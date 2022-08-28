الصخور التي أحضرتها أبوللو من القمر

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آخر من وطأت أقدامهم القمر كان فريق مهمة أبوللو 17. وقد أحضروا أكثر من 380 كلغ من الصخور إلى الأرض.
صخور لا تزال قيد البحث حتى اليوم. برنامج Artemis سيعيد الرواد قريبا إلى القمر من جديد. فما الذي تعلمناه من أبوللو؟
أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مهمة "ارتيمس1" ، غير المأهولة إلى القمر، في أعقاب العديد من التأخيرات بسبب مشكلات فنية وسوء الأحوال الجوية. وتعتبر الوكالة هذه المهمة خطوة جديدة في اكتشاف القمر.
بعد نحو شهر في الفضاء وإتمام رحلتها حول القمر، هبطت كبسولة "أوريون" غير المأهولة قبالة ساحل المكسيك، لتختتم المهمة الأولى لبرنامج أرتميس الاستكشافي بعد 50 عاما من آخر هبوط لمهمة أبولو على سطح القمر.
أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أن إقلاع صاروخها العملاق الجديد إلى القمر، في إطار المهمة التجريبية المنتظرة "أرتيميس 1"، لن يحصل الثلاثاء كما كان مقرراً، فما سبب التأجيل الجديد؟.
بعد العاصفة "نيكول" التي شهدتها ولاية فلوريدا، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن الإبقاء على التاريخ المقرر من قبل لإطلاق صاروخها الضخم الجديد إلى القمر. كما أعلنت الوكالة عن موعدين بديلين في حالة الطوارئ.
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