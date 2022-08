الصرف الصحي لدينا - كوكتيل سام أم منبع ذهب؟

Was enthält Abwasser? Welche Giftstoffe und Informationen verbergen sich in ihnen? Eine Gruppe von Forschern macht sich auf den Weg zur größten Kläranlage Europas – der Anlage Achères nordwestlich von Paris, wo 80 % des Abwassers aus der Stadt Paris behandelt werden. Tausend Kilometer nordöstlich, ganz in der Nähe von Berlin, spielt sich zur gleichen Zeit ein ganz ähnliches Bild ab: Auch hier hat ein Team berühmter Forscher im Abwasser nach Spuren gesucht und erstaunliche Ergebnisse erzielt. Die Entdeckung spezieller Stoffe im Abwasser hilft, mehr über die Bevölkerung zu erfahren: über die Medikamente, die Menschen einnehmen, und die Chemikalien, die sie handhaben. Das Kriminalamt nutzt die gleichen Analysetools, um Drogen- und Sprengstofflabore aufzuspüren. In diesem Dokumentarfilm geben Ermittler Einblicke in relativ neue Wege zur Untersuchung von Verbrechen.