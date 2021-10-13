"الصدريون" يخرجون من البرلمان العراقي...ماذا بعد؟

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الكتلة الصدرية تقدم استقالتها من البرلمان العراقي، فما تأثير ذلك على المشهد السياسي المضطرب أصلا في العراق؟ وماهي السيناريوهات المحتملة؟
في خطوة من شأنها أن تعقد المشهد السياسي العراقي، قبل رئيس البرلمان العراقي الاستقالة التي قدمها نواب التيار الصدري، الذين يمثلون الأغلبية في البرلمان. وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد دعا النواب للاستقالة.
بعد إعلان رئيس الكتلة الصدرية عن تشكيل تحالف يمثل الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان العراقي وتسمية المرشحين لمنصبي رئاسة الجمهورية والحكومة، مقتدى الصدر يبارك بالخطوة ومحمد جعفر الصدر يرحب بترشيحه لرئاسة الحكومة.
رغم مرور أشهر على تنظيم الانتخابات في العراق، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لم تشكل حكومة جديدة حتى الآن، لتقود البلاد، في ظل مأزق داخلي ومطبات خارجية. القوى السياسية متخندقة في أماكنها. فأين العراق من الديمقراطية؟
سيكون رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اللاعب الذي لا يمكن تفاديه في مفاوضات تشكيل حكومة عراقية جديدة بعدما أكدت نتائج نهائية للانتخابات فوز كتلته بأكبر عدد من المقاعد. فماذا عن الكتل الأخرى؟ وهل تغيرت النتائج الآن؟
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