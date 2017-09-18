الصراف الآلي جهاز الكتروني يساعد على إجراء المعاملات المالية في الأماكن العامة كبديل عن موظف. ويتيح الصراف الآلي القيام بعمليات مختلفة مثل سحب النقود وفحص أرصدة الحسابات وإيداعها فيها.

قبل نصف قرن اخترع الاسكتلندي جون شيبرد بارون ماكنة الصراف الآلي، لكن الريادة الأمريكية التي تلت أتاحت انتشار الإختراع في دول العالم ا. في الخامس من أيلول/ سبتمبر عام 1968 وضع مدير مصرف ميامي الوطني ثيودور ديفز ماكنة صراف آلي في رواق مصرفه واعتبارا من عام 1970 انتشرت في أوروبا. ومن العمليات المالية التي يسمح بالقيام بها من خلال الصراف الآلي كشف الحسابات ودفع الفواتير والسحب والإيداع.