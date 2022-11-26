الصفة الغربية: إذاعة متنقلة

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تجوب حافلة Radiobus الأراضي الفلسطينية، وتسمح للعاملين في المجال الثقافي بتسجيل برامجهم الخاصة ليتم بثها عبر الإنترنت. من أولى المشاريع: موسيقى هيب هوب من مخيم لاجئين.
على مدار أربعة أيام سافر نائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، عبر الشرق الأوسط حاملا معه أفكارا ورؤى مستقبلية حول السلام والتعاون بين دول المنطقة. ويعتقد أن التغير المناخي ينبغي أن يجبر الدول على التعاون رغم خلافاتها.
شنّ سلاح الجوّ الإسرائيلي غارات عدّة على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزّة، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع، فيما اقترح وزير الخارجيّة الإسرائيلي يائير لبيد خطّة لتحسين الظروف المعيشيّة في قطاع غزّة مقابل التهدية.
على الرغم من الدعوات من كل أنحاء العالم لوقف التصعيد، إلا أنه لا تلوح في الأفق لحد الآن مؤشرات على التهدئة. إذ استمر إطلاق صواريخ من غزة في اتجاه إسرائيل، كما تواصلت الغارات الإسرائيلية على أهداف مختلفة في قطاع غزة.
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