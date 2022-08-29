الصدر يعلن الإضراب عن الطعام وغوتيريش يدعو العراقيين للتهدئة

كشف مقرب من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مساء الاثنين (29 أغسطس/ آب 2022)، أن مقتدى الصدر أعلن إضرابا عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح.

وقال حسن العذاري القيادي في التيار الصدري في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الصدر "أعلن إضراباً عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح". وأضاف أن "إزالة الفاسدين لا تعطي أحداً مهما كان مسوغاً لاستعمال العنف من جميع الأطراف".

وأفاد شهود عيان بأن هناك إطلاق رصاص بشكل كثيف داخل المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد، وقالوا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "أصوات إطلاق الرصاص وانفجارات تُسمع حاليا داخل المنطقة الخضراء فيما استهدف مسلحون مقر الدائرة الإعلامية للحشد الشعبي بقذيفة صاروخية في حي شارع فلسطين شرقي بغداد".

وتشهد مناطق متفرقة في العراق انتشارا كثيفا لقوات سرايا السلام التابعة للتيار الصدري فيما قامت الأحزاب الشيعية بتأمين الحماية لمقارها تحسبا لأي هجوم صدري.

وأفاد مصدر أمني عراقي، بسقوط قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد مساء الاثنين. وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قذائف الهاون سقطت على محيط مقرات تابعة للعمليات المشتركة داخل المنطقة الخضراء"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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غوتيريش يتابع الوضع بقلق

ومن جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف العراقية إلى "ضبط النفس" و"اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الوضع" بعد سقوط 15 قتيلاً على الأقلّ وعشرات الجرحى في احتجاجات بالمنطقة الخضراء ببغداد، حيث سادت حالة من الفوضى إثر إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي. ما أثار الغضب بين أنصاره الذين اقتحموا القصر الحكومي فيما فرض الجيش حظر تجول عاماً.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم غوتيريش في بيان إنّ الأمين العام "يتابع بقلق التظاهرات التي شهدها العراق اليوم، والتيدخل خلالها المتظاهرون مباني حكومية".

وأضاف أن الأمين العام "يدعو إلى الهدوء وضبط النفس، ويحض كل الجهات الفاعلة ذات الصلة على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الوضع وتجنّب العنف". ونقل البيان عن غوتيريش دعوته "كلّ الأطراف والجهات الفاعلة إلى تجاوز خلافاتهم والانخراط، من دون تأخير، في حوار سلمي وشامل".

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تحقيق عاجل في أحداث المنطقة الخضراء

ودعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة، إلى فتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء ومصادر إطلاق النار وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون. وشدد الكاظمي في بيان صحفي على "منع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني، أو عسكري، أو مسلح منعاً باتاً والتزام الوزارات والهيئات والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها" .

وأكد القائد العام للقوات المسلحة "أن قواتنا الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين، وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية وعلى المواطنين الالتزام بالتعليمات الأمنية، وقرار حظر التجوال".

وبدا أنّ حظر التجول مطبّق في وسط بغداد مساء، إذ فرغت الطرقات من المارّة والمركبات. لكنّ الاضطرابات انتقلت إلى مناطق أخرى، ففي محافظة ذي قار في جنوب العراق، سيطر أنصار الصدر على كامل مبنى ديوان المحافظة الواقع في مدينة الناصرية. وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس وشهود أن أنصار الصدر رفعوا لافتة كبيرة على البوابة الرئيسية للمبنى كتب عليها "مغلق من قبل ثوار عاشوراء". كما اقتحم آخرون مقار حكومية.

وقال عضو مجلس شركة نفط ذي قار ثائر الاسماعيلي لوكالة فرانس برس إن المتظاهرين الصدريين "قاموا بغلق منشآت نفطية في المحافظة ووضعوا لافتات على البوابات كتب عليها: مغلق بأمر ثوار عاشوراء".

وفي محافظة بابل جنوب بغداد، أكد شهود لفرانس برس أن متظاهرين من أنصار التيار الصدري سيطروا على مبنى المحافظة في مدينة الحلة. وقطع آخرون الطرق الرئيسية آلتي تربط مدينة الحلة، مركز المحافظة، بالعاصمة بغداد وباقي المحافظات الجنوبية.

ع.ج (أ ف ب، د ب أ، رويترز)