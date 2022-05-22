 ″الصحة العالمية″: جدرى القرود ممكن الاحتواء وسندعم الدول للتعامل معه | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

"الصحة العالمية": جدرى القرود ممكن الاحتواء وسندعم الدول للتعامل معه

لقاحات ومضادات فيروسات جدري القرود محدودة نسبيًا، لكن النظافة الشخصية الجيدة والسلوك الجنسي الآمن ستسهم في السيطرة على انتشار جدري القرود، بحسب مسؤول بمنظمة الصحة العالمية. فيما تستعد واشنطن لتلقيح مخالطي المرضى.

تبدأ أعراض جدري القرود بحمى شديدة وتتطور بسرعة إلى طفح جلدي مع تكوين قشور. 

تبدأ أعراض جدري القرود بحمى شديدة وتتطور بسرعة إلى طفح جلدي مع تكوين قشور. 

 قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء (24 مايو/ أيار 2022) إنه تم تسجيل 131 إصابة مؤكدة بجدري القرود و106 حالات أخرى مشتبه بها منذ الإبلاغ عن الحالة الأولى في السابع من مايو/ أيار خارج البلدان التي ينتشر فيها المرض عادة.
وأضافت المنظمة أنه على الرغم من أن تفشي المرض غير معتاد، فإنه يظل "قابلا للاحتواء"، وقالت إنها ستعقد اجتماعات أخرى لدعم الدول الأعضاء بمزيد من النصائح حول كيفية التعامل مع المرض.

مختارات

فيما توقعت منظمة الصحة العالمية رصد المزيد من حالات الإصابة بجدري القرود وتوسع نطاق المراقبة في البلدان التي لم يعرف فيها المرض حتى الآن، قال الرئيس الأمريكي بايدن إن المرض "يجب أن يثير قلق الجميع".

من المتوقع حدوث المزيد من الإصابات بجدري القرود في أوروبا بوجه عام ومن بينها ألمانيا، حسبما أعلنت وزارة الصحة الألمانية. وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للوضع الحالي يوجد في ألمانيا أربع حالات إصابة مؤكدة.

وجدري القرود قريب من الجدري الذي تم استئصاله قبل أربعين عامًا ولكنه أقل خطورة منه. وتبدأ أعراضه بحمى شديدة وتتطور بسرعة إلى طفح جلدي مع تكوين قشور.  ويتوفر لقاحان ضد الجدري يمكن استخدامهما. 
ومن جانبه قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية إن المنظمة لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القرود خارج قارة أفريقيا يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية، إذ إن القيام بإجراءات أخرى كالنظافة الشخصية الجيدة والسلوك الجنسي الآمن ستسهم في السيطرة على انتشاره.

وقال ريتشارد بيبودي، الذي يقود فريق مسببات الأمراض عالية التهديد في منظمة الصحة العالمية بأوروبا، في مقابلة مع رويترز إن الإمدادات الفورية من اللقاحات ومضادات الفيروسات محدودة نسبيًا.

وجاءت تصريحات بيبودي بينما أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها في طور إطلاق جرعات من لقاح (جينيوس) لاستخدامها مع حالات لمرض جدري القرود.

وقالت الحكومة الألمانية يوم أمس الاثنين إنها تدرس الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالتطعيمات، ومنحت بريطانيا التطعيمات للعاملين لديها في مجال الرعاية الصحية.

وتدقق سلطات الصحة العامة في أوروبا وأمريكا الشمالية في أكثر من 100 حالة اشتباه أو مؤكدة بالعدوى الفيروسية في أسوأ تفش للفيروس خارج قارة أفريقيا التي يتوطن فيها.

وقال بيبودي إن الإجراءات الأساسية للسيطرة على تفشي المرض تتمثل في تتبع الاتصال وعزله، مشيرا إلى أنه لا ينتشر بسهولة شديدة ولم يتسبب حتى الآن في ظهور مرض خطير. وأضاف أن اللقاحات المستخدمة لمكافحة جدري القرود قد تحمل بعض الآثار الجانبية الخطيرة.

وليس واضحا سبب تفشي المرض، إذ يسعى العلماء لفهم مصدر الحالات وما إذا كان أي شيء قد تغير في الفيروس.

وكانت روزاموند لويس مديرة إدارة الجدري ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية قد قالت يوم الاثنين إن المنظمة ليس لديها دليل على أن فيروس جدري القردة قد تحور.

مشاهدة الفيديو 02:05

تاريخ اللقاحات

واشنطن تستعد لتلقيح مخالطي المرضى 

في غضون ذلك، تستعد الولايات المتحدة لتطعيم الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بمرضى جدري القرود مع توقع زيادة أعداد الإصابات فيما سُجلت لديها حتى الآن خمس حالات محتملة أو مؤكدة.
 وقالت جينيفر مكويستون، المديرة في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، خلال مؤتمر صحافي الاثنين "نريد زيادة توزيع اللقاحات إلى أقصى حد على أولئك الذين نعلم أنهم سيستفيدون منها. أعني أولئك الذين كانوا على اتصال بمريض معروف لديه جدري القرود، مثل مقدمي الرعاية والمخالطين المقربين، وخاصة أولئك المعرضين لخطر الإصابة بحالة خطيرة من المرض". 
ولدى الولايات المتحدة مئة مليون جرعة من لقاحين ضد الجدري يمكن استخدامهما. وما يثير قلق الخبراء هو ظهور إصابات بالمرض في الوقت نفسه في العديد من البلدان، لا سيما في أوروبا، من دون أن يرتبط ذلك بالعودة من بلدان أفريقية يتوطن المرض فيها.

ص.ش/ع.ش (رويترز، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 15:02

تسجيل إصابات بجدري القرود في عدة دول.. هل يتحول إلى وباء؟

مواضيع ذات صلة

UNDATED ? MAY 27: In this Centers for Disease Control and Prevention handout graphic, symptoms of one of the first known cases of the monkeypox virus are shown on a patient?s hand May 27, 2003. The CDC said the viral disease monkeypox, thought to be spread by prairie dogs, has been detected in the Americas for the first time with about 20 cases reported in Wisconsin, Illinois, and Indiana. (Photo Courtesy of CDC/Getty Images)

الصحة العالمية تتوقع انتشاره.. بايدن يدعو للقلق من جدري القرود 22.05.2022

فيما توقعت منظمة الصحة العالمية رصد المزيد من حالات الإصابة بجدري القرود وتوسع نطاق المراقبة في البلدان التي لم يعرف فيها المرض حتى الآن، قال الرئيس الأمريكي بايدن إن المرض "يجب أن يثير قلق الجميع".

Das von der UK Health Security Agency (UKHSA) zur Verfügung gestellte Bild zeigt Hautläsionen bei Patienten, bei denen Affenpocken nachgewiesen wurden (Bestmögliche Bildqualität). In Großbritannien sind zwei weitere Fälle von Affenpocken erfasst worden. (zu dpa Zwei weitere Fälle von Affenpocken in Großbritannien bestätigt) +++ dpa-Bildfunk +++

جدري القرود يصل ألمانيا والصحة العالمية تدعو لاجتماع طارئ 20.05.2022

تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا طارئا الجمعة لبحث التفشي الجديد لمرض جدري القرود، وهو عدوى فيروسية معروفة في غرب ووسط أفريقيا، وذلك بعد تأكيد أو الاشتباه بأكثر من 100 إصابة في دول بالقارة الأوروبية من بينها ألمانيا.

Diese elektronenmikroskopische Aufnahme aus dem Jahr 2003, die von den Centers for Disease Control and Prevention zur Verfügung gestellt wurde, zeigt reife, ovale Affenpockenviren (l) und kugelförmige unreife Virionen (r), die aus einer menschlichen Hautprobe im Zusammenhang mit dem Präriehundeausbruch von 2003 stammt. Fälle der eigentlich seltenen Affenpocken werden mittlerweile in immer mehr Ländern nachgewiesen - nun etwa auch in Spanien, Portugal und den USA. (zu dpa «Affenpocken in immer mehr Ländern - bisher Europa und Nordamerika») +++ dpa-Bildfunk +++

جدري القرود ..ماذا نعرف عنه وما درجة خطورته؟ 20.05.2022

مع الانتشار المتزايد لحالات الإصابة بفيروس جدري القرود، زادت أيضا مخاوف البعض من خطورة هذا المرض على حياة الإنسان وكيفية الوقاية منه. لكن ما حقيقة خطورة جدري القرود حسب خبراء الصحة وكيف ينتقل من شخص للآخر؟