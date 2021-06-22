الصحة العالمية: تراجع حالات الوفاة بكورونا وارتفاع الإصابات

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء (السابع من يوليو/تموز 2021) أنه تم تسجيل أقل من 54 ألف حالة وفاة الأسبوع من 28 حزيران/يونيو الماضي حتى الرابع من تموز/يوليو الحالي؛ أي أقل 7% عما كان عليه في الأسبوع السابق. وهذا أقل مستوى من حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا، منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر 2020.

بيد أن أعداد حالات الإصابة ارتفعت، حيث تم تسجيل ما يزيد قليلا عن 2,6 مليون في نفس الأسبوع، مع ارتفاع الإصابات بشكل خاص في أوروبا.

وأمس الثلاثاء قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إنه رغم التقدم المحرز في بعض مناطق العالم، لا يزال الوباء في "مرحلة خطيرة جدا" . وأضاف إن "الدول التي بصدد رفع الإغلاق عن مجتمعاتها هي تلك التي سيطرت إلى حد كبير على إمدادات مواد الطوارئ مثل معدات الوقاية الشخصية واختبارات الكشف والأكسجين وخصوصا اللقاحات".

وتابع "في غضون ذلك، تواجه البلدان التي لا يمكنها الوصول بشكل كاف إلى هذه المنتجات تدفقًا على المستشفيات وموجات من الوفيات. ويزداد الأمر سوءًا بسبب متحورات الفيروس".

وفيما أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم تسجيل 23 ألفا و962 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و725 حالة وفاة جديدة بالفيرس، خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت إندونيسيا رقما قياسيا جديدا خلال الأربعة أيام الماضية بلغ 34379 إصابة جديدة بكورونا، و1040 وفاة بكوفيد 16 الذي يتسبب فيه الفيروس.

وفي مختلف أنحاء العالم، سجلت المنظمة 183 مليون حالة إصابة، منذ بدء الجائحة، وحوالي أربعة ملايين حالة وفاة. غير أن الأرقام الحقيقية يعتقد على نطاق واسع أنها أعلى، حيث أنه لا تقوم جميع البلدان بالكشف عن جميع الحالات والإبلاغ عنها.

ووفقا لإحصائية قامت بها وكالة رويترز أظهرت بيانات أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أنحاء العالم بلغ 184,6 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 184 مليونا و 614 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لحوالي أربعة ملايين حالة.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)