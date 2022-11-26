 الصفة الغربية: إذاعة متنقلة | العولمة 3000 | DW | 03.12.2022

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العولمة 3000

الصفة الغربية: إذاعة متنقلة

تجوب حافلة Radiobus الأراضي الفلسطينية، وتسمح للعاملين في المجال الثقافي بتسجيل برامجهم الخاصة ليتم بثها عبر الإنترنت. من أولى المشاريع: موسيقى هيب هوب من مخيم لاجئين.

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