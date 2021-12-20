 ″الصحة العالمية″ تحذر: أوميكرون ينتشر أسرع بكثير من دلتا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 20.12.2021

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صحة

"الصحة العالمية" تحذر: أوميكرون ينتشر أسرع بكثير من دلتا

أعرب مدير منظمة الصحة العالمية عن أمله أن يكون 2022 عام نهاية كورونا وطالب بعدالة توزيع اللقاحات. كما نصح بإلغاء الفعاليات "الآن والاحتفال في وقت لاحق بدلاً من الاحتفال الآن والحزن لاحقًا"، محذرا من سرعة انتشار أوميكرون.

منظمة الصحة العالمية تتحدث عن وجود أدلة متسقة تفيد بأن اوميكرون ينتشر أسرع بكثير من دلتا.

منظمة الصحة العالمية تتحدث عن وجود أدلة متسقة تفيد بأن اوميكرون ينتشر أسرع بكثير من دلتا.

أعرب مدير منظمة الصحة العالمية عن أمله أن يكون 2022 عام نهاية وباء كورونا وطالب بعدالة توزيع اللقاحات مع الدول المحرومة، كما نصح بإلغاء الفعاليات "الآن والاحتفال في وقت لاحق بدلاً من الاحتفال الآن والحزن لاحقًا".

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وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الاثنين (20 ديسمبر/كانون الأول 2021) إفادة للصحفيين في جنيف إن "هناك الآن أدلة متسقة على أن أوميكرون ينتشر أسرع بكثير من المتحور دلتا"، "ومن المرجح أن يصيب الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من كوفيد-19".

وعرب غيبريسوس عن أمله أن يكون 2022 "عام نهاية وباء كوفيد-19". وأضاف "العام المقبل، تلتزم منظمة الصحة العالمية بذل كل ما في وسعها للقضاء على الوباء".

ومع اقتراب اعياد نهاية العام، قال غيبريسوس إن من الأفضل إلغاء الفعاليات "الآن والاحتفال في وقت لاحق بدلاً من الاحتفال الآن والحزن لاحقًا". وأوصى العائلات والأشخاص الذين يرغبون في قضاء بعض الوقت معا خلال موسم الأعياد بأن "حدثا يتم الغاؤه أفضل من خسارة إحدى الأرواح".

وكرر المدير العام للمنظمة دعوته إلى تحسين فرص الحصول على اللقاحات في البلدان المحرومة. وقال "إذا أردنا إنهاء الوباء في العام المقبل، يجب أن ننهي عدم المساواة (في اللقاحات) عبر ضمان تطعيم 70 بالمئة من السكان في كل بلد بحلول منتصف العام المقبل".

وذكّر بأن منظمة الصحة العالمية لا تعارض الجرعات المعززة، لكنه شدد على وجوب حصرها في الأشخاص المعرضين للخطر أو الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما.

 وحضّ غيبريسوس البلدان التي تقدم جرعات معززة للبالغين أو الأطفال الذين يتمتعون بصحة جيدة على أن تشارك تلك الجرعات مع دول أخرى مع إقناع الأشخاص غير الملقحين بالإقبال على التطعيم. وأكد "اننا نواجه شتاء قاسيا آخر، لكننا نعتقد أيضا أننا نستطيع تجاوزه عبر التضامن".

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

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