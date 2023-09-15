 الصحفية وجلادوها - مرتكبو تعذيب سوريون أمام محاكم ألمانية | تقارير جديدة | DW | 15.09.2023

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تقارير جديدة

الصحفية وجلادوها - مرتكبو تعذيب سوريون أمام محاكم ألمانية

كانوا قد تعرضوا للتعذيب في السجون السورية. لكن، وبعد سنوات، بدأ الضحايا يتحدثون عن تجاربهم القاسية، وهم شهود في أول محاكمة في العالم لاثنين من مسؤولي المخابرات السورية السابقين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

DW Dokumentationen | Die Journalistin und ihre Peiniger - Syriens Folterknechte vor Gericht

DW Dokumentationen | Die Journalistin und ihre Peiniger - Syriens Folterknechte vor Gericht

الصحفية السورية لونا وطفة تابعت مجريات المحاكمة، وهي تعيش في مدينة كوبلنتس الألمانية منذ لجوئها إلى ألمانيا. القضية: رجُلا مخابرات سوريّان متهمان بأنهما كانا يعملان في سجن حيث تم تعذيب الآلاف من معارضي نظام بشار الأسد وإعدامُهم. تريد المحكمة توضيح مسؤوليتهما عن تلك الجرائم.

 

DW Dokumentationen | Die Journalistin und ihre Peiniger - Syriens Folterknechte vor Gericht

تعرضت لونا نفسها للاعتقال وسوء المعاملة في سجن سيّئ السمعة تابع لأجهزة المخابرات السورية وكان مسرحًا لارتكاب الجرائم. يواكب الفيلم مجريات المحاكمة، ويحكي القصة من وجهة نظر لونا؛ لأنها ليست مجرد مراسلة فحسب، بل ضحية أيضًا. وهي تريد أن تعرف – في المقام الأول - ما تعنيه العدالة لجميع المعنيين.

 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 09 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 03:00 UTC
الإثنين 09 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 07:00 UTC
الإثنين 09 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 09:00 UTC
الأربعاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 01:00 UTC
الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 11:00 UTC
الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 15:00 UTC
السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

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