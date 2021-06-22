الصحة العالمية: تراجع حالات الوفاة بكورونا وارتفاع الإصابات

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء (السابع من يوليو/تموز 2021) أنه تم تسجيل أقل من 54 ألف حالة وفاة الأسبوع من 28 حزيران/يونيو الماضي حتى الرابع من تموز/يوليو الحالي؛ أي أقل 7% عما كان عليه في الأسبوع السابق. وهذا أقل مستوى من حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا، منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر 2020.
بيد أن أعداد حالات الإصابة ارتفعت، حيث تم تسجيل ما يزيد قليلا عن 2,6 مليون في نفس الأسبوع، مع ارتفاع الإصابات بشكل خاص في أوروبا.
وأمس الثلاثاء قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إنه رغم التقدم المحرز في بعض مناطق العالم، لا يزال الوباء في "مرحلة خطيرة جدا" . وأضاف إن "الدول التي بصدد رفع الإغلاق عن مجتمعاتها هي تلك التي سيطرت إلى حد كبير على إمدادات مواد الطوارئ مثل معدات الوقاية الشخصية واختبارات الكشف والأكسجين وخصوصا اللقاحات".
وتابع "في غضون ذلك، تواجه البلدان التي لا يمكنها الوصول بشكل كاف إلى هذه المنتجات تدفقًا على المستشفيات وموجات من الوفيات. ويزداد الأمر سوءًا بسبب متحورات الفيروس".
وفيما أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم تسجيل 23 ألفا و962 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و725 حالة وفاة جديدة بالفيرس، خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت إندونيسيا رقما قياسيا جديدا خلال الأربعة أيام الماضية بلغ 34379 إصابة جديدة بكورونا، و1040 وفاة بكوفيد 16 الذي يتسبب فيه الفيروس.
وفي مختلف أنحاء العالم، سجلت المنظمة 183 مليون حالة إصابة، منذ بدء الجائحة، وحوالي أربعة ملايين حالة وفاة. غير أن الأرقام الحقيقية يعتقد على نطاق واسع أنها أعلى، حيث أنه لا تقوم جميع البلدان بالكشف عن جميع الحالات والإبلاغ عنها.
ووفقا لإحصائية قامت بها وكالة رويترز أظهرت بيانات أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أنحاء العالم بلغ 184,6 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 184 مليونا و 614 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لحوالي أربعة ملايين حالة.
ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)
-
دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا
احترام مسافة الأمان
إذا أصيب أحد الأشخاص بفيروس كورونا، فعليه أخذ مسافة من كلبه أو قطته التي تعيش معه في البيت. باحثون من مدينة أوتريخت الهولندية أخذوا عينات دم ومسحات من أنف قطط وكلاب أصيب أصحابها بفيروس كورونا خلال الـ200 يوم الماضية، وجاءت النتائج كالآتي: في 17.4 بالمئة من الحالات تم العثور على الفيروس و4.2 في المائة من الحيوانات ظهرت عليها أعراض المرض.
-
دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا
حتى الحيوانات تمرض جراء الإصابة بكورونا
أظهرت الدراسة أن ربع الحيوانات التي أصيبت بالعدوى ظهرت عليها أعراض المرض رغم أن مساره لم يكن خطيرا. ورغم ذلك يؤكد الباحثون أن الحيوانات لا تلعب دورا مهما في نقل العدوى، كما هو الحال بشأن انتقالها من شخص إلى آخر.
-
دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا
هل تنشر القطط فيروس كورونا؟
معلومة أن القطط يمكن أن تصاب بفيروس كورونا معروفة منذ مارس/آذار 2020. آنذاك، أظهر معهد البحوث البيطرية في هاربين بالصين لأول مرة أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن ينتشر بين القطط، حيث أكد الطبيب البيطري هوالان تشن في ذلك الوقت أن القطط يمكنها أيضًا نقل الفيروس فيما بينها، لكن ذلك لا يتم بسهولة كبيرة.
-
دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا
لا داعي للقلق
لا ينبغي على أصحاب القطط والكلاب أن يشعروا بالقلق: فالحيوانات تطور بسرعة أجسامًا مضادة للفيروس، وبذلك لا تظل معدية لفترة طويلة جدًا. يجب على أي شخص مصاب بكورونا أن يقيد حركة القطط مؤقتا، كما يجب على الأشخاص الأصحاء غسل أيديهم جيدًا بعد مداعبة الحيوانات.
-
دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا
من يعدي من؟
هل يجب أن يبتعد هذا الخنزير المنزلي عن هذا الكلب عند التقائهما في الفضاء الخارجي؟ قد يحتاج هذا الأمر الآن أيضًا إلى إعادة التقييم. فقد أكد أطباء بيطريون في هاربين، عام 2020، على أن الخنازير لا تصاب بفيروس كورونا. لكن في ذلك الوقت قالوا أيضا إن الكلاب هي الأخرى بعيدة عن الإصابة بالفيروس. فهل هذا التقييم لا يزال قائما؟
-
دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا
عندما يشكل الإنسان خطرا
كانت أنثى النمر الماليزية ناديا البالغة من العمر أربع سنوات واحدة من أوائل الحيوانات البرية التي أصيبت بعدوى فيروس كورونا عام 2020 في إحدى حدائق الحيوانات بمدينة نيويورك. وقال كبير الأطباء البيطريين في الحديقة لمجلة "ناشيونال جيوغرافيك": "إنها - على حد علمنا - المرة الأولى التي يصاب فيها حيوان بري بفيروس كوفيد 19 بعد تلقيه العدوى من إنسان".
-
دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا
هل تم اتهام الخفافيش على غير وجه حق؟
من ناحية أخرى، هناك شبه اتفاق على أن مصدر الفيروس هي الحيوانات البرية. إذ تعتبر الخفافيش المصدر الأكثر احتمالا لظهور فيروس كورونا المستجد، لكن أطباء بيطريين يفترضون أن يكون هناك نوع آخر لعب دور "الوسيط" لنقل الفيروس بين الخفافيش والبشر في ديسمبر/ كانون الثاني 2019 بمدينة وووهان. الشيء الوحيد الذي يبقى غير واضح هو أي نوع يمكن أن يكون هذا "الوسيط".
-
دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا
كلب الراكون "المشتبه به الرئيسي"
كلب الراكون هذا معروف بأنه ناقل لفيروس كورونا المستجد. لذلك يشك عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن بأن يكون المصدر الذي نقل الفيروس للإنسان. وقال دروستن "كلاب الراكون يتم اصطيادها على نطاق واسع في الصين، حيث تتم تربيتها من أجل الاستفادة من فرائها". لذلك يعتبر دروستن، أنه من الواضح أن يكون كلب الراكون هو "المشتبه به الرئيسي" في نقل الفيروس.
-
دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا
ماذا عن هذا المتهم؟
يُشتبه في أن البنغول، المعروف أيضًا باسم البنغولين، في أن يكون الوسيط الذي ساهم في نقل الفيروس من الخفافيش إلى الإنسان. وقد تمكن باحثون من هونغ كونغ والصين وأستراليا من اكتشاف فيروس في البنغول الماليزي يشبه بشكل مثير للدهشة فيروس كورونا المستجد، حسب دراسة نُشرت في مجلة "نيتشر" في مارس/آذار 2020. ويتم تداول البنغول بشكل غير قانوني في أسواق الحياة البرية الصينية.
-
دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا
الحجر الصحي للقوارض
قام الطبيب البيطري هوالان تشن بتجارب على القوارض أيضًا. وجاءت النتيجة كما يلي: يمكن لفيروس كورونا المستجد أن ينتقل بينها كما يحدث ذلك لدى القطط. وتتم العدوى عن طريق تطاير القطيرات. وفي نهاية عام 2020، كان لا بد من قتل عشرات الآلاف من العرسيات التي ظهرت في بعض مزارع الفراء المختلفة حول العالم بعدما تبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
-
دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا
هل من تهديد قادم من الدجاج؟
هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا عن طريق الدجاج إلى الإنسان؟ هذا الجواب تمت الإجابة عليه بوضح في ووهان: لا داعي للقلق على البشر لأن الدجاج عمليًا محصن ضد فيروس كورونا المستجد، وهذا ينطبق، بالمناسبة، أيضًا على البط وأنواع أخرى من الدواجن. فابيان شميت/ع.ش