 الصخور التي أحضرتها أبوللو من القمر | المستقبل الآن | DW | 05.03.2023

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المستقبل الآن

الصخور التي أحضرتها أبوللو من القمر

آخر من وطأت أقدامهم القمر كان فريق مهمة أبوللو 17. وقد أحضروا أكثر من 380 كلغ من الصخور إلى الأرض. صخور لا تزال قيد البحث حتى اليوم. برنامج Artemis سيعيد الرواد قريبا إلى القمر من جديد. فما الذي تعلمناه من أبوللو؟

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16.11.2022 +++ Spectators cheer as the Artemis I unmanned lunar rocket lifts off from launch pad 39B at NASA's Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, on November 16, 2022. - NASA's Artemis 1 mission is a 25-and-a-half day voyage beyond the far side of the Moon and back. The meticulously choreographed uncrewed flight should yield spectacular images as well as valuable scientific data. (Photo by Jim WATSON / AFP) (Photo by JIM WATSON/AFP via Getty Images)

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In this still image taken from NASA TV, NASA's unmanned Orion spaceship splashes down in the Pacific Ocean off Baja California, Mexico, on December 11, 2022. - Orion was launched November 16 on the Artemis rocket for a 25-day mission to the Moon. (Photo by Jose ROMERO / NASA TV / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / NASA TV - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

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بعد نحو شهر في الفضاء وإتمام رحلتها حول القمر، هبطت كبسولة "أوريون" غير المأهولة قبالة ساحل المكسيك، لتختتم المهمة الأولى لبرنامج أرتميس الاستكشافي بعد 50 عاما من آخر هبوط لمهمة أبولو على سطح القمر.

Fotografen packen ihre Ausrüstung zusammen, während die neue Mondrakete der Nasa auf der Startrampe 39-B steht, nachdem sie im Kennedy Space Center abgewaschen wurde. Die US-Weltraumbehörde Nasa hat auch den zweiten Startversuch einer unbemannten Mond-Mission abgebrochen. +++ dpa-Bildfunk +++

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FILE PHOTO: NASA’s next-generation moon rocket, the Space Launch System (SLS) Artemis 1, is shown at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S. June 27, 2022. REUTERS/Joe Skipper/File Photo

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