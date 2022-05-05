الصحة العالمية: وفيات كورونا قد تزيد عن 16 مليون حالة إلى حدود 2021

خلفت جائحة كوفيد-19 ما بين 13,3 و16,6 مليون وفاة في عامي 2020 و2021 ، حسب تقديرات أعلنتها منظمة الصحة العالمية الخميس (الخامس من أيار/مايو 2022) وتزيد بثلاثة أضعاف عن الوفيات المنسوبة مباشرة إلى المرض.

وقالت المنظمة أن "تقديرات جديدة من منظمة الصحة العالمية تظهر أن العدد الكامل للوفيات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بجائحة كوفيد-19 بين الأول من كانون الثاني/يناير 2020 إلى الـ 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 كان نحو 14,9 مليونًا".

وعلى صعيد منفصل بدت شوارع الحي التجاري في بكين مقفرة الخميس بعدما طلبت الحكومة من المواطنين العودة إلى العمل عن بعد، وأغلقت العشرات من محطات المترو بعد عطلة وطنية باهتة أرخت بثقلها عليها تدابير الحد من فيروس كورونا.

مشاهدة الفيديو 02:14 بكين تشدد إجراءات مكافحة كورونا خلال عطلة عيد العمال

وتتمسك السلطات الصينية باستراتيجية "صفر كوفيد" بما يشمل فرض إغلاق وحملة فحوص واسعة للحد من أكبر تفشٍ للفيروس منذ أوائل أيام الوباء. وأغلقت أحياء بأكملها من العاصمة بسبب عدد قليل من الإصابات.

وأعلنت بكين تسجيل خمسين إصابة محلية بالفيروس الخميس غداة تأكيدها أن سكان حي تشاويانغ الأكثر اكتظاظا ويضم 3,5 ملايين نسمة، عليهم العمل من منازلهم. وطلب من العاملين المضطرين للتوجه إلى مكاتبهم قيادة سياراتهم بأنفسهم وتجنب التجمعات. كما شجعت السلطات سكان حي آخر في بكين وهو تونغتشو على العمل من منازلهم بينما بقيت عشرات من محطات المترو في جميع أنحاء المدينة مغلقة. وتقتصر خدمة المطاعم على إعداد طلبيات خارجية.

ا.ف/ و.ب (أ.ف.ب)