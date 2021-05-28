الصحة العالمية: لا نهاية للوباء قبل تطعيم 70% من سكان العالم

حذّر مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه اليوم الجمعة (28 أيار/مايو 2021) من أنه لن يكون بالإمكان تجاوز كوفيد-19 قبل تطعيم 70 في المئة من سكان العالم.

وقال كلوغه خلال مقابلة أجرتها معه فرانس برس: "سينتهي الوباء عندما نصل إلى نسبة تطعيم قدرها 70 في المئة على الأقل"، مشيراً إلى أن وتيرة التحصين في أوروبا لا تزال "بطيئة للغاية".

وأعرب كلوغه عن قلقه حيال المستوى المرتفع لانتقال العدوى بالنسخ المتحوّرة لفيروس كورونا كالبريطانية والهندية، وأضاف: "نعرف مثلاً بأن بي.1617 (المتحوّرة الهندية) أشد عدوى من بي.117 (المتحوّرة البريطانية) التي كانت في الأساس معدية أكثر من النسخة السابقة" من الفيروس، لكنه شدد على أن اللقاحات فعالة ضد النسخ المتحورة الحالية من الفيروس.



وأكد على ضرورة تسريع وتيرة التطعيم لوضع حد للوباء الذي طال أمده "أكثر مما كان متوقعاً"، وأفاد: "خلال أي وباء، السرعة مهمة"، مشيراً إلى غياب هذا العامل في بداية انتشار كوفيد-19، وتابع: "الوقت يداهمنا... علينا تسريع وتيرة (حملة التطعيم)، علينا زيادة عدد اللقاحات" المتاحة.



يذكر أنه في المناطق الـ53 التي تعدّها منظمة الصحة العالمية ضمن أوروبا، تلقى 26 في المئة من السكان جرعة أولى من اللقاحات. وتلقى 36,6 في المئة من سكان الاتحاد الأوروبي جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات، بحسب تعداد لفرانس برس، بينما تم تطعيم 16,9 في المئة بشكل كامل.



وتأتي تصريحات كلوغه في وقت تعتزم فيه العديد من الدول العودة تدريجياً لمسار الحياة الطبيعي مع اكتساب تلقي لقاحات الوقاية من كوفيد-19 الزخم.

م.ع.ح/ع.ش (أ ف ب)