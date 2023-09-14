الصليب الأحمر الألماني يلغي رحلة إغاثة للمغرب في اللحظة الأخيرة

ألغى الصليب الأحمر الألماني اليوم الخميس، في اللحظة الأخيرة، إرسال مساعدات كان من المقرر أن تصل المغرب، التي تعرضت لزلزال قوي الجمعة الماضية. وقال الصليب الأحمر الألماني في بيان " لأسباب خارجة عن إرادتنا وإرادة شركائنا في حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تم الاعلان عن قواعد ولوائح جديدة دون إشعار مسبق، مما يجعل من المستحيل أن تقلع الطائرة اليوم".

ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل عن الأسباب التي تسببت في إلغاء الرحلة التي كان من المقرر أن تقلع اليوم من مطار لايبزيغ، واكتفى بالقول "تؤسفنا هذه التطورات بشدة إذ أن الناس هناك بحاجة لمساعدات عاجلة بعد الزلزال المدمر".

وأضاف البيان " من المهم في أوقات مثل هذه، أن يتم تقديم المساعدات وفقا لمستوى الحاجة، وأن يحظى العمل الانساني بالدعم من جميع الأطراف". وقالت متحدثة باسم الصليب الأحمر إن المنظمة تعمل بأقصى سرعة لتجاوز القيود التي تم فرضها.

وكانت وزارة الداخلية المغربية، قد أعلنت أمس الاربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق متفرقة بالبلاد يوم الجمعة الماضي إلى 2946قتيلا و 5674 مصابا. ولم يقبل المغرب حتى الآن عروض المساعدات الدولية سوى من أربع دول فقط وهي إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات.

ا.ف/ ع.أ.ج (د.ب.أ)