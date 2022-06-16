 الصحة النفسية في حالة طوارئ | DW الأخبار | DW | 16.06.2022

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DW الأخبار

الصحة النفسية في حالة طوارئ

أثرت سنوات الأزمة وحالات الطوارئ على صحة الناس النفسية، لاسيما في صفوف الشباب الذين عانوا قبلها من اكتئاب، فما الذي يمكن أن يساعدهم؟

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