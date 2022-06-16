الصحة النفسية في حالة طوارئ

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أثرت سنوات الأزمة وحالات الطوارئ على صحة الناس النفسية، لاسيما في صفوف الشباب الذين عانوا قبلها من اكتئاب، فما الذي يمكن أن يساعدهم؟
يبدو أن السودان قد يشهد خلال الأيام المقبلة حواراً بين المكونين المدني والعسكري إثر المبادرة التي قام بها مجلس السيادة وبدأ وفقاً لها إطلاق سراح المعتقلين تمهيداً لحوار سياسي.. فهل يعود السودان للمسار الديمقراطي قريباً؟
مباشرة عقب تمرير تعديل دستوري جديد يسمح له بحكم البلاد بالمراسيم، أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الحرب على أوكرانيا. وتخضع البلاد لحال طوارئ مرتبطة بمكافحة وباء كورونا منذ ربيع 2020.
تشكل لقاحات مرنا أو "الرنا المرسال" أملاً كبيراً في مكافحة جائحة كورونا. إلّا أنّ إمكانات تكنولوجيا مرنا تتجاوز ذلك بكثير. فمبدأها في التأثير يفتح الأبواب أمام طرق علاج جديدة في الطب.
برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعدات ضرورية لمئات الآلاف من الناس في جنوب السودان بسبب نقص التمويل، مما يزيد من خطرالمجاعة لنحو 1.7 مليون شخص، والأمم المتحدة بحاجة إلى "426 مليون دولار في الأشهر الستة المقبلة".
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