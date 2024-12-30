الصحة العالمية تطالب بوقف الهجمات على مستشفيات غزة

بعد عملية إسرائيلية في مستشفى كمال عدوان الذي أصبح خارج الخدمة، وقصف مستشفى آخر، طالب مدير منظمة الصحة العالمية بوقف الهجمات على مستشفيات غزة، محذرًا من أن النظام الصحي بالقطاع "تحت تهديد حاد".

طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس إسرائيل يوم الاثنين (30 كانون الأول/ديسمبر 2024) بوقف الهجمات على المستشفيات في قطاع غزة بعد أن قصفت إسرائيل أحد المستشفيات وداهمت مستشفى آخر خلال الأيام القليلة الماضية.

وأدت عملية في مستشفى كمال عدوان قال الجيش الإسرائيلي إنها هدفت لملاحقة عناصر من حماس، إلى إخراج آخر مرفق طبي رئيسي في شمال القطاع المدمّر عن الخدمة وإفراغه من مرضاه، بحسب ما أكدت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وكتب تيدروس عبر منصة إكس: "أصبحت المستشفيات في غزة مجددًا ساحة قتال والنظام الصحي يقبع تحت تهديد حاد"، وأضاف: "مستشفى كمال عدوان في شمال غزة بات خارج الخدمة بعد الغارة (العملية العسكرية الإسرائيلية)، والإجلاء القسري للمرضى والطاقم واحتجاز مديره. نطالب بالإفراج الفوري عنه".

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أن قواته قتلت نحو 20 مسلحًا فلسطينيًا خلال العملية على مستشفى كمال عدوان، ووصفها بأنها إحدى "أكبر العمليات" التي ينفذها في القطاع المحاصر.

وأفاد بأنه خلال العملية التي جرت الجمعة والسبت "تمّ القضاء على نحو 20 إرهابيًا، وتم إبطال عبوات ناسفة قوية زرعها الإرهابيون"، وتوقيف "240 إرهابيًا". وأكد الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل أبو صفية للاشتباه في انتمائه إلى حماس.

وأشار مدير منظمة الصحة العالمية الى أن مرضى كمال عدوان نُقلوا إلى المستشفى الإندونيسي، مؤكدًا أن الأخير غير قادر على توفير الرعاية كما يجب. وأوضح "في ظل الفوضى القائمة في شمال غزة، أوصلت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها اليوم مستلزمات طبية ومستلزمات نظافة أساسية، إضافة إلى الغذاء والمياه، إلى المستشفى الإندونيسي، ونقلت 10 مرضى في حالة جرحى إلى مجمع الشفاء الطبي".

وحضّ تيدروس إسرائيل "على أن تضمن توفير حاجاتهم وحقوقهم في الرعاية الصحية". وأفاد بأن سبعة مرضى و15 من مقدمي الرعاية وأفراد الطاقم الصحي لا يزالون في المستشفى الإندونيسي الذي تعرّض إلى "أضرار بالغة... ولا قدرة لديه على توفير الرعاية".

"مستشفيان آخران تعرضا لهجمات"



وأشار دير منظمة الصحة العالمية الى أن "المستشفى الأهلي ومستشفى الوفاء للتأهيل الطبي في مدينة غزة تعرّضا أيضًا لهجمات اليوم وكلاهما تضررا "، مجددًا الدعوة الى "وقف الهجمات على المستشفيات. الناس في غزة يحتاجون إلى الرعاية الصحية. والعاملون في المجال الانساني يحتاجون للوصول لتأمين المساعدة الصحية".



وقال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين من حماس كانوا الهدف من ضربة استهدفت مستشفى الوفاء في مدينة غزة أمس الأحد، والتي قال الدفاع المدني الفلسطيني إنها أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص.

وسبق لإسرائيل ان اتهمت حماس مرارًا منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر هجوم إرهابي شنّته الحركة على جنوب إسرائيل، باستخدام مرافق مدنية، خصوصًا المستشفيات، كمراكز للقيادة والعمليات. وتنفي حماس ذلك بشدّة.

وأتت العملية التي طالت مستشفى كمال عدوان ومحيطه، في وقت تشنّ القوات الإسرائيلية عملية عسكرية واسعة في شمال قطاع غزة منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2024، تقول إنها تهدف الى منع حماس من إعادة تجميع قواها في ظل الحرب المتواصلة منذ 2023.



يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.



م.ع.ح/ع.ج.م/م.س (أ ف ب، رويترز)