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الصحة النفسية في حالة طوارئ

أثرت سنوات الأزمة وحالات الطوارئ على صحة الناس النفسية، لاسيما في صفوف الشباب الذين عانوا قبلها من اكتئاب، فما الذي يمكن أن يساعدهم؟