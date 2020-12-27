 ″الصحة العالمية″ تدعو للاستعداد لما هو أسوأ من كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.12.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

"الصحة العالمية" تدعو للاستعداد لما هو أسوأ من كورونا

في المؤتمر الصحفي الأخير لعام 2020، دعت منظمة الصحة العالمية البشرية للاستعداد لما هو أسوأ من فيروس كورونا. واعترفت المنظمة بأننا "في الموجة الثانية والثالثة من جائحة كورونا ومازلنا غير جاهزين وغير قادرين على إدارتها".

Symbolbild Corona-Virus Impfstoff

حذّرت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين (28 ديسمبر/ كانون الأول 2020) بأنه رغم شدة جائحة كوفيد-19 التي أوقعت أكثر من 1,7 مليون وفاة وعشرات ملايين الإصابات في غضون عام، يتعيّن بإلحاح الاستعداد "للأسوأ". وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين في المؤتمر الصحافي الأخير لهذا العام للمنظمة التي تقف في الخط الأمامي في مكافحة أسوأ جائحة شهدها العالم منذ مئة عام، "إنه جرس إنذار".

مختارات

لقاحات عدة أعلنت عنها شركات دولية فبشرت بانفراجة في أزمة كورونا. وبعد ترخيص بريطانيا تنتظر شركتا فايزر وموديرنا ترخيص هيئة الدواء الأمريكية للسماح بتداول اللقاحين، في وقت يثير لقاح "أسترازينيكا" جدلا حول نتائج تجاربه.

قرّرت السعودية تعليق الرحلات الجوية وإغلاق حدودها لمدة أسبوع قابلة للتجديد، على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما عززت العديد من دول العالم إجراءاتها الاحترازية في وقت لم تتضح فيه بعد كل خصائص الفيروس الجديد.

حتى مع تطوير اللقاحات لا يمكن القضاء على وباء كورونا دون أدوية. فما الذي تحقق في هذا المجال؟ ولماذا لم نسمع عن تطوير أدوية فعّالة لعلاج مصابي كورونا كما هو الأمر بالنسبة للقاحات؟

وحذّر راين الذي واجه ميدانيا في حياته المهنية أخطر الأمراض، "هذه الجائحة شديدة الحدية.  وقد تفشت سريعا في مختلف أنحاء العالم وقد بلغت كل أصقاع الكوكب، لكنها ليست بالضرورة الأسوأ".

وأقر بأن الفيروس "يتفشى بسهولة كبيرة ويفتك بالبشر" لكنه شدد على أن "معدل وفياته منخفض نسبيا مقارنة بأمراض جديدة أخرى". وأكد ضرورة "الاستعداد في المستقبل لما قد يكون أسوأ".

ووافقه الرأي زميله بروس إيلوارد، مستشار منظمة الصحة، الذي اعتبر أنه رغم الإنجازات التي تحقّقت على صعيد مكافحة كوفيد-19 بما في ذلك إنتاج لقاحات فاعلة في وقت قياسي، لا يزال العالم بعيدا عن الجاهزية لمكافحة جائحات مستقبلية.

وقال إيلوارد في المؤتمر الصحافي "نحن في الموجة الثانية والثالثة من هذا الفيروس ومازلنا غير جاهزين وغير قادرين على إدارتها". وأكد أنه "رغم أننا أكثر جاهزية، لسنا جاهزين تماما (للجائحة) الحالية، ونحن أقل جاهزية لتلك المقبلة".

من جهته، فضّل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس رؤية الجانب الإيجابي من الأمور.

وقال تيدروس "على صعيد الإدراك، أعتقد أننا جاهزون"، مشددا على أنّ الوقت قد حان "لأخذ الأمور بجدية كبيرة"، مضيفا أن الأمور تتطلّب "طموحا أكبر".

ع.أ.ج/ أ.ح ( أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 01:45

كيف يعمل جهاز مناعتنا؟

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Pandemie Coronavirus

مدير عام منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لن تكون الأخيرة 27.12.2020

أن العالم قرية صغيرة، ذلك من أهم الدروس ربما التي استخلصتها البشرية خلال جائحة كورونا التي قلبت العالم رأسا على عقب، ومدير عام منظمة الصحة العالمية يحذر من أنها "لن تكون الأزمة الأخيرة" من نوعها.

Spanien Kanarische Inseln Geflüchtete Migration

جزر الكناري... مهاجرون بلا أمل في عزّ جائحة كورونا 26.12.2020

جائحة كورونا عمقت أزمات المهاجرين في جزر الكناري التي يعتمد اقتصادها على السياحة بشكل جوهري. صداقة من رحم اللجوء جمعت بين رجلين مغربين: شاب وآخر ستيني.

Palästina Weihnachten Bethlehem

عيد ميلاد "حزين" حول العالم بسبب جائحة كورونا 24.12.2020

تلقي جائجة كورونا بظلالها الثقيلة على احتفالات عيد الميلاد لهذا العام، فقد بدت مظاهر البهجة مقتضبة وغدت أجواء التجمع مستحيلة ومثقلة بإجراءات العزل والإغلاق، حتى مهد المسيح بدى خاوياً من احتفالات كل عام.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  