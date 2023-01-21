الصدارة تتقلص.. فرانكفورت يفرض التعادل على بايرن!

فرض انتراخت فرانكفورت التعادل 1/1 على مضيفه بايرن ميونخ اليوم السبت (28 يناير/كانون الثاني 2023) في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم أونيون برلين لوصافة جدول ترتيب البوندسليغا بفوزه على مضيفه هيرتا برلين 2 /صفر. وفي باقي المباريات فاز ماينز على ضيفه بوخوم 5 /2 وبوروسيا مونشنغلادباخ على مضيفه هوفنهايم 1/4 وفرايبورغ على ضيفه أوغسبورغ 1/3 وفيردر بريمن على ضيفه فولفسبورغ 1/2

انتراخت فرانكفورت وبايرن ميونخ

وعلى ملعب أليانز أرينا، أنهى النادي البافاري شوط المباراة الأول متقدماً بهدف جناحه الدولي ليوري ساني في الدقيقة 34. وفي الشوط الثاني تمكن الفرنسي راندال كولو مواني من إدراك التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 69.

وتعثر بايرن للمباراة الثالثة على التوالي منذ استئناف موسم البوندسليغا عقب فترة التوقف الدولي، بعد أن تعادل في الجولتين الماضيتين مع مضيفه لايبزيغ بهدف لمثله وكذلك مع فريق كولن (كولونيا) بالنتيجة نفسها.

وحصد بايرن نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه أونيون برلين صاحب المركز الثاني كما رفع فرانكفورت رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس.

أونيون برلين وهيرتا برلين

وعلى الملعب الأولمبي ببرلين حسم أونيون برلين فوزه على هيرتا برلين بهدف في كل شوط. وتقدم دانيلو ديوخي بهدف لأونيون برلين في الدقيقة 44 ثم أضاف باول سيغوين الهدف الثاني في الدقيقة 67.

الفوز رفع رصيد أونيون برلين إلى 36 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد هيرتا برلين عند 14 نقطة في المركز الـ 17 ما قبل الأخير.

تقدم أونيون برلين لوصافة جدول ترتيب البوندسليغا بفوزه على مضيفه هيرتا برلين، مدرب هيرتا يصافح لاعبيه (الصورة).

فرايبورغ وأوغسبورغ

وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون، فاز فرايبورغ على ضيفه أوغسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقدم ميكايل غريغوريتش بهدف لفرايبورغ في الدقيقة 13 ثم أدرك ميرجيم بيريشا التعادل لأوغسبورغ من ضربة جزاء في الدقيقة 29 ولكن بعد دقيقة واحدة فقط أضاف لوكاس هويلير الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة أكد فيليب لينهارت فوز فرايبورغ بتسجيله الهدف الثالث للفريق. ورفع فرايبورغ رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد أوغسبورغ عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

ماينز وبوخوم

وعلى ملعب ميو أرينا، تقمص كريم أونيسيفو دور البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) لماينز خلال فوزه الساحق على بوخوم 2/5.

وافتتح لي جاي سونغ التسجيل لماينز في الدقيقة الأولى ثم أضاف سيلفان فيدمير الهدف الثاني في الدقيقة 17 وتكفل أونيسيفو بتسجيل ثلاثة أهداف في الدقائق 28 و58 و88.

الفوز رفع رصيد ماينز إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر

وتكفل بيير كوندي وإيرهان ماسوفيتش بتسجيل هدفي بوخوم في الدقيقتين 70 و73. الفوز رفع رصيد ماينز إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر وظل بوخوم في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.

مونشنغلادباغ وهوفنهايم

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، اكتسح مونشنغلادباغ مضيفه هوفنهايم بأربعة أهداف لهدف. وتقدم يوناس هوفمان بهدفين لغلادباخ في الدقيقتين 12 و37 ثم أحرز لارس شتيندل وهانيس وولف الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 83 و90، وتكفل إيلاس بيبو بتسجيل الهدف الوحيد لهوفنهايم في الدقيقة 80.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد غلادباخ إلى 25 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد هوفنهايم عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

بعد هزيميتن على التوالي حقق فيردر بريمن فوزا مهما على فولفسبورغ.

فيردر بريمن وفولفسبورغ

وعلى ملعب فيسير شتاديون فاز فيردر بريمن على ضيفه فولفسبورغ بهدفين لهدف.

ويدين فيردر بريمن بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الدولي نيكلاس فولكروغ، الذي سجل هدفي الفوز حيث أحرز الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 24 ثم عاد وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 77. وتكفل كيفين باريديس بالهدف الوحيد لفولفسبورغ في الدقيقة الأخيرة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فيردر بريمن إلى 24 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد فولفسبورغ عند 29 نقطة في المركز السابع.

غدا الأحد تستكمل مباريات هذه المرحلة بإجراء مباراتين تجمع الأولى بين شالكه وكولن (كولونيا) وفي المباراة الثانية يستضيف فريق باير ليفركوزن بوروسيا دورتموند.

ع.ح./أ.ح. (د ب أ)