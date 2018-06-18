الصليب الأحمر: هجوم دامٍ من التحالف العربي على حافلة تقل أطفالا في صعدة

ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن إلى جانب مصادر إعلامية حوثية أن قصفا جويا لطائرات التحالف العربي بقيادة السعودية على محافظة الصعدة اليوم الخميس(التاسع من آب/أغسطس) أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين اليمنيين، معظمهم من الأطفال. وكتبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن في تغريدة على حسابها على موقع تويتر "عشرات القتلى والجرحى في هجوم على باص ينقل أطفالًا في سوق ضحيان في صعدة. تعمل الفرق الطبية في المشفى المدعوم من قبل اللجنة الدولية في اليمن". وتابعت التغريدة "يفرض القانون الدولي الإنساني حماية المدنيين أثناء النزاعات وعدم استهدافهم".
ومن جهتها، أوردت قناة "المسيرة" المتحدثة باسم الحوثيين أنه قُتل "39 مدنيا وأصيب 51 آخرون بجروح غالبيتهم أطفال" فيما وصفته بـ "جريمة جديدة" لطائرات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
ولم يصدر أي تعليق فوري من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين.
على صعيد متصل، شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، خمس غارات جوية على موقع عسكري خاضع لسيطرة الحوثيين بالعاصمة صنعاء. وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مقاتلات التحالف شنت خمس غارات جوية على مقر الأمن المركزي في حي السبعين وسط صنعاء. وأشار السكان إلى أن دوي انفجارات عنيفة هزت العاصمة وتصاعدت أعمدة الدخان من على الموقع المستهدف دون أن تتضح حصيلة الخسائر التي خلفتها الغارات.
والأسبوع الماضي، قتل 55 مدنيا وأصيب 170 بجروح في أعمال قصف في مدينة الحديدة في حصيلة للصليب الأحمر. وتبادل التحالف والمتمردون الاتهام بالوقوف خلف الهجمات.
ومنذ 2014، يشهد اليمن حربًا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا بعدما تمكن المتمردون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة. وتتهم السعودية إيران بدعم المتمردين الشيعة بالسلاح، لكن طهران تنفي. أوقعت الحرب في اليمن أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ تدخل التحالف العسكري في 2015.
ح.ع.ح/ م.س(أ.ف.ب، د.ب.أ، رويترز)
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
بعد عقود من تقسيمه إلى جنوب وشمال واعتناق إيديولوجيتين مختلفتين تماماً، جاء توحيد شطري اليمن عام 1990 إثر انهيار دول المعسكر الاشتراكي، حيث قامت دولة واحدة تحت قيادة الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
لكن بعد نحو أربعة أعوام اندلعت حرب أهلية، ففي أبريل/ نيسان 1994 وقع تبادل لإطلاق النار في معسكر تابع لليمن الجنوبي قرب صنعاء، وسرعان ما تطورت لحرب كاملة في 20 مايو/ أيار وقامت حرب 1994 الأهلية في اليمن بعد ثلاثة أسابيع من تساقط صواريخ سكود على صنعاء، وأعلن علي سالم البيض نفسه رئيساً على دولة جديدة سماها جمهورية اليمن الديمقراطية من عدن.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
ولم يعترف أحد بالدولة الجديدة التي أعلنها البيض، لكن السعودية، اللاعب الإقليمي الرئيس في الساحة اليمنية، عملت على إخراج اعتراف من مجلس التعاون الخليجي بالدولة الجديدة، لكن صالح أفشل الجهود السعودية وحال دون انفصال الجنوب عن الشمال مجدداً.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
بعد سلام لسنوات قليلة، سرعان ما عادت الحرب إلى ربوع اليمن، حين احتج الحوثيون على تهميشهم، وخاضوا من عام 2003 حتى 2009 ست حروب مع قوات صالح ومن ثم حرباً مع السعودية.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
في خضم احتجاجات ما يُسمى بـ"الربيع العربي" عام 2011 ضعف حكم الرئيس صالح، لكنها قادت إلى انقسامات في الجيش، ما سمح لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب بالسيطرة على مساحات كبيرة في شرق البلاد.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
بعد عام من الاحتجاجات والاعتصامات والكثير من الضحايا تنحى الرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2012 في إطار خطة للانتقال السياسي تدعمها دول خليجية. وضمن الاتفاق أيضاً أصبح عبد ربه منصور هادي رئيساً مؤقتاً ليشرف على "حوار وطني" لوضع دستور شامل على أساس اتحادي.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
في خضم ذلك ومحاولات الرئيس صالح وحلفائه تقويض عملية الانتقال السياسي في البلاد وفق المبادرة الخليجية، ازداد انتشار تنظيم القاعدة في جزيرة العرب عام 2013، رغم الهجمات العسكرية عليه والضربات بطائرات دون طيار، وبات يشن هجمات في مختلف أنحاء البلاد.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
ولم يمض عام حتى تقدم الحوثيون بسرعة انطلاقاً من معقلهم في صعدة وسيطروا على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول 2014 بمساعدة صالح والقوات المتحالفة معه، وطالبوا بالمشاركة في السلطة.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
عام 2015 حاول هادي إعلان دستور اتحادي جديد يعارضه الحوثيون وصالح، ورغم أنه فشل في ذلك لكنه نجح في الهروب من مطاردة الحوثيين له ولجأ إلى السعودية. وبدء التدخل السعودي العسكري في مارس/ آذار بتحالف عسكري عربي تم تجميعه على عجل. بعد شهور يدفع التحالف الحوثيين والموالين لصالح إلى الخروج من عدن في جنوب اليمن وفي مأرب إلى الشمال الشرقي من صنعاء لكن الخطوط الأمامية تستقر لتبدأ فترة جمود.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
عام 2016 استغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الفوضى من جديد وأعلن عن إقامة دويلة حول المكلا في شرق اليمن الأمر الذي أثار مخاوف من أن الحرب ستؤدي إلى تصاعد نشاط المتشددين من جديد. الإمارات عملت على مساندة القوات المحلية في معركة لوضع نهاية لوجود التنظيم هناك.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
لكن هذه الحروب تركت آثارها على اليمن، فقد انتشر الجوع مع فرض التحالف السعودي حصاراً جزئياً على اليمن واتهامه إيران بتهريب الصواريخ للحوثيين عن طريق ميناء الحديدة مع الواردات الغذائية. وإيران تنفي هذا الاتهام. كما تسببت الغارات جوية التي شنها التحالف في مقتل مئات المدنيين، ما دفع منظمات حقوقية إلى إطلاق تحذيرات، غير أن الدعم الغربي للسعودية وحلفائها لم ينقطع.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
عام 2017 يمكن تسميته بعام حرب الصواريخ، فقد بات الحوثيون يطلقون عدداً متزايداً من الصواريخ على عمق الأراضي السعودية بما في ذلك الرياض.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
وفي خضم هذه التطورات المستعرة ظهرت خلافات بين صالح وحلفائه الحوثيين، فرأى صالح فرصة لاستعادة أسرته للسلطة من خلال الانقلاب على حلفائه الحوثيين لكنهم قتلوه أثناء محاولة الهرب منهم نحو عدو الأمس السعودية.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
أطلقت القوات التي يدعمها التحالف السعودي بما فيها بعض القوات التي ترفع علم الانفصاليين في الجنوب عملية على ساحل البحر الأحمر في مواجهة الحوثيين بهدف انتزاع السيطرة على ميناء الحديدة آخر نقاط الإمداد الرئيسية لشمال اليمن، حيث تدور معارك شرسة.