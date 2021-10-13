 ″الصدريون″ يخرجون من البرلمان العراقي...ماذا بعد؟ | مسائية DW | DW | 13.06.2022

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مسائية DW

"الصدريون" يخرجون من البرلمان العراقي...ماذا بعد؟

الكتلة الصدرية تقدم استقالتها من البرلمان العراقي، فما تأثير ذلك على المشهد السياسي المضطرب أصلا في العراق؟ وماهي السيناريوهات المحتملة؟

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A handout picture released by Iraq's Prime Minister's Media Office on January 9, 2022 shows Iraqi lawmakers attending the inaugural session of the parliament in Baghdad, three months after legislative elections. - Iraq's new parliament held its inaugural session Sunday, three months after legislative elections won by Shiite Muslim firebrand cleric Moqtada Sadr, the likely kingmaker of the next government. (Photo by IRAQI PRIME MINISTER'S PRESS OFFICE / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / IRAQI PRIME MINISTER'S PRESS OFFICE - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

العراق اليوم: انقسام "البيت الشيعي" وتحديات تشكيل الحكومة العراقية! 13.01.2022

(170912) -- ERBIL, Sept. 12, 2017 () -- Former Iraqi Foreign Minister Hoshyar Zebari, a Kurd, receives an interview with in Erbil, Iraq, on Sept. 11, 2017. The semi-autonomous region of Kurdistan blamed Baghdad government of forcing the Kurdish region to resort to the option of referendum, asserting that the referendum will take place on the specified day. (/Khalil Dawood) (yy)

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Russia Putin Macron 8107390 07.02.2022 French President Emmanuel Macron meets with Russian President Vladimir Putin, at Moscow s Kremlin, in Moscow, Russia. Russian Presidential Press Office Moscow Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xx

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German Chancellor Angela Merkel greets Russian President Vladimir Putin (C) with Secretary-General of the United Nations (UN) Antonio Guterres upon his arrival to attend the Peace summit on Libya at the Chancellery in Berlin on January 19, 2020. - World leaders gather in Berlin on January 19, 2020 to make a fresh push for peace in Libya, in a desperate bid to stop the conflict-wracked nation from turning into a second Syria. Chancellor Angela Merkel will be joined by the presidents of Russia, Turkey and France and other world leaders for talks held under the auspices of the United Nations. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) / ALTERNATIVE CROP

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Populist Shiite cleric Muqtada al-Sadr, speaks during a press conference in Najaf, Iraq, Thursday, Nov. 18, 2021. Iraq's influential Shiite cleric who emerged as a winner in last month's general elections, called Thursday on Shiite armed factions to disband and hand over their weapons to government-sanctions militias if they want to be included in the next government. (AP Photo/Anmar Khalil)

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Followers of Shiite cleric Muqtada al-Sadr celebrate holding his posters, after the announcement of the results of the parliamentary elections in Tahrir Square, Baghdad, Iraq, Monday, Oct. 11, 2021. Iraq's Independent High Electoral Commission (IHEC) announced the parliamentary results of the November 10 vote which suggested that al-Sadr is the current front-runner with initial results coming from several Iraqi provinces. (AP Photo/Khalid Mohammed)

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سيكون رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اللاعب الذي لا يمكن تفاديه في مفاوضات تشكيل حكومة عراقية جديدة بعدما أكدت نتائج نهائية للانتخابات فوز كتلته بأكبر عدد من المقاعد. فماذا عن الكتل الأخرى؟ وهل تغيرت النتائج الآن؟