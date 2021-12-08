 الصدر يجدد الدعوة لحصر السلاح بيد الدولة وحل المليشيات العراقية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.12.2021

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الصدر يجدد الدعوة لحصر السلاح بيد الدولة وحل المليشيات العراقية

بعد هجوم دام لتنظيم "داعش" في قضاء مخمور وتفجير دراجة نارية مفخخة في البصرة أسفر عن قتلى وجرحى، أكد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أنه لا بد من حصر السلاح بيد الدولة "والعمل الجاد من أجل حل كل المليشيات المنفلتة".

قوات الأمن في العراق (صورة رمزية أكتوبر/ تشرين الأول 2019)

الزعيم الشيعي مقتدر الصدر يؤكد على أن السلاح يجب أن يكون فقط في أيدي القوات النظامية وحل المليشيات المنفلتة.

جدد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الأربعاء (8 ديسمبر/ كانون الأول 2021) موقفه بحصر السلاح بيد الدولة وحل كل المليشيات"المنفلتة التي تسيء استعمال السلاح بحجة المقاومة أو أي ذريعة".

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "إن عودة الإرهاب المتمثلة بداعش في منطقة مخمور، والتفجيرات السياسية التي حدثت في البصرة، وبعض الاغتيالات هنا وهناك، تنبئ عن تأزيم الوضع السياسي ولجوئهم إلى العنف، وهذا سيجر البلاد والعباد إلى الخطر من أجل بعض المقاعد".

مختارات

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار عبوة ناسفة بسوق الوحيلات بمدينة الصدر بالعاصمة العراقية. وأعلن "داعش" مسؤوليته عن الهجوم حسب وكالة ناشر نيوز التابعة له. الرئيس العراقي غرد قائلا: "لن يهدأ لنا بال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد".

وأضاف الزعيم الديني، الذي فازت كتلته مؤخراً بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان العراقي، أن هذه الأحداث "تستدعي منا التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة والعمل الجاد من أجل حل كل المليشيات المنفلتة". وشدد الصدر على  أن حكومة "الأغلبية الوطنية ستتبنى ذلك بكل قوة وتحت غطاء القانون ولا يستثنى أحد على الإطلاق. وعلى الجهات المختصة الوقوف على الحقائق عن تلك الأعمال الإرهابية".

انفجار البصرة – من نفذه؟

وكانت دراجة نارية مفخخة قد انفجرتأمس الثلاثاء قرب مستشفى في وسط البصرة، كبرى مدن جنوب العراق، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل. كما أُصيب أربعة آخرون بجروح، وفق ما ذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني. وأفاد البيان بوقوع "تفجير دراجة نارية" أسفر عن مقتل "أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين جراء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة". وحتى ساعة البيان لم تتبنَ أي جهة التفجير الذي وقع عند مفترق طريق قرب سوق شعبي ومستشفى، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وكان تنظيم "داعش" قد أعلن مسؤوليته عن هجوم دام على قرية في قضاء مخمور الجمعة الماضية، أسفر عن مقتل 13 شخصاً على الأقل، بينهم ثلاثة قرويين وعشرة جنود أكراد. وتقع مخمور، وهي منطقة جبلية، على بعد 70 كيلومتراً جنوب شرقي الموصل و60 كيلومتراً جنوب غربي أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.

قرب مستشفى في وسط البصرة، وقع تفجير لدراجة نارية مفخخة أسفر عن مقتل أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين (7/12/2021)

قرب مستشفى في وسط البصرة، وقع تفجير لدراجة نارية مفخخة أسفر عن مقتل أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين (7/12/2021)

الأمم المتحدة: 10 آلاف مقاتل داعشي نشطين

وأعلن العراق أواخر العام 2017 انتصاره على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بعد طرد مقاتليه من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في 2014.

وأشار تقرير للأمم المتحدة نشر في فبراير/ شباط إلى أن "تنظيم الدولة الإسلامية يحافظ على وجود سري كبير في العراق وسوريا ويشن تمرداً مستمراً على جانبي الحدود بين البلدين مع امتداده على الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقاً". وقال التقرير إن "تنظيم الدولة الاسلامية ما زال يحتفظ بما مجموعه 10 آلاف مقاتل نشط" في العراق وسوريا.

وتبنى التنظيم انفجاراً وقع في يوليو/ تموز أدى الى مقتل نحو 35 شخصاً في سوق شعبي في مدينة الصدر، الحي ذو الغالبية الشيعية في بغداد.

ص.ش/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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    الكاتب: ملهم الملائكة