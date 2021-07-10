الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بسبب معدلات كورونا في تونس

أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية إيف سوتيران الثلاثاء (13 يوليو/ تموز 2021) تسجيل تونس لعدد وفيات هو "الأعلى" في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، مضيفاَ أن البلاد تمر "بوضع صعب" يزداد سوءا بتسجيل "أكثر من 100 وفاة في اليوم". ودعا المسؤول إلى دعم تونس "بشكل فوري وعاجل" لمواجهة محنتها.

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وتشهد تونس منذ الأسابي، القليلة الماضية عدد إصابات بفيروس كورونا المستجّد يفوق 10 آلاف إصابة في اليوم الواحد، بينما تشهد المستشفيات العمومية ضغطاً كبيراً وسط نقص كبير في الأكسجين والمستلزمات الطبية وأسرة الإنعاش.

وأوضح رئيس مكتب المنظمة في تونس أن "الوضع الصحي خطير، وكلّ المؤشرات حمراء". وعلّل تدهور الحالة الوبائية بـ "انتشار متحورة دلتا الشديدة العدوى والمتواجدة بكثافة".

وصنفت بعض المناطق كبؤر وباء، كالقيروان (وسط) وسليانة (وسط) وباجة (شمال غرب)، بالإضافة الى تطاوين (جنوب) والقصرين (وسط).

وفيما يتعلق بالتطعيم، تلقى 11 بالمائة من التونسيين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، و5 بالمائة تطعيماً كاملاً، و"هذا دون المعدل المطلوب لتحصيل المناعة الجماعية"، وفق ممثل منظمة الصحة العالمية.

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وتأتي تونس بعد "المغرب بكثير...وهي قريبة من الأردن ومتساوية مع لبنان وأفضل من مصر والجزائر وليبيا وأفضل في أغلب دول جنوب قارة إفريقيا"، فيما يتعلق بعملية التلقيح وفق الصحة العالمية.

ودعما لتونس، أرسلت الإمارات اليوم الثلاثاء نحو 500 ألف جرعة لقاح. وأوضح راشد محمد المنصوري سفير الإمارات بتونس أنها ليست المرة الأولى التي توفر فيها دولة الإمارات الدعم الطبي لتونس حيث أرسلت خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 طائرة تحمل مواد طبية عاجلة شملت 11 طناً من المعدات الطبية وأجهزة الفحص والتشخيص بجانب أجهزة تنفس اصطناعي ووحدات متنقلة لهذا الغرض وأدوات حماية ووقاية للعاملين في القطاع الطبي.

و.ب/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)