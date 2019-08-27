 الصقور في الإمارات - مشفى وجواز سفر ومعاملة خاصة على الطائرة | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 21.02.2020

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منوعات

الصقور في الإمارات - مشفى وجواز سفر ومعاملة خاصة على الطائرة

في دولة تعتبر الصقور رمزا وطنيا، ربما ليس من الغريب أن يتلقى هذا الطائر معاملة خاصة. ولكن هل تعلم أن الأمر وصل لتخصيص مشفى كامل للعناية بآلاف الصقور سنويا؟ وأن الصقر مسموح له بالركوب بجوار صاحبه على متن الطائرة؟!

يقع بالقرب من العاصمة الإماراتية أبو ظبي أكبر مشفى مخصص لعلاج الصقور في العالم حيث يتم العناية بألاف الصقور سنويا

يقع بالقرب من العاصمة الإماراتية أبو ظبي أكبر مشفى مخصص لعلاج الصقور في العالم حيث يتم العناية بألاف الصقور سنويا

 تتلقى الصقور معاملة خاصة جدا في الإمارات تبدأ بامتلاك أكبر مستشفى مخصص للصقور في العالم، والذي يعد وجهة للكثير من مربيي هذه الطيور من كل أنحاء منطقة الخليج، وصولا للسماح لها بالتواجد بمقصورة الركاب على متن الطائرات.

ويعالج المشفى حوالى 11 ألف صقر سنويا حيث تحصل تلك الطيور هناك على فحوص اعتيادية وتقليم مخالب، فضلا عن إجراء عمليات جراحية معقدة لها عند الحاجة.

وفي عام 2010، تم إدراج تربية الصقور في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. وتشرح مديرة المستشفى مارغيت مولر أن الإمارات "لا تعتبر الصقور طيورا، بل أطفالا للبدو"، حيث أن الصقور كانت تستخدم لسنوات طويلة في صيد اللحوم بما سمح لعائلات البدو بالاستمرار في البيئة الصحراوية القاسية.

مختارات

في معرضها التي تقيمه على أرض قلعة شلايسهايم قرب ميوينخ تعرض الفنانة كريستينا شوبل، لوحاتها التي خصت بها الصقور فقط. دويتشه فيله تجولت في أجواء المعرض الذي يبني جسراً بين الشرق والغرب. مثلما تقول الفنانة كريستينا. (03.07.2011)

وتعد هذه الطيور الجارحة الثمينة رفيقة صيد في تقليد يعرف محليا باسم "القنص"، إلا أن فرص رحلات الصيد في الإمارات محدودة للغاية حيث لا يسمح بالصيد سوى بمحميات معينة.

لذا يعد المستشفى الواقع بقرب العاصمة الإماراتية أبو ظبي محطة أساسية للكثير من الطيور قبل السفر إلى وجهات صيد معروفة مثل المغرب وباكستان وكازاخستان.

ومن أجل السفر، يجب أن تصدر جوازات سفر خاصة بالطيور تتوافق مع معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض.

وتسمح شركات الطيران الرئيسية في الإمارات للصقور إما بالتواجد بمقصورة الركاب أو كأمتعة مسجلة، أو الجلوس بجانب أصحابها في حالة السفر لوجهات معينة، إذ أشارت متحدثة باسم طيران الإمارات لوكالة فرانس برس إلى أن الوجهة الأكثر شعبية لدى الصقارين (مدربو الصقور) الذين يسافرون برفقة صقورهم في مقصورة الركاب هي باكستان.

ويؤكد الصقار سالم المنصوري على أن الصقور ليست مجرد هواية مكلفة، بل تعد رمزا للتقاليد والثقافة الإماراتية، حيث يقول الشاب الإماراتي: "لقد ورثنا ذلك من أجدادنا وآبائنا الذين قاموا بتعليمنا، والآن نحن سنعلم الجيل المقبل".

د.ب/ص.ش (أ ف ب)

  • VAE Falkenklinik in Abu Dhabi Eingang (DW/M. Marek)

    أبو ظبي ـ مستشفى بخدمات عالمية لرعاية الصقور

    خدمات طبية فاخرة للصقور

    لتنال ترقيتها في تخصص أمراض الأقدام عند الصقور، ذهبت البيطرية الألمانية مارغيت مولر إلى دبي. وأُتيح لها هناك أن تفتتح عيادة بيطرية للصقور في الدولة الصحراوية. ومنذ عام 1999 يقوم المستشفى بعلاج هذه الطيور، وقد عولج فيه حتى اليوم نحو أحد عشر ألف صقر.

  • VAE Falkenklinik in Abu Dhabi Margit Müller (DW/M. Marek)

    أبو ظبي ـ مستشفى بخدمات عالمية لرعاية الصقور

    خبيرة الصقور

    يناديها أهل الإمارات بلقب "دكتورة"، وترأس الطبيبة المتخصصة البالغة من العمر 49 عاما مستشفى الصقور منذ عام 2001. سمعة البيطرية الألمانية تجاوزت حدود الإمارات، وباتت معروفة دوليا، وبما تملكه من بنك معلومات وتجارب سابقة كبيرة باتت خبرتها مطلوبة دوليا بشكل واسع.

  • VAE Falkenklinik in Abu Dhabi Wartezimmer (DW/M. Marek)

    أبو ظبي ـ مستشفى بخدمات عالمية لرعاية الصقور

    غرفة انتظار المرضى "المريشين"

    أمام مدخل الاستقبال، يصطف المرضى بشكل متخالف فوق هيكل خشبي يرتفع 20 سنتمترا عن الأرض يكسوه غطاء من البلاستك المعشب. على عيونهم الحادة وضعت كمامات جلدية.

  • VAE Falkenklinik in Abu Dhabi OP (DW/M. Marek)

    أبو ظبي ـ مستشفى بخدمات عالمية لرعاية الصقور

    مستشفى خمسة نجوم للصقور

    المستشفى مجهز بكل ما تجده في المستشفى البشري، من غرف عمليات، وقاعات وغرف لحجز الصقور التي تعاني من أمراض معدية، ومختبر، صالة أشعة، وحتى وحدة عناية مركّزة.

  • VAE Falkenklinik in Abu Dhabi Inkubatoren (DW/M. Marek)

    أبو ظبي ـ مستشفى بخدمات عالمية لرعاية الصقور

    معدات صغيرة لمرضى صغار الحجم

    معدات بأحجام تناسب الكائنات الصغيرة النادرة، وهي نسخ مصغرة من النسخ العادية المستخدمة في المشافي وغرف العلميات البشرية، والحجم هنا مهم جدا للتعامل مع الطيور خاصة في غرفة العناية المركزة، مع ضرورة السيطرة على حركاتها العفوية غير المحسوبة.

  • VAE Falkenklinik in Abu Dhabi (DW/M. Marek)

    أبو ظبي ـ مستشفى بخدمات عالمية لرعاية الصقور

    معدات البناء أيضا في خدمة الصقور

    وهناك معدات أخرى قد لا تكون ضمن مواصفات التقنيات العالية، فالأطباء يتعاملون مع المرضى بمعدات محلية منها سكينة سجاد، وماكنة طحن من سوق البناء.

  • VAE Falkenklinik in Abu Dhabi Blutuntersuchung (DW/M. Marek)

    أبو ظبي ـ مستشفى بخدمات عالمية لرعاية الصقور

    فريق طبي دولي

    ضمن الفحوص الروتينية لابد من إجراء تحليل الدم، وهناك فريق من 107 كادر طبي قادمين من 16 دولة يتناوبون عن العمل ليل نهار في المشفى. ويقومون علاوة على الفحوص الروتينية، بعلاج السيقان والأجنحة المكسورة والإصابات في أضلاع الصقور وفي عيونها ، ويقطبون الجروح ويطببون الالتهابات.

  • VAE Falkenklinik in Abu Dhabi OP-Besteck (DW/M. Marek)

    أبو ظبي ـ مستشفى بخدمات عالمية لرعاية الصقور

    الريش الصناعي !

    في إحدى الغرف تخزن آلاف الريشات الصناعية بألوان وأحجام مختلفة ، لتعويض الريشات التالفة التي قد تنكسر أو تحترق أو تتلف أو تضيع. ويتم الصاق الريشة الجديدة بصمغ خاص بدلا عن القديمة فيعود الصقر مجدد إلى الطيران.

  • VAE Falkenklinik in Abu Dhabi Endoskopie (DW/M. Marek)

    أبو ظبي ـ مستشفى بخدمات عالمية لرعاية الصقور

    حيوانات منزلية مكلفة !

    فحوص الناظور تكلف نحو 70 يورو، أمّا العمليات الكبرى فهي أكثر غلاء . تربية الصقور ليست هواية رخيصة التكاليف. فإذا امتلكت صقرا فتوقع أن تبلغ كلفته الشهرية 300 إلى 400 يورو، تشمل تكاليف العلاج والتغذية والوقاية.

  • VAE Falkenklinik in Abu Dhabi Margit Müller (DW/M. Marek)

    أبو ظبي ـ مستشفى بخدمات عالمية لرعاية الصقور

    جواز سفر لكل صقر !

    في الإمارات، تحمل الصقور جوازات سفر يدوّن فيها كل ما يتعلق بتاريخها، أصلها، تاريخ ومحل ولادتها، مالكها، إضافة الى الرقيقة التي تحمل 13 رقما وهي إجازتها وهويتها المعلقة في صدر كل صقر. ميشائيل ماريك/ م.م


 

مختارات

أبو ظبي ـ مستشفى بخدمات عالمية لرعاية الصقور

في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ترأس طبيبة بيطرية ألمانية ناجحة اسمها مارغيت مولر مستشفى الصقور الذي بات يقدم خدمات عالمية لرعاية الصقور. (25.07.2017)  

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