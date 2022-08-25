الصدر يصعّد والحكيم يتحرك خارجيا!

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الأزمة في العراق معقدة، وكل طرف من الأطراف المتصارعة يمسك بخيوط منها! الصدر يعد بعدم الرضوخ والتصعيد ، فيما زار عمار الحكيم الأمير محمد بن سلمان. ما وراء الزيارة؟
ضيف الحوار من واشنطن المحلل السياسي نزار حيدر
الأزمة في العراق معقدة، وكل طرف من الأطراف المتصارعة يمسك بخيوط منها! الصدر يعد بعدم الرضوخ والتصعيد ، فيما زار عمار الحكيم الأمير محمد بن سلمان. ما وراء الزيارة؟
بعد اقتحام أنصار الصدر مبنى البرلمان العراقي للمرة الثانية وإعلان اعتصام مفتوح داخله، تم تعليق جلسات مجلس النواب "حتى إشعار آخر"، بينما دعا رئيس الوزراء الكاظمي إلى الحوار، وسط قلق دولي من الأحداث التي أوقعت 125 جريحًا.
شددت السلطات العراقية من إجراءاتها في محيط المنطقة الخضراء الحكومية وعدد من المناطق المحيطة تحسباً لخروج مظاهرات شعبية وذلك على خلفية ازمة سياسية حادة تضرب البلاد كان آخر ملامحها ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة.
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