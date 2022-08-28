المستقبل الآن

الصخور التي أحضرتها أبوللو من القمر

آخر من وطأت أقدامهم القمر كان فريق مهمة أبوللو 17. وقد أحضروا أكثر من 380 كلغ من الصخور إلى الأرض. صخور لا تزال قيد البحث حتى اليوم. برنامج Artemis سيعيد الرواد قريبا إلى القمر من جديد. فما الذي تعلمناه من أبوللو؟