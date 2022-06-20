الصحة العالمية تحذر من التراخي في التعامل مع جائحة كورونا

قال تيدروس أدحانوم غيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه على الرغم من أن عدد حالات الاصابة والوفاة بفيروس كورونا تراجعت بنسبة 90% مقارنة بأعلى مستوى وصلت إليه في كانون الثاني / يناير، وأنه تم إلغاء القيود في الكثير من الدول "فإن الشعور بأن الجائحة انتهت شعور خادع".

وقال غيبرييسوس في اجتماع لوزراء الصحة من دول مجموعة العشرين في إندونيسيا" منظمة الصحة العالمية "مازالت تشعر بقلق بالغ من أن الافتقار للاختبارات والمتابعة يعمينا عن تطور الفيروس". وحذر قائلا" نحن قلقون بالمثل من أنه لم يتم الاستفادة من دروس هذه الجائحة، وسوف تتكرر دائرة الفزع والاهمال".

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الاندونيسية نادية تارميز إنه من المتوقع أن يناقش وزراء الصحة بدول العشرين سبل تعزيز أنظمة الصحة العالمية والعمل على تنسيق بروتوكلات الصحة لمواجهة كوروناو توحيد نظم وثائق السفر الدولية. وأضافت في مؤتمر صحفي قبل الاجتماع الوزاري" التعاون العالمي أمر مهم للتغلب على الجائحة وضمان استعدادنا للجائحة المقبلة". وأوضحت" من أجل هذا السبب، يمثل هذا الاجتماع لحظة مهمة لدول مجموعة العشرين لحشد الدعم لزيادة قدرة الأنظمة الصحية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي".

كما من المقرر أن يلتقى وزراء الصحة مع وزراء مالية دول مجموعة العشرين غدا الثلاثاء لمناقشة إنشاء صندوق مالي وسيط، وهو ترتيب مالي يشمل مصادر عامة وخاصة لمنع وقوع الجوائح في المستقبل و التعامل معها.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)