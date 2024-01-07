الصليب الأحمر الألماني ينقل مساعدات إنسانية عاجلة لسكان غزة

بدأ الصليب الأحمر الألماني بنقل مساعدات إنسانية مختلفة إلى قطاع غزة عبر مصر تتضمن أغطية بلاستيكية وعربات خدمات لوجستية وحقائب إسعاف. ومن المنتظر إقلاع طائرة ثانية غداً من مطار لايبزيغ أيضاً.

نقل الصليب الأحمر الألماني اليوم الأحد (7 يناير/كانون الثاني 2024)، من مطار لايبزيغ/هاله مساعدات إنسانية عاجلة إلى السكان المدنيين في قطاع غزة.

ونقل بيان عن الأمين العام للصليب الأحمر الألماني، كريستيان رويتر، قوله إن "الحاجة إلى المساعدة الإنسانية في قطاع غزة، هائلة. إنه (القطاع) يحتاج عملياً إلى المزيد من كل شيء". وأضاف: "من خلال رحلات إرسال المساعدات، نستجيب للاحتياجات الأكثر إلحاحاً وندعم جهود جمعيتنا الشقيقة هناك وهي الهلال الأحمر الفلسطيني".

ووفقاً للبيان، تتضمن رحلات إرسال المساعدات التي نظمها الصليب الأحمر الألماني بتمويل من وزارة الخارجية، 1020 خيمة للعائلات، و1000 غطاء مشمع لنُزُل الطوارئ و6 عربات رفع للخدمات اللوجستية الإنسانية، و50 حقيبة إسعاف.

وتم تحميل حوالي 33 طناً من المساعدات في لايبزيغ وتم نقلها جواً إلى مصر. بعد هبوط الشحنة في مصر، سيتم نقلها بواسطة الهلال الأحمر المصري عبر الطريق البري إلى قطاع غزة، حيث من المقرر توزيعها بواسطة الهلال الأحمر الفلسطيني. ومن المنتظر إقلاع طائرة ثانية من مطار لايبزيغ أيضاً غداً الإثنين وعلى متنها 26 طناً من المساعدات.

من المنتظر إقلاع طائرة ثانية من مطار لايبزيغ/ هاله أيضاً غداً الإثنين وعلى متنها 26 طناً من المساعدات صورة من: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

يذكر أن منظمات الإغاثة تشكو منذ بدء الحرب من استمرار تردي وضع السكان المدنيين في قطاع غزة الذي اشتد الحصار المفروض عليه منذ شن إسرائيل الحرب على حماس رداً على هجومها الإرهابي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

الوضع الغذائي في غزة "صعب للغاية"

وأفاد الصليب الأحمر الألماني بأن القطاع يعاني نقصاً في الأدوية ومياه الشرب والمواد الغذائية والأغطية الثقيلة والوقود والملابس.

وفقد معظم سكان القطاع منازلهم أو نزحوا عنها. وقال الصليب الأحمر الألماني إنه لهذا السبب يساعد بتقديم مواد طبية للرعاية الطارئة وللمقيمين في نزل الطوارئ.

من ناحية أخرى أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تدهور إمدادات الطعام لمئات الآلاف من سكان قطاع غزة. وفي أعقاب زيارة لمستودع تابع لبرنامج الغذاء العالمي، قال بلينكن في العاصمة الأردنية عمان اليوم الأحد إن الوضع الغذائي في غزة "صعب للغاية" بالنسبة للرجال والنساء والأطفال. وأضاف بلينكن أن جزءاً كبيراً من الطعام الذي يتم توريده جاهز للتناول لأن الناس هناك يكادون لا يستطيعون أو لا يستطيعون على الإطلاق إعداد الطعام في ظل الظروف الراهنة هناك، واستطرد: "هذه هي الطريقة الوحيدة لإعطاء الناس ما يحتاجون إليه الآن".

ع.ح/ع.ج/م.ع.ح (ا.ف.ب/ د.ب.ا)