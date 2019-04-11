الصحة العالمية – مئات القتلى والجرحى في معارك ليبيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية ليل السبت الأحد ( 14 نيسان/ ابريل 2019) على موقع توتير أن 121 شخصا على الأقل قتلوا وجرح 561 آخرين منذ بدء هجوم قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة الليبية في الرابع من نيسان/ أبريل.

ودان مكتب المنظمة في ليبيا، في تغريدة أخرى "الهجمات المتكررة على طواقم العلاج" وسيارات الإسعاف في طرابلس.

من جهته، تحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن نزوج 13 ألفا و500 شخص بينهم 900 تم استقبالهم في مراكز إيواء.

وتدور معارك عنيفة منذ الرابع من نيسان/ أبريل في الضاحية الجنوبية لطرابلس بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وقوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر رجل شرق ليبيا القوي.

وشنّ "الجيش الوطني الليبي" الذي أعلنه حفتر ويقوده هجوما للسيطرة على العاصمة الواقعة في شمال غرب البلاد. وإلى جانب المعارك البرية، يشن الطرفان غارات جوية يوميا ويتبادلان الاتهامات باستهداف مدنيين.

وفي تطور موازٍ، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اليوم الأحد بالجنرال المتقاعد خليفة حفتر وذلك "لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا"، دون أن تفصح القاهرة عن مزيد من التفاصيل.

م.م/ و.ب (أ ف ب)