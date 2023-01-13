 الصلع المبكر لدى الرجال.. سبب لا يتوقعه كثيرون! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 14.01.2023

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صحة

الصلع المبكر لدى الرجال.. سبب لا يتوقعه كثيرون!

تساقط الشعر عادة ما يتم ربطه بالتقدم في العمر، لكن دراسات سابقة أظهرت العكس. وأحد أسباب هذه المشكلة لدى الرجال وخاصة الأصغر سناً منهم، هو الإستهلاك المفرط للمشروبات المحلاة، وفق ما كشفت عنه أحدث الدراسات.

تساقط الشعر في سن مبكرة قد يشكل كابوساً للبعض!

تساقط الشعر في سن مبكرة قد يشكل كابوساً للبعض!

تظهر إحصاءات موقع Statista المخصص للإحصائيات العالمية أن تساقط الشعر  بات يمثل مشكلة كبيرة للكثيرين في ألمانيا. ففي عام 2022، اشترى حوالي 1,88 مليون شخص في ألمانيا علاجات ضد تساقط الشعر. ويتوفر العديد من هذه المنتجات في صورة غسول للشعر بالكافيين ومكونات نشطة أخرى من الصيدليات أو من محلات السوبر ماركت.

مختارات

تساقط الشعر ليس مرادفاً للشيخوخة!

لكن عادة ما ينظر إلى تساقط الشعر على أنه علامة على التقدم في العمر و بداية الشيخوخة، كما هو الحال أيضاً مع ضعف البصر. لكن وفق ما أظهرت دراسات وإحصاءات  سابقة حول ارتباط تساقط الشعر بالعمر،  يعاني حوالي  35 في المائة من البالغين من العمر 35عاماً من تساقط الشعر. كما أن هذه المشكلة بدأت تزداد حتى عند الرجال في سن مبكرة.

مشكلة تساقط الشعر قد تكون لها أسباب مختلفة، ومن بينها الإجهاد ونقص الفيتامينات والمعادن أو قلة النوم. لكن وفق أحدث الدراسات، قد يكون استهلاك الصودا وغيرها من المشروبات المحلاة من بين تلك الأسباب أيضاً.

إذ فحصت الدراسة الحديثة التي شارك فيها خبراء من جامعة "تسينغهوا" في الصين العلاقة بين استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر ومشكلة تساقط الشعر لدى الرجال وبالأخص أولئك الذين يعانون من هذه المشكلة في سن مبكرة.

ما هي أسباب تساقط الشعر؟

نتائج "محفزة" للشباب

الدراسة التي نشرت نتائجها في المجلة العلمية "Nutrients"، ونقلها الموقع الطبي الألماني (Heilpraxis) بكامل تفاصيلها، وشارك فيها 1951رجلاً تتراوح أعمارهم  مابين 18و 45عاماً من 31 مقاطعات مختلفة في الصين واستخدم الفريق خلالها استطلاعاً للرأي عبر الإنترنت من أجل جمع البيانات، أظهرت وجود علاقة بين تساقط الشعر عند الرجال والمشروبات المحلاة - على سبيل المثال الكولاومشروبات الطاقة، وكذلك العصائر مثل عصير الليمون أو الشاي المحلى.

 وأظهرت نتائج الدراسة أن الكميات الصغيرة من هذه المشروبات من شأنها ترك أثر سلبي على تساقط الشعر لدى الرجال. إذ أن الرجال الذين يستهلكون في المتوسط مشروباً واحداً من المشروبات المذكورة في اليوم هم أكثر عرضة بنسبة 30 في المائة إلى خطر تساقط الشعر. أما الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 27 عاماً فهم الأكثر تضرراً.

هذه الدراسة أظهرت أيضا أن المشروبات المحلاة يمكن أن تكون لها آثار سلبية على الشعر والمظهر، ويأمل الخبراء أن تشجع نتائجها الشباب بشكل خاص على تقليل استهلاكهم من هذه المشروبات غير الصحية. وبهذه الطريقة  يمكن أيضاً تجنب المخاطر الصحية الأخرى للإستهلاك المفرط للسكر، ومنها السمنة وتسوس الأسنان و مرض الكبد الدهني ومرض السكري.

إ.م/ ع.ج

  • Princess Beatrix of the Netherlands (Reuters)

    مشاهير زادتهم تسريحات شعرهم شهرة...

    الأميرة الهولندية بياتريس

    كم نُحب أن نرى ملكة هولندا السابقة والأميرة الحالية بياتريس بعد أن تستيقظ من نومها. منذ زفافها عام 1966 لم تُشاهد الأميرة في تسريحة غير تسريحة شعرها الشبيهة بالتاج الملكي. يطلق الهولنديون على تسريحة الأميرة بياتريس اسم "تاج بياتريس". للحصول على هذه التسريحة لا نحتاج إلا إلى سيشوار ومكواة للشعر، والكثير من الملاقط ومثبتات الشعر.

  • Rod Stewart wearing a red leather jacket in 1984 (Imago/ZUMA Press)

    مشاهير زادتهم تسريحات شعرهم شهرة...

    رود ستيوارت

    حتى بعد مرور قرابة الخمسين عاماً على دخول المغني البريطاني رود ستيوارت ميدان الموسيقى، لم تتغير تسريحة شعره الأشقر: شعر قصير عند منطقة الجبهة، وطويل في منطقة خلف الرأس. مظهر رود ستيوارت لا يقل أهمية عن صوته. جميع الحلاقين في العالم تقريباً يعرفون نوع التسريحة إذا ما طلبت من أحدهم أن يقص شعرك على غرار تسريحة رود.

  • Mireille Mathieu (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Niehaus)

    مشاهير زادتهم تسريحات شعرهم شهرة...

    ميري ماتيو

    حرصت المُغَنية الفرنسية ميري ماتيو على الالتزام بشكل تسريحة شعرها ولم ُتغير تسريحتها منذ سبعينيات القرن الماضي. وذات مرة صرحت لصحيفة "دي فيلت" الألمانية بأن تسريحة شعرها بالنسبة إليها "هي أكثر من مجرد علامة تجارية"، وأن تسريحة شعرها إضافة إلى صوتها هما أعظم وأكبر رصيد لديها.

  • Donatella Versace at a fashion show (Getty Images/AFP/M. Medina)

    مشاهير زادتهم تسريحات شعرهم شهرة...

    دوناتيلا فيرساتشي

    قد يختلف طول شعر مصممة الأزياء العالمية دوناتيلا فيرساتشي، إلا أن لونه يبقى أشقراً مائلاً إلى البياض. تقول دوناتيلا إن السبب في ذلك هو شقيقها الراحل جياني فيرساتشي، الذي يُقَال بأنه كان مُعجباً بالمطربة الإيطالية نيكوليتا سترامبيلي، والتي كانت ذات شعر أشقر مسترسل مائل إلى البياض. ومنذ أن كانت دوناتيلا في الحادية عشر من عمرها، اختارت تسريحة شعرها المشابهة لتسريحة سترامبيلي ولم تُغيرها حتى الآن.

  • Karl Lagerfeld side profile (picture-alliance/dpa/C. Seidel)

    مشاهير زادتهم تسريحات شعرهم شهرة...

    كارل لاغرفيلد

    يتحدث مصمم الأزياء الألماني كارل لاغرفيلد عن تسريحة شعره بالقول: "التسريحة أشبه بذيل الحصان ومن السهولة بمكان العناية بها، والتسريحة يمكن أن تُحافظ على شكلها لمدة طويلة وأنا ألتزم بهذه التسريحة منذ عام 1976". أنتيه بيندر/ غالية داغستاني

    الكاتب: غالية داغستاني