 ″الصلعة الملكية″- الأمير وليام ″أكثر الرجال الصلع جاذبية″ بالعالم | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 30.03.2021

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منوعات

"الصلعة الملكية"- الأمير وليام "أكثر الرجال الصلع جاذبية" بالعالم

سقوط الشعر مشكلة لبعض الرجال لاسيما المشاهير الذين يلجأون للشعر المستعار، لكن البعض تمرد على ذلك وأعرب عن فخره برأسه الأصلع. أمر يبدو أنه يستحق بالفعل إذ لا يقلل الرأس الأصلع من جاذبية الرجال وفي مقدمتهم الأمير وليام.

UK Prinz William und Herzogin Kate in Ballymena, Nordirland

بدأ شعر الأمير وليام في التساقط وهو في منتصف العشرينات، لكنه كان السبب في منحه لقب جديد في نهاية الثلاثينات

بدأ الأمير وليام (38 عاماً) يعاني من سقوط الشعر وهو في منتصف العشرينات من العمر، وهو أمر ربما أزعجه وقتها، لكنه حوله الآن وهو في نهاية الثلاثينيات إلى "أكثر رجل أصلع جذاب في العالم".

وأظهر تقييم يستند إلى المواد المنشورة على الإنترنت، سواء فيما يتعلق بالأخبار أو المدونات أو المواقع المهتمة بالمشاهير، أن اسم دوق كامبريدج  وحفيد الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، ذكر 17.6 مليون مرة مرتبطا بكلمة "مثير" أو "جذاب"، ليتقدم بذلك على عدد من نجوم هوليوود من "أصحاب الشعر الخفيف".

المركز الثاني كان من نصيب أسطورة الملاكمة مايك تايسون يليه النجم جاسون ستاثام. أمَّا النجم جون ترافولتا، الذي سبق وكشف عن مخاوفه الدائمة من سقوط شعره، فقد احتل المركز السابع في القائمة. وبعد سنوات من الاعتماد على الشعر المستعار، تخلى ترافولتا في السنوات الأخيرة، عن الشعر المستعار بل وأعرب عن فخره بصلعته مؤكدا "لحسن الحظ  أتمتع برأس جميل، خال من الندبات".

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وبعد ترافولتا جاء بروس ويلز في المركز الثامن، يليه نجم المصارعة الأمريكي جواين جونسون وأخيرا النجم الأمريكي فان ديزل، الذي ارتبط اسمه في مواقع الإنترنت بكلمة "جذاب" نحو 2.3 مليون مرة، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

الدراسة تمت بتكليف من مؤسسة "لونغفيتا" لجراحات التجميل التي قالت إن سبب إجرائها الدراسة هو وجود العديد من الشخصيات الشهيرة من أصحاب الرأس الأصلع والإطلالة المبهجة.

ا.ف/ ص.ش 

  • Princess Beatrix of the Netherlands (Reuters)

    مشاهير زادتهم تسريحات شعرهم شهرة...

    الأميرة الهولندية بياتريس

    كم نُحب أن نرى ملكة هولندا السابقة والأميرة الحالية بياتريس بعد أن تستيقظ من نومها. منذ زفافها عام 1966 لم تُشاهد الأميرة في تسريحة غير تسريحة شعرها الشبيهة بالتاج الملكي. يطلق الهولنديون على تسريحة الأميرة بياتريس اسم "تاج بياتريس". للحصول على هذه التسريحة لا نحتاج إلا إلى سيشوار ومكواة للشعر، والكثير من الملاقط ومثبتات الشعر.

  • Rod Stewart wearing a red leather jacket in 1984 (Imago/ZUMA Press)

    مشاهير زادتهم تسريحات شعرهم شهرة...

    رود ستيوارت

    حتى بعد مرور قرابة الخمسين عاماً على دخول المغني البريطاني رود ستيوارت ميدان الموسيقى، لم تتغير تسريحة شعره الأشقر: شعر قصير عند منطقة الجبهة، وطويل في منطقة خلف الرأس. مظهر رود ستيوارت لا يقل أهمية عن صوته. جميع الحلاقين في العالم تقريباً يعرفون نوع التسريحة إذا ما طلبت من أحدهم أن يقص شعرك على غرار تسريحة رود.

  • Mireille Mathieu (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Niehaus)

    مشاهير زادتهم تسريحات شعرهم شهرة...

    ميري ماتيو

    حرصت المُغَنية الفرنسية ميري ماتيو على الالتزام بشكل تسريحة شعرها ولم ُتغير تسريحتها منذ سبعينيات القرن الماضي. وذات مرة صرحت لصحيفة "دي فيلت" الألمانية بأن تسريحة شعرها بالنسبة إليها "هي أكثر من مجرد علامة تجارية"، وأن تسريحة شعرها إضافة إلى صوتها هما أعظم وأكبر رصيد لديها.

  • Donatella Versace at a fashion show (Getty Images/AFP/M. Medina)

    مشاهير زادتهم تسريحات شعرهم شهرة...

    دوناتيلا فيرساتشي

    قد يختلف طول شعر مصممة الأزياء العالمية دوناتيلا فيرساتشي، إلا أن لونه يبقى أشقراً مائلاً إلى البياض. تقول دوناتيلا إن السبب في ذلك هو شقيقها الراحل جياني فيرساتشي، الذي يُقَال بأنه كان مُعجباً بالمطربة الإيطالية نيكوليتا سترامبيلي، والتي كانت ذات شعر أشقر مسترسل مائل إلى البياض. ومنذ أن كانت دوناتيلا في الحادية عشر من عمرها، اختارت تسريحة شعرها المشابهة لتسريحة سترامبيلي ولم تُغيرها حتى الآن.

  • Karl Lagerfeld side profile (picture-alliance/dpa/C. Seidel)

    مشاهير زادتهم تسريحات شعرهم شهرة...

    كارل لاغرفيلد

    يتحدث مصمم الأزياء الألماني كارل لاغرفيلد عن تسريحة شعره بالقول: "التسريحة أشبه بذيل الحصان ومن السهولة بمكان العناية بها، والتسريحة يمكن أن تُحافظ على شكلها لمدة طويلة وأنا ألتزم بهذه التسريحة منذ عام 1976". أنتيه بيندر/ غالية داغستاني

    الكاتب: غالية داغستاني


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