 الصحة العالمية تتوقع انتشاره.. بايدن يدعو للقلق من جدري القرود | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الصحة العالمية تتوقع انتشاره.. بايدن يدعو للقلق من جدري القرود

فيما توقعت منظمة الصحة العالمية رصد المزيد من حالات الإصابة بجدري القرود وتوسع نطاق المراقبة في البلدان التي لم يعرف فيها المرض حتى الآن، قال الرئيس الأمريكي بايدن إن المرض "يجب أن يثير قلق الجميع".

طفل مصاب بجدري القرود في إفريقيا - صورة أرشيفية بتاريخ 26 مايو/ أيار 2003

المعلومات المتاحة تشير إلى أن انتقال العدوى من إنسان لآخر يحدث بين أشخاص على اتصال جسدي وثيق مع الحالات التي تظهر عليها أعراض

قال  الرئيس الأمريكي جو بايدن  اليوم الأحد (22 مايو/ أيار 2022) إن تفشي مرض جدري القردة هو أمر "يجب أن يكون مصدر قلق للجميع"، مضيفاً أن مسؤولي الصحة الأمريكيين يبحثون مسألة اللقاحات والعلاجات المحتملة. وأبلغ بايدن الصحفيين في قاعدة جوية في كوريا الجنوبية قبل مغادرته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية متجها إلى اليابان "نبذل جهدا كبيرا لمعرفة ما سنفعله".

مختارات

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي بعد ساعات من إعلان  لمنظمة الصحة العالمية  التابعة للأمم المتحدة قالت في السبت (21 مايو/ أيار 2022) إنه تم الإبلاغ عن 92 حالة مؤكدة و28 حالة يشتبه بإصابتها  بجدري القرود من  دولة (واحدة) عضو لا يتوطن فيها الفيروس، مضيفة أنها ستقدم مزيداً من الإرشادات والتوصيات في الأيام المقبلة للدول حول كيفية الحد من انتشار جدري القرود. وأضافت الوكالة أن "المعلومات المتاحة تشير إلى أن انتقال العدوى من إنسان لآخر يحدث بين أشخاص على اتصال جسدي وثيق مع الحالات التي تظهر عليها أعراض".

ويعد جدري القرود من الأمراض المعدية التي عادة ما تكون خفيفة ومتوطنة في أجزاء من غرب ووسط أفريقيا. وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق، لذلك يمكن احتواؤه بسهولة نسبيا من خلال تدابير مثل العزلة الذاتية والنظافة الشخصية.

وقال ديفيد هيمان المسؤول بمنظمة الصحة العالمية لرويترز إن لجنة دولية من الخبراء اجتمعت عبر مؤتمر مرئي للنظر في ما يلزم دراسته حول تفشي المرض وإبلاغه للجمهور، بما في ذلك ما إذا كان هناك أي انتشار بدون أعراض، ومن هم الأكثر عرضة للخطر، والطرق المختلفة للانتقال.

مشاهدة الفيديو 15:02

تسجيل إصابات بجدري القرود في عدة دول.. هل يتحول إلى وباء؟

لقاحات ضد العدوى

وقال إن الاتصال الوثيق هو  الطريق الرئيسي لانتقال المرض، لأن الآفات النمطية للمرض معدية للغاية. على سبيل المثال، الآباء والأمهات الذين يعتنون بأطفال مرضى معرضون للخطر، وكذلك العاملون في مجال الصحة، ولهذا السبب بدأت بعض البلدان في تطعيم فرق علاج مرضى جدري القرود باستخدام لقاحات الجدري، وهو فيروس مرتبط به. وتم تحديد العديد من الحالات الحالية في عيادات الصحة الجنسية. ويشير التسلسل الجيني المبكر لعدد قليل من الحالات في أوروبا إلى وجود تشابه مع السلالة التي انتشرت بطريقة محدودة في بريطانيا وإسرائيل وسنغافورة في عام 2018.

قال هيمان إنه "من المعقول بيولوجيا" أن الفيروس كان ينتشر خارج البلدان التي يتوطن فيها الفيروس، لكنه لم يؤد إلى تفش كبير نتيجة لإجراءات الإغلاق المتعلقة بمكافحة كوفيد والتباعد الاجتماعي وقيود السفر.

وشدد على أن تفشي جدري القرود لا يشبه الأيام الأولى لجائحة كوفيد -19 لأنه لا ينتقل بسهولة. وقال إن الذين يشتبهون في تعرضهم أو الذين تظهر عليهم أعراض بما في ذلك الطفح الجلدي والحمى، يجب عليهم تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين. وأضاف "هناك لقاحات متاحة لكن الرسالة الأهم هي أنه يمكنك حماية نفسك".

طفل مصاب بجدري القرود - صورة بتاريخ 18 مارس/ آذار 2022

الآباء والأمهات الذين يعتنون بأطفال مرضى معرضون لخطر الإصابة بالمرض، وكذلك العاملون في مجال الصحة

ظهور إصابات في مختلف أنحاء العالم

بدورها أكدت السلطات في ولاية نيويورك السبت تسجيل إصابة بـ "جدري القرود". وذكر موقع أكسيوس، أن هذه هي أول إصابة في الولاية والثانية في الولايات المتحدة خلال هذا العام. وفي سياق متصل، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن هناك حوالي 80 حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود و50 حالة أخرى قيد الفحص والتحقق في 11 دولة. وأكدت السلطات في استراليا وفرنسا وألمانيا اكتشاف أولى حالات الإصابة بفيروس جدري القرود أول أمس الجمعة، حيث يواصل المرض النادر عادة الظهور في عدد متنام من الدول حول العالم. 

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن رصد أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود في البلاد منذ 2018 . وقالت الوزارة إن الشخص المصاب تم عزله في مستشفى إيخيلوف بتل أبيب، مضيفة أنه في حالة صحية جيدة. وأضافت الوزارة أن هذا الشخص عاد لإسرائيل من الخارج، حيث كان على اتصال بشخص ما مصاب بفيروس جدري القرود.  ودعت الوزارة المواطنين العائدين من الخارج إلى استشارة الطبيب في حال ظهرت عليهم أعراض الحمى وطفح جلدي.

في سياق متصل، أكدت وزارة الصحة الماليزية تتبعها عن كثب تفشي جدري القرود الذي أثر على دول في أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، إلى جانب أستراليا ومنطقة الأوقيانوس. وقال نور هشام عبد الله، المدير العام لوزارة الصحة، إنه إلى جانب رصد سير التقدم لحالات جدري القرود عن كثب بناء على تقارير من منظمة الصحة العالمية، ستراقب الوزارة حالات الإصابة المشتبه بها بالمرض حيواني المصدر في جميع نقاط الدخول الدولية بالبلاد.

ح.ز/ ع.غ (رويترز/ أ.ف.ب / د.ب.أ)

  • Symbolbild - HIV-Virus - Aids (picture-alliance/Photoshot/B. Coleman)

    حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    ما الفرق بين فيروس نقص المناعة المكتسب والإيدز؟

    يدل الرمز HIV على فيروس نقص المناعة المكتسب، الذي يدمر خلايا معينة من الجهاز المناعي. بدون علاجه يمكن لمسببات الأمراض مثل البكتيريا والفطريات أو الفيروسات مهاجمة الجسم. فيُصاب بالأمراض المختلفة كالالتهاب الرئوي الحاد. وهنا يصبح الإنسان مريضاً بالإيدز. لا يموت المريض بإصابته بفيروس نقص المناعة المكتسبة، لكن بسبب أحد هذه الأمراض التي لم يعد الجسم قادراً على مقاومتها.

  • Symbolbild HIV-Virus (picture-alliance/AP Photo/C. Goldsmith)

    حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    متى شُخصت الإصابة الأولى؟

    رغم الكثير من التكهنات والنظريات عن تاريخ المرض، وبعضها لا يخلو بالتأكيد من نظرية المؤامرة، فقد تم تشخيص أولى حالات الإصابة بالإيدز في الخامس من حزيران/ يونيو 1981 عندما اكتشفت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية عدداً من حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي بالمتكيسة الجؤجؤية لدى خمسة رجال من المثليين في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

  • AIDS HIV Medikamente (Getty Images/T.Weidman)

    حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    هل ما زال المرض قاتلاً؟

    في الثمانينات لم يكن هناك أي أدوية لعلاج العدوى بفيروس نقص المناعة المكتسب، فقد كانت الإصابة به تعني عملياً الإصابة بالإيدز، وكان تشخيص "فيروس نقص المناعة المكتسب" معادلاً لـ "الحكم بالموت". عمَّ حينها الخوف من وباء حقيقي. وفي منتصف التسعينات ظهرت أولى الأدوية في السوق، وكان بمقدورها أن تبطئ تطور المرض على الأقل رغم آثارها الجانبية الخطيرة.

  • Themenheader AIDS Symbolbild

    حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    ما حجم خطر العدوى؟

    الفيروسات هي المسؤولة عن العديد من الأمراض المعدية لدى الإنسان، بعض الفيروسات كفيروسات الأنفلونزا يمكنها أن تنتقل بسرعة كبيرة نسبياً، ويكفي أحياناً التعرض لسعال الآخرين في الباص مثلاً لانتقال العدوى. لكن انتقال فيروس HIV أكثر صعوبة، إذ لا ينتقل بالتقبيل أو السعال أو استخدام المرحاض ذاته مع مصاب.

  • Symbolbild Drogenabhängigkeit (picture-alliance/dpa)

    حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    كيف تحصل العدوى؟

    لا يداهم خطر الإصابة بالفيروس إلا عندما تدخل سوائل الجسم المحتوية على كمية كبيرة من الفيروسات إلى جسم شخص آخر. ويحدث ذلك تقريباً في حالات ثلاث: ممارسة الجنس، وبالحقن الملوثة بدم المصابين عند تعاطي المخدرات مثلاً، وأثناء الحمل والولادة أو الرضاعة الطبيعية من الأم الحاملة للفيروس.

  • Lesotho Mobile Gesundheitsversorgung: Bluttests (picture-alliance/AP Photo/D. Farrell)

    حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    هل يمكن الشفاء منه؟

    فيروس نقص المناعة المكتسبة ما يزال غير قابل للشفاء، لكنه قابل للعلاج. هناك أدوية فعالة تحدد من نشاط هذا الفيروس في الجسم وبالتالي تمنع ظهور الإيدز. هذه الأدوية لها أيضاً آثار جانبية أقل من سابقاتها، لذلك يمكن للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة اليوم أن يعيشوا حياة طبيعية بمتوسط العمر المتوقع. لكن يبقى من المهم الكشف عن العدوى والمعالجة بالدواء في الوقت المناسب.

  • Pakistan HIV-Test (Getty Images/AFP/R. Tabassum)

    حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    كيف تؤدي الإصابة إلى الوفاة؟

    هنا تكمن المشكلة، إذ ما يزال هناك العديد من الأشخاص المصابين في العالم الذين لا يتلقون أي دواء. وبدون المعالجة يؤدي فيروس نقص المناعة المكتسب في النهاية إلى الوفاة. ما تزال هناك العديد من الإصابات التي لم يتم التعرف عليها بعد، سواء كان ذلك بسبب عدم ذهاب الشخص إلى الطبيب أو بسبب عدم تفسير الأعراض بشكل صحيح أو بسبب عدم وجود طبيب.

  • AIDS HIV rote Schleife Rio de Janeiro (Getty Images/T.Weidman)

    حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    الحاجة لمزيد من التوعية

    ... من جانب آخر ما تزال حكومات بعض دول العالم وأنظمتها تقلل من مشكلة الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب والإيدز أو تغلفها بصمت مطبق لأسباب سياسية أو أيديولوجية أو دينية أو أخلاقية، لتحرم المصابين من فرصة الحصول على العلاج.

  • HIV Aids Symbol Schleife (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    كم عدد المصابين بالفيروس حول العالم؟

    كشف برنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز أن جائحة كورونا يمكن أن تؤدي إلى رفع عدد المصابين بنحور 293 ألف إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة وما يصل إلى 184 ألف حالة وفاة بين مرضى الإيدز. ووفقاً للإحصائيات الأممية العام الماضي كان هناك نحو 700 ألف حالة وفاة بسبب الإيدز عام 2019 ونحو 1.7 مليون إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

  • Myanmar AIDS Patienten Medikamente

    حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    90-90-90

    كان من المقرر أن يكون هذا العام علامة فارقة في مكافحة الإيدز من خلال تحقيق أهداف استراتيجية "90-90-90"، أي 90 بالمئة من المتعايشين مع الفيروس، 90 بالمئة من المصابين يتلقون العلاج وانخفاض الحمل الفيروسي لدى 90 بالمئة ممن يتلقون العلاج، لكن المساعي الدولية تأخرت في تحقيق تلك الأهداف، ثم جاءت جائحة كورونا لتهدد بالكثير من المكاسب في مكافحة الإيدز.

  • Deutschland Corona-Testcenter

    حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب

    دعوات لتحسين إستراتيجيات الكشف

    أعلنت وكالة مراقبة الأمراض التابعة للاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية مؤخراً أن أوروبا الشرقية باتت تشهد ارتفاعاً في حالات فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب غير المشخّصة، وسط دعوات لتحسين إستراتيجيات الكشف عن هذا الفيروس المسبّب للايدز. وتشمل المنطقة التي يغطّيها المكتب الأوروبي 53 بلداً، من بينها روسيا ودول عدّة في آسيا الوسطى حيث سجّل أيضا ارتفاع مقلق.


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

متلازمة ما بعد كوفيد عند الأطفال  

مواضيع ذات صلة

Das von der UK Health Security Agency (UKHSA) zur Verfügung gestellte Bild zeigt Hautläsionen bei Patienten, bei denen Affenpocken nachgewiesen wurden (Bestmögliche Bildqualität). In Großbritannien sind zwei weitere Fälle von Affenpocken erfasst worden. (zu dpa Zwei weitere Fälle von Affenpocken in Großbritannien bestätigt) +++ dpa-Bildfunk +++

جدري القرود يصل ألمانيا والصحة العالمية تدعو لاجتماع طارئ 20.05.2022

تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا طارئا الجمعة لبحث التفشي الجديد لمرض جدري القرود، وهو عدوى فيروسية معروفة في غرب ووسط أفريقيا، وذلك بعد تأكيد أو الاشتباه بأكثر من 100 إصابة في دول بالقارة الأوروبية من بينها ألمانيا.

UNDATED ? JUNE 5: In this Centers for Disease Control and Prevention handout graphic, symptoms of one of the first known cases of the monkeypox virus are shown on a patient?s hand June 5, 2003. The CDC said the viral disease monkeypox, thought to be spread by prairie dogs, has been detected in the Americas for the first time with about 20 cases reported in Wisconsin, Illinois, and Indiana. (Photo Courtesy of CDC/Getty Images)

هل يتوطن جدري القرود في ألمانيا بعد الإصابات الجديدة؟ 21.05.2022

كشفت السلطات الصحية بالعاصمة الألمانية عن تسجيل حالتين اثنتين من حالات الإصابة بفيروس جدري القرود، وذلك بعد يوم واحد من تسجيل أول إصابة في البلاد. ما أسباب المرض؟ وأعراضه؟ وطرق الوقاية منه؟

Diese elektronenmikroskopische Aufnahme aus dem Jahr 2003, die von den Centers for Disease Control and Prevention zur Verfügung gestellt wurde, zeigt reife, ovale Affenpockenviren (l) und kugelförmige unreife Virionen (r), die aus einer menschlichen Hautprobe im Zusammenhang mit dem Präriehundeausbruch von 2003 stammt. Fälle der eigentlich seltenen Affenpocken werden mittlerweile in immer mehr Ländern nachgewiesen - nun etwa auch in Spanien, Portugal und den USA. (zu dpa «Affenpocken in immer mehr Ländern - bisher Europa und Nordamerika») +++ dpa-Bildfunk +++

جدري القرود ..ماذا نعرف عنه وما درجة خطورته؟ 20.05.2022

مع الانتشار المتزايد لحالات الإصابة بفيروس جدري القرود، زادت أيضا مخاوف البعض من خطورة هذا المرض على حياة الإنسان وكيفية الوقاية منه. لكن ما حقيقة خطورة جدري القرود حسب خبراء الصحة وكيف ينتقل من شخص للآخر؟