 الصراع في السودان.. معضلة السياسة الواقعية للغرب! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 28.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

الصراع في السودان.. معضلة السياسة الواقعية للغرب!

شاركت دول غربية في عملية الإصلاح بالسودان بعد سقوط نظام البشير، بيد أن أسئلة بدأت تظهر حول مدى فعالية المشاركة الغربية، خصوصا في ظل اتكال الولايات المتحدة على جنرالات في السودان بدلا من القوى المدنية.

:ناشطون سودانيون ومراقبون أجانب حذروا مرارًا وتكرارًا من أنه لا يمكن الوثوق بالجيش وخاصة حميدتي وأنه لا يمكن أن يكون هناك حل قابل للتطبيق معهم أيضا.

الدمار يلاحق السودانيين

معارك ومئات القتلى والجرحى، وهروب آلاف الناس من المدن التي تدور فيها رحى المعارك. وها قد فشلت حتى الآن محاولة السودان للتوجه نحو المصالحة والديمقراطية ودولة القانون، وتلاشت الآمال في مستقبل مزدهر للبلاد، التي يسودها الحزن بسبب الحرب بين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو الملقب بـ "حميدتي". وبسبب هذه الحرب يشعر كثير من السودانيين بخيبة أمل كبيرة تجاه دور الدول الغربية.

كتب الناشط السوداني حميد خلف الله على تويتر إنه "يستيقظ على صوت الاشتباكات على الرغم من وقف إطلاق النار المتفق عليه". وسأل بسخرية مريرة : "لماذا يجب على الجنرالات السودانيين احترام الهدنة إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تظهر لهم التساهل؟ ويشكو من أن "الانقلاب العسكري قبل 18 شهرا لم يعاقب عمليا عليه أحد".

وبعد اندلاع أعمال العنف الأخيرة، بدأت الدول الغربية في الانسحاب بشكل مضطرد من البلاد، كما يقول خلف الله، في إشارة إلى إجلاء الأجانب الغربيين، والذي يعني أن التأثير الذي عملوا عليه سابقا ضاع هو الآخر.

"صراع محلي الصنع"

مختارات

تقول مارينا بيتر، مؤسسة ورئيسة منتدى السودان وجنوب السودان، إن جوهر الصراع محلي الصنع. الصراع هو نتيجة لمشاكل لم يتم حلها منذ عقود: صراع على الموارد ونهم للسلطة من قبل بعض الفاعلين السياسيين وقبل كل شيء العسكريين في البلاد، إنها ديناميكية من الصعب التأثير عليها من الخارج.

رغم ذلك، فقد أرتكب الغرب أخطاء أيضا تجاه السودان منذ عام 2019 - العام الذي أُطيح فيه بالديكتاتور عمر البشير. وتؤكد الخبيرة في شؤون السودان في حوارها مع DW "على وجه الخصوص الخطأ المتمثل في عدم مشاركة قطاعات كبيرة من المجتمع المدني في المفاوضات والمحادثات الرسمية". بدلاً من ذلك، جرى الاعتماد بشكل كبير على الجيش. وتضيف: "ناشطون سودانيون ومراقبون أجانب حذروا مرارًا وتكرارًا من أنه لا يمكن الوثوق بالجيش وخاصة حميدتي، وأنه لا يمكن أن يكون هناك حل قابل للتطبيق معهم أيضا".

ثقة أكثر من اللازم بالقوى القديمة؟

هذا ما يراه أيضا الناشط الديمقراطي أحمد عصام من منصة "انتفاضة السودان – ألمانيا"، وهو ناشط يعيش في ألمانيا، ويقول لـ DW إنه لا يريد تحميل الغرب مسؤولية فشل السودان. ومع ذلك، ارتكبت الدول الغربية بعض الأخطاء "لقد كانوا إشكاليين من حيث أنهم فشلوا في التعرف على القوى الرئيسية وراء المعارضة في الشارع ومطالبها المباشرة بالإصلاح. تم تجاهل لجان المعارضة. وبدلاً من ذلك، اعتمدت الدول الغربية كثيرا على القوى القديمة".

طائرة ألمانية تابعة للجيش قامت بإخلاء ألمان من السودان خطت في مطار برلين 24.04.2023

تحدثت دول غربية مجبرة مع الخصمين في السودان، لأنه بدون موافقتهما لما تمكّنت من إجلاء مواطنيها من السودان

وعلى موقع "ميدل إيست آي" ، تشير الصحفية عزة أحمد عبد العزيز إلى أن الدول الغربية ربما وثقت بسهولة في الرجلين القويين في البلاد اللذين يتقاتلان الآن. وكتبت عبد العزيز: "صاغ كلا الطرفين محاولاتهما لتأمين السلطة، بلغة تشير إلى أنهما في خدمة الديمقراطية والانتقال إلى حكومة مدنية كاملة". كانوا هم الذين أزاحوا الحكومة المدنية قبل فترة وجيزة - وبالتحديد مع الانقلاب في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 ضد رئيس  الوزراء عبد الله حمدوك .

وفعلا منذ تلك اللحظة، كان من الواضح أن كلاً من البرهان وحميدتي كانت لديه نوايا أخرى غير استكمال عملية الإصلاح المتقدمة بالفعل. وفقا لعبد العزيز، كانا معنيين في المقام الأول بشيء واحد: تأمين سلطتهما الشخصية. ولهذا الغرض أيضا، حافظ الخصمان على علاقات وثيقة مع موسكو.

ويتفق العديد من الخبراء على أن نفوذ روسيا في السودان قد ازداد بشكل كبير ويمكن أن يزداد أكثر. هذا يتعلق بالمصالح الاقتصادية واستراتيجية القوة، وليس بغرض الترويج للديمقراطية. وعلى هذا الأساس، لا بد أن السياسيين الغربيين قد فكروا كثيرا في المدى الذي يمكنهم تحمله لممارسة الضغط السياسي على الجيش السوداني عندما يكون الفاعلون الدوليون الآخرون، والمنافسون أحيانا، قد أقاموا بالفعل اتصالات جيدة ووثيقة معهم.

الخرطوم خلال هدنة لثلاثة أيام 25.04.2023

رغم الاتفاق على الهدنة لا تتوقف المعارك ويشير السكان إلى سماع أصوات انفجارات ووقوع اشتباكات

" انتقال غير مدني"

كما انتقدت مجلة "فورين بوليسي" سياسة الغرب تجاه السودان في السنوات الأخيرة. وبحسب تحليل أجرته، من المحتمل أن تكون الإدارة الأمريكية   تثق كثيرا في كلام الخصمين ، اللذين تحدثا بطريقة تروق للغرب تماما. وقد أصرت الولايات المتحدة على وصف الانتقال في السودان بأنه "بقيادة مدنية"، ولكن من وجهة نظر المجلة كان هذا خطأ فادحا في التقدير: "لم يكن الانتقال في السودان بأي حال من الأحوال مدنيا".

ويعتقد الناشط أحمد عصام أن الغرب فضّل منذ فترة طويلة نموذجا مشكوكا فيه لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين في السودان يقول إن "الغرب رأى الجيش ككيان منفصل، وليس كمؤسسة تستمد شرعيتها في نهاية المطاف من المجتمع وحده. كان الغرب يميل إلى جعل الجيش حزبا سياسيا. وكان ذلك خطأ".

خيارات محدودة

في رأي مارينا بيتر، كان بإمكان الدول الغربية فرض عقوبات محتملة ضد الجنرالات في وقت سابق. وقد حاول الغرب زيادة الضغط على مساعدات التنمية التي تم تجميدها لفترة طويلة. وتضيف: "لكن الأموال جاءت بعد ذلك من دول أخرى، لذلك لم تؤد هذه المحاولة إلى شيء". بالإضافة إلى ذلك، من الواضح لخلفاء البشير أن خيارات الغرب للعمل محدودة. والسبب بحسب رأيها أن "الدول الغربية عملت بالفعل مع البشير  - جزئياً بسبب الخوف من المزيد من الهجرة".

وفي الأيام القليلة الماضية، تحدثت دول غربية مرة أخرى مع الخصمين في السودان وكان عليها فعل ذلك، لأنه لولا موافقتهما لما تمكّنت هذه الدول من إجلاء مواطنيها من السودان . معضلة كلاسيكية للسياسة الواقعية: يتعين على الدول الغربية أن تدرك بشكل مؤلم أنها كانت مخطئة بشأن أهم محاوريها، ومع ذلك وحتى في الوضع الحالي، لا تزال غير قادرة على تجاوزهم.

كيرستين كنيب/ ع.خ

  • قادة تحالف قوى الحرية والتغيير في اجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوى "إعلان الحرية والتغيير"

    وهي تجمع لعدد من التيارات والمكونات السياسية الإئتلافات المدنية السودانية، منها "تجمّع المهنيين" و "الجبهة الثورية" و "تحالف قوى الإجماع الوطني" و "كتلة التجمع الاتحادي" و "كتلة قوى نداء السودان".

  • قوى الحرية والتغيير والتحالف الوطني الديمقراطي يوقعان على التشكيل السياسي للإدارة المدنية الديمقراطية. السودان في 23 أغسطس 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    تأسيس "إعلان الحرية والتغيير"

    تأسّست قوى الحرية في كانون الثاني/يناير 2019 خِلال الاحتجاجات التي اندلعت عام 2018 ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير. قامت تلك القوى المعروفة اختصاراً باسم "قحت" بصياغة "إعلان الحرية والتغيير" و"ميثاق الحرية والتغيير" الذي دعا إلى إقالة البشير من السلطة وهو ما حدث في نيسان/أبريل عام 2019.

  • متظاهرون معارضون للحكم العسكري في مظاهرة بمناسبة ذكرى استيلاء الجيش على السلطة وإبعاد المدنيين عن الحكم.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الجيش يطيح باتفاق تقاسم السلطة

    استمرت "قحت" في نشاطها ونظمت احتجاجات في وجه المجلس العسكري الذي حكم البلاد "نظريًا" بعد سقوط نظام البشير ثمّ دخلت في مرحلة مفاوضات مع الجيش حتى توصلت معه في 17 تموز/يوليو 2019 إلى خطة لتقاسم السلطة لكنها لم تصمد كثيراً، حيث أطاح الجيش السلطة المدنية واتُهم بتنفيذ "انقلاب".

  • قوات من الجيش السوداني في استقبال قائد الجيش البرهان. السودان في 21 سبتمبر 2021

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الجيش الحاكم الفعلي منذ استقلال السودان

    الحاكم الفعلي للبلاد منذ إعلان الجمهورية عام 1956. يحتل المركز 75 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم ويصل عدد أفراده إلى نحو 200 ألف جندي بين قوات عاملة واحتياط. لدى الجيش السوداني 191 طائرة حربية متنوعة بين مقاتلات وطائرات هجومية وطائرات شحن عسكري وطائرات تدريب ومروحيات هجومية. كما يمتلك 170 دبابة وآلاف المدرعات وأنواع مختلفة من المدافع وراجمات الصواريخ إلى جانب أسطول بحري صغير.

  • الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    انقلاب الجيش على الحكومة المدنية

    استولى الجيش في أكتوبر/تشرين الأول 2021 على السلطة وأعلن حالة الطوارئ، منهياً اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين في خطوة وصفت بأنها انقلاب عسكري. تقول التيارات المدنية إن الجيش يرفض تسليم السلطة للمدنيين ما أدى لصدامات متعددة كان أبرزها ما سمى "بمجزرة القيادة العامة" في حزيران/يونيو 2019 وراح ضحيتها أكثر من 100 قتيلٍ في يومٍ واحد وتبرأ المجلس العسكري منها وأكد فتح تحقيقات بشأنها.

  • عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الرجل القوي في الجيش السوداني

    يقود الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان والذي برز اسمه في فبراير/شباط 2019، مع إعلان البشير ترقيته من رتبة فريق ركن إلى فريق أول. تولى العديد من المناصب داخل وخارج السودان. عقّدت الانقسامات بين قوات الدعم السريع والجيش جهود استعادة الحكم المدني. وسرعان ما دب الخلاف بين الرجلين القويين عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة ومحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب البرهان.

  • قوات الدعم السريع

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوات الدعم السريع..ميليشيات الجنجويد بالأمس

    عمودها الأساسي ميليشيات الجنجويد وهي جماعات مسلحة كانت موالية للبشير، أثارت ذعراً شديداً منذ عام 2003 حين قامت بسحق تمرد في دارفور. اتهمت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. أضفى البشير الشرعية عليها لتتحول إلى "قوات الدعم السريع" وفق قانون أجازه المجلس الوطني في عام 2017". حصل قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" على رتبة عسكرية وكان له مطلق الحرية في السيطرة على مناجم الذهب في دارفور.

  • قوات الدعم السريع

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوات الدعم السريع..الرجال والعتاد

    يُقدر عدد أفراد قوات الدعم السريع بنحو 100 ألف فرد ينتشرون في جميع أنحاء البلاد. تمتلك عدداً كبيراً من الأسلحة الخفيفة مثل البنادق والرشاشات والأسلحة المضادة للدروع والصواريخ الموجهة والمتفجرات اليدوية والأسلحة الثقيلة مثل المدافع والدبابات وآلاف من سيارات الدفع الرباعي وغيرها.

  • محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    من هو محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع؟

    "حميدتي" اللواء محمد حمدان دقل، هو تاجر جمال سابق وحاصل على قدر من التعليم الأساسي ويعد الرجل الثاني في السودان وأحد أثرى الأشخاص في البلاد. أدى دوراً بارزاً في السياسة المضطربة في السودان على مدى سنوات وساعد في إطاحة الرئيس البشير عام 2019، والذي كانت تربطه به علاقة وثيقة ذات يوم. تولى عدداً من أهم الملفات في السودان بعد سقوط البشير، بما في ذلك الاقتصاد المنهار ومفاوضات السلام مع جماعات متمردة.

  • وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، يسارًا ، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الجنرال محمد حمدان دقلو. السودان 9 فبراير 2023.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    "حميدتي" ..رجل من؟

    يتمتع حميدتي بعلاقات دولية قوية مع عدة دول أجنبية مثل روسيا وإثيوبيا، وأخرى عربية منها السعودية والإمارات خاصة بعد أن أرسل قواته لدعمهما ضد الحوثيين في الحرب الأهلية اليمنية. يقول مراقبون إنه منذ سقوط البشير وهو يسعى ليصبح الرجل الأول في السودان.

  • احتجاجات لإسلاميين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم. السودان في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    كيانات التيار الإسلامي

    وهي تنظيمات وتيارات وكيانات إسلامية متنوعة المشارب والاتجاهات، منها "حركة الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين العتباني وهو مستشار سابق للبشير، وأيضاً "الحركة الإسلامية السودانية" بقيادة حسن عمر و"منبر السلام العادل" و "حزب دولة القانون والتنمية".

  • احتجاجات لإسلاميين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم. السودان في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    موقف كيانات التيار الإسلامي

    تقول قوى سياسية سودانية إن التيار الإسلامي في أغلبه يضم رموزاً من العهد السابق وأن أغلب مكوناته تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين. من جهتها تقول تلك التيارات الإسلامية إنها تعمل على حفظ السيادة الوطنية وجعل قيم الدين هي الحاكمة لجميع أوجه الحياة إضافة لإصلاح الشأن السياسي. إعداد: عماد حسن.


مواضيع ذات صلة

FILE PHOTO: Smoke is seen rise from buildings during clashes between the paramilitary Rapid Support Forces and the army in Khartoum North, Sudan. April 22, 2023. REUTERS/ Mohamed Nureldin Abdallah/File Photo

بلينكن يعلن وقفا لإطلاق النار في السودان لمدة 72 ساعة 24.04.2023

قال وزير الخارجية الأميركي إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد ابتداء من منتصف ليل 24 نيسان/أبريل، ويستمر لمدة 72 ساعة، وذلك عقب مفاوضات مكثفة.