الصلاحي وجلادوه - الحياة بعد غوانتانامو

ولكنه انتقام عبر المسامحة.

لسنوات عديدة، كان يعتبر محمدو ولد الصلاحي أحد أخطر الإرهابيين في العالم ، وقد اتهم زوراً بالتورط في هجمات الحادي عشر من سبتمبر . سُجن في السجن العسكري الأمريكي في خليج غوانتنامو لمدة أربعة عشر عاما وتعرض للتعذيب الوحشي. اليوم الصلاحي رجل حر بعد أن برأته محكمتان أمريكيتان.





بعد عامين من البحث المكثف تمكن منتجو الفيلم من تعقب جلاّدي الصلاحي، ووجدوا أن بعض أعضاء فريق التعذيب لا يزال يعتبره مذنبا بينما يرى آخرون ضحيتهم السابقة بطريقة مختلفة وأكثر إنسانية. هل خلقت شهور وسنوات من سوء المعاملة والتعذيب الرهيب علاقة خاصة بين الجاني والضحية؟ وثائقي يرافق الجناة والضحايا في بحثهم عن المسامحة.





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DW عربية

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