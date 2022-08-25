 الصدر يصعّد والحكيم يتحرك خارجيا! | العراق اليوم | DW | 25.08.2022

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العراق اليوم

الصدر يصعّد والحكيم يتحرك خارجيا!

الأزمة في العراق معقدة، وكل طرف من الأطراف المتصارعة يمسك بخيوط منها! الصدر يعد بعدم الرضوخ والتصعيد ، فيما زار عمار الحكيم الأمير محمد بن سلمان. ما وراء الزيارة؟

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ضيف الحوار من واشنطن المحلل السياسي نزار حيدر 

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