"الصلعة الملكية"- الأمير وليام "أكثر الرجال الصلع جاذبية" بالعالم

بدأ الأمير وليام (38 عاماً) يعاني من سقوط الشعر وهو في منتصف العشرينات من العمر، وهو أمر ربما أزعجه وقتها، لكنه حوله الآن وهو في نهاية الثلاثينيات إلى "أكثر رجل أصلع جذاب في العالم".

وأظهر تقييم يستند إلى المواد المنشورة على الإنترنت، سواء فيما يتعلق بالأخبار أو المدونات أو المواقع المهتمة بالمشاهير، أن اسم دوق كامبريدج وحفيد الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، ذكر 17.6 مليون مرة مرتبطا بكلمة "مثير" أو "جذاب"، ليتقدم بذلك على عدد من نجوم هوليوود من "أصحاب الشعر الخفيف".

المركز الثاني كان من نصيب أسطورة الملاكمة مايك تايسون يليه النجم جاسون ستاثام. أمَّا النجم جون ترافولتا، الذي سبق وكشف عن مخاوفه الدائمة من سقوط شعره، فقد احتل المركز السابع في القائمة. وبعد سنوات من الاعتماد على الشعر المستعار، تخلى ترافولتا في السنوات الأخيرة، عن الشعر المستعار بل وأعرب عن فخره بصلعته مؤكدا "لحسن الحظ أتمتع برأس جميل، خال من الندبات".

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وبعد ترافولتا جاء بروس ويلز في المركز الثامن، يليه نجم المصارعة الأمريكي جواين جونسون وأخيرا النجم الأمريكي فان ديزل، الذي ارتبط اسمه في مواقع الإنترنت بكلمة "جذاب" نحو 2.3 مليون مرة، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

الدراسة تمت بتكليف من مؤسسة "لونغفيتا" لجراحات التجميل التي قالت إن سبب إجرائها الدراسة هو وجود العديد من الشخصيات الشهيرة من أصحاب الرأس الأصلع والإطلالة المبهجة.

ا.ف/ ص.ش