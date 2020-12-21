الصحة العالمية: السلالة الجديدة من كورونا "ليست خارج السيطرة"

قال مايكل راين مسؤول الحالات الصحية الطارئة في منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحافي الاثنين (21 ديسمبر/كانون الأول 2020) "سجلنا نسبة تكاثر للفيروس تتجاوز إلى حد بعيد عتبة 1,5 في مراحل مختلفة من هذا الوباء وتمكنا من السيطرة عليها. بناء عليه، فإن الوضع الراهن في هذا المعنى ليس خارج السيطرة".

وتقول منظمة الصحة العالمية إن كل عشرة أشخاص مصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس يمكنهم نقل العدوى إلى 15 آخرين في المتوسط، في حين أن معدل انتقال العدوى بالسلالات المعروفة سابقا في بريطانيا يصل إلى 11 شخصا.

وأضاف راين، "رغم أن الفيروس بات أكثر فاعلية إلى حد ما على صعيد الانتشار، يمكن وقفه"، مؤكدا أن "الإجراءات المعمول بها حاليا في محلها. علينا مواصلة القيام بما قمنا به" حتى الآن. وتابع "قد يكون علينا أن نفعل ذلك بكثافة أكبر بقليل ولوقت أطول للتأكد من قدرتنا على السيطرة على هذا الفيروس".

وهذه التصريحات بمثابة رد على ما أعلنه وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأحد والذي اعتبر أن "السلالة الجديدة هي خارج السيطرة".

وذكرت ماريا فان كيركوف كبيرة الباحثين في مجال كوفيد-19 بمنظمة الصحة العالمية أن العلماء في بريطانيا يحاولون تحديد مدى الزيادة المرتبطة بتغيرات في طبيعة الفيروس أو بأسباب سلوكية بين المواطنين. وأكدت أنه لا توجد حتى الآن دلائل على أن السلالة الجديدة تسبب أعراضا مرضية أكثر حدة أو أخطر على الحياة.

مشاهدة الفيديو 36:40 شارك بريطانيا في عزلة دولية بسبب كورونا.. كيف ستخرج منها؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3n1ts مسائيةDW: بريطانيا في عزلة دولية بسبب كورونا.. كيف ستخرج منها؟

من جانبه أكد رئيس شركة "بيونتيك" الألمانية، أوغور شاهين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الشركة اختبرت بالفعل اللقاح ضد 20 نوعا من السلالات المختلفة وحققت استجابة مناعية ناجحة أدت إلى تعطيل الفيروس. وقال شاهين إن السلالة الجديدة هي طفرة أقوى وسيتم اختبار اللقاح ضدها خلال الأسبوعين المقبلين.

ومنذ الأحد، علقت دول في جميع أنحاء العالم الرحلات الجوية والسفر من بريطانيا بعد إعلان لندن انتشار السلالة الجديدة. كما شملت القيود في بعض الأحيان بلدان أخرى تم فيها اكتشاف السلالة الجديدة، مثل جنوب إفريقيا والدنمارك.

يأتي ذلك فيما تواصل أعداد الإصابات والوفيات بكوفيدـ19 في الارتفاع، حيث أظهر إحصاء لرويترز

أن أكثر من 76.91 ‬ملايين شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و696364 حالة.

وفي ألمانيا أعلن معهد "روبرت كوخ" اليوم الثلاثاء أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 19528 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و731 حالة وفاة بالفيروس في غضون أربع وعشرين ساعة. يذكر أن أعلى عدد لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس في ألمانيا تم تسجيله يوم الجمعة الماضي بإجمالي 33777 حالة. وكان قد تم تسجيل أعلى مستوى لحالات الوفاة بالفيروس يوم الأربعاء الماضي، بواقع 952 حالة في يوم واحد.

ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)