الصحفية وجلادوها - مرتكبو تعذيب سوريون أمام محاكم ألمانية

كانوا قد تعرضوا للتعذيب في السجون السورية. لكن، وبعد سنوات، بدأ الضحايا يتحدثون عن تجاربهم القاسية، وهم شهود في أول محاكمة في العالم لاثنين من مسؤولي المخابرات السورية السابقين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

الصحفية السورية لونا وطفة تابعت مجريات المحاكمة، وهي تعيش في مدينة كوبلنتس الألمانية منذ لجوئها إلى ألمانيا. القضية: رجُلا مخابرات سوريّان متهمان بأنهما كانا يعملان في سجن حيث تم تعذيب الآلاف من معارضي نظام بشار الأسد وإعدامُهم. تريد المحكمة توضيح مسؤوليتهما عن تلك الجرائم. تعرضت لونا نفسها للاعتقال وسوء المعاملة في سجن سيّئ السمعة تابع لأجهزة المخابرات السورية وكان مسرحًا لارتكاب الجرائم. يواكب الفيلم مجريات المحاكمة، ويحكي القصة من وجهة نظر لونا؛ لأنها ليست مجرد مراسلة فحسب، بل ضحية أيضًا. وهي تريد أن تعرف - في المقام الأول - ما تعنيه العدالة لجميع المعنيين.