 الصحة العالمية: فيروس كورونا طبيعي المنشأ وانتقل من الحيوان للبشر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.05.2020

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الصحة العالمية: فيروس كورونا طبيعي المنشأ وانتقل من الحيوان للبشر

ردا على ما أعلنه ترامب بأن لديه أدلة بأن فيروس كورونا صُنع في مختبر صيني، كررت منظمة الصحة العالمية التأكيد بأن كوفيد-19 من أصل طبيعي، داعية لتحديد المصدر الحيواني للفيروس وكيف تم اختراق حاجز الأنواع بين الحيوان والبشر.

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس

شدد مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين على أن منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة "استمعت مرارا وتكرارا إلى العديد من العلماء الذين نظروا في تسلسل جينوم" الفيروس. وقال خلال مؤتمر صحافي افتراضي، "نحن متأكدون من أن هذا الفيروس طبيعي المنشأ"، مكررا الموقف الذي عبرت عنه المنظمة سابقا.

مختارات

جددت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب اتهاماتها للصين فيما يتعلق بفيروس كورونا. وزير الخارجية بومبيو قال إن الصين مازالت تشكل تهديداً للعالم بإخفائها معلومات عن مصدر الفيروس ما تسبب بانتقاله إلى دول أخرى. (29.04.2020)

كرّر مدير منظمة الصحة العالمية دفاعه عن استراتجية منظمته في وجه الاتهامات الموجهة له بالتأخر في التعامل مع كوفيد-19، مشيراً في سياق آخر إلى أن العالم ينتظره مسار طويل لأجل التغلب على فيروس كورونا. (22.04.2020)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أطلع على "أدلة" عن أن مصدر فيروس كورونا هو أحد المخبرات الصينية متهما بيكين، فيما خلصت وكالات المخابرات الأمريكية إلى أن الفيروس ليس من صنع الإنسان. (01.05.2020)

يتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة الصحة العالمية بسوء التدبير في أزمة كورونا والانصياع للصين. لكن خبراء ينظرون إلى علاقة الصين ومنظمة الصحة العالمية من منظور آخر أكثر تعقيدا. (20.04.2020)

 ويعتقد العلماء أن الفيروس القاتل انتقل من حيوان إلى البشر، عندما ظهر في الصين أواخر العام الماضي، وربما من سوق في ووهان يبيع الحيوانات البرية الغريبة.

وقال ترامب الخميس إنه رأى دليلاً على أن معهد ووهان لعلم الفيروسات كان في الواقع مصدر تفشي المرض،  على الرغم من رفضه إعطاء تفاصيل.

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق اليوم الجمعة (الأول من مايو/ أيار 2020) إنها تريد أن تُدعى للمشاركة في التحقيقات الصينية في الأصل الحيواني للوباء الذي أودى في غضون أشهر بحياة أكثر من 230 ألف شخص حول العالم. وقال راين "المهم هو أن نثبت من هو المضيف الطبيعي لهذا الفيروس"، مشددا على ضرورة فهم "كيف تم اختراق حاجز الأنواع بين الحيوان والبشر". وقال "والغرض من فهم ذلك هو أنه يمكننا وضع تدابير الوقاية والصحة العامة اللازمة لمنع حدوث ذلك مرة أخرى في أي مكان".

في غضون ذلك، واصل مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الجمعة رده على الانتقادات التي وجهها ترامب على وجه الخصوص لمنظمته ، قبل أن يعلق التمويل الذي كانت تحصل عليه من واشنطن بعد اتهامها بالتقليل من خطورة تفشي المرض وبتملق الصين.

وقال تيدروس إن منظمة الصحة العالمية وجهت إنذاراً على أعلى درجة بإعلانها أن تفشي كوفيد-19 يشكل "حالة طارئة للصحة العامة تثير قلقا دوليا" في 30 كانون الثاني/يناير، عندما لم تكن قد سجلت وفيات وإنما 82 إصابة فقط خارج الصين. وقال في مؤتمر صحافي "لم نضِع أي وقت. كان لدى العالم الوقت الكافي للتدخل".

وجاء تعقيب غيبريسوس بعد أن اجتمعت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية للمرة الأولى منذ إصدار إعلانها قبل ثلاثة أشهر. وقال تيدروس بعد تلقيه توصيات اللجنة المكونة من 19 خبيرا مستقلا "بالطبع يبقى الوباء حالة طوارئ للصحة العامة تثير قلقا دوليا".

مع الحفاظ على مستوى الإنذار العالمي، قدم الخبراء مجموعة من التوصيات العامة حول الكيفية التي ينبغي بها لمنظمة الصحة العالمية والبلدان تعديل استجابتها للوباء. ودعت اللجنة، من بين أمور أخرى، إلى تعاون واسع النطاق "لتحديد المصدر الحيواني للفيروس والطريق الذي دخل عبره إلى البشر". كما دعت منظمة الصحة العالمية إلى "تحديث التوصيات بشأن إجراءات السفر المناسبة" المرتبطة بالجائحة، وإلى أن يؤخذ في الاعتبار "التوازن بين الفوائد والعواقب غير المقصودة" لتلك التدابير، مثل صعوبات نقل المساعدات الإنسانية عندما يتم إيقاف هذا العدد  الكبير من الرحلات الجوية.

ع.ج.م / ح.ز (أ.ف.ب)

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ترامب يتهم الصين بالمسؤولية عن وباء كورونا

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