المتمردون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة. وتتهم السعودية إيران بدعم المتمردين الشيعة بالسلاح، لكن طهران تنفي. أوقعت الحرب في اليمن أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ تدخل التحالف العسكري في 2015.

ح.ع.ح/ م.س(أ.ف.ب، د.ب.أ، رويترز)