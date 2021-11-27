 الصحة العالمية: التعامل الصحيح لمواجهة أوميكرون هو الحذر وليس الذعر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.12.2021

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الصحة العالمية: التعامل الصحيح لمواجهة أوميكرون هو الحذر وليس الذعر

طالبت منظمة الصحة العالمية سكان العالم بعدم الذعر من متحور أوميكرون، كما أشارت إلى أن معظم إصابات كورونا حاليا تعود إلى متحور دلتا، وأنه لا توجد بيانات عن وفيات بسبب أوميكرون.

غرافيتي لكورونا في جنوب إفريقيا

غرافيتي لكورونا في جنوب إفريقيا

قالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثن إن السلالة الجديدة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا شديدة العدوى، لكن يجب ألا يشعر الناس بالذعر بسببها.

وقالت سواميناثن خلال مقابلة في مؤتمر رويترز نكست اليوم الجمعة (03 ديسمبر/كانون الأول 2021) إن التعامل الصحيح هو التأهب والحذر وليس الذعر في مواجهة المتحور الجديد.

وأضافت "إلى أي مدى يتعين أن نقلق؟ نحن في حاجة للتأهب والحذر لا الذعر، لأننا في وضع مختلف عما كنا عليه قبل عام".

مختارات

دعا العديد من الساسة الألمان البارزين إلى فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء زيادة الإصابة بفيروس كورونا بعد وصول معدل الإصابة إلى مستوي قياسي جديد وتزايد المخاوف بشأن السلالة الجديدة أوميكرون.

حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن ظهور متحورة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون" يمثّل خطرا "مرتفعا للغاية" على مستوى العالم، لكنها شددت على أن معدل انتقال العدوى بها ومدى خطورتها لم يتضحا بعد بشكل دقيق.

على غرار بيونتيك ومودرنا أعلنت شركتا فايزر وجونسون آند جونسون بدء العمل على تطوير لقاحات مضادة للمتحور "أوميكرون" في حال لم يكن لقاحاهما فعّالين في الحماية من هذه السلالة. يأتي ذلك وسط شك في فعلية اللقاحات الحالية.

وقالت إن ظهور المتحور الجديد أمر غير مرحب به، لكنها أضافت أن العالم مستعد على نحو أفضل نظرا لصنع لقاحات منذ بداية الجائحة. وأضافت: "علينا أن ننتظر ولنأمل أن يكون أقل وطأة... لكن من السابق لأوانه التوصل لنتيجة بشأن المتحور ككل".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أنها لم تتلق معلومات عن وفيات يحتمل أن تكون مرتبطة بالمتحورة أوميكرون الجديدة لفيروس كورونا.

وقال كريستيان ليندماير خلال مؤتمر صحافي دوري للأمم المتحدة في جنيف "لم أطلع على أي معلومات تفيد بحدوث وفيات مرتبطة بأوميكرون".

 وأضاف أنه مع لجوء المزيد من الدول إلى إجراء فحوص لرصد المتحورة الجديدة "سيكون لدينا مزيد من الإصابات، ومزيد من المعلومات، رغم أنني آمل ألا يكون هناك وفيات".

ورُصدت المتحورة الجديدة التي صنفتها منظمة الصحة العالمية "مقلقة"، لأول مرة في جنوب إفريقيا ولكن منذ أن أبلغت سلطات البلد منظمة الصحة العالمية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، سجلت إصابات بأوميكرون في حوالي 30 دولة في جميع القارات.

ورغم أن الإصابات الأولى خارج إفريقيا الجنوبية مرتبطة بشكل عام بأشخاص سافروا إلى دول المنطقة، إلا أن حالات أولى لانتقال العدوى محليا بصدد الظهور في الولايات المتحدة وأستراليا على سبيل المثال.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن هناك احتمالًا "مرتفعًا" لأن "تنتشر أوميكرون عالميا"، وإن كانت تجهل حتى الآن العديد من الأمور حولها مثل شدة عدوتها وفعالية اللقاحات الموجودة ضدها وشدة الأعراض التي تسببها.

وأكد المتحدث أن معظم الإصابات بكوفيد ناجمة عن المتحورة دلتا. وتابع "القيود التي فرضتها دول عدة قبل أسبوعين" سببها "زيادة عدد الاصابات المرتبطة بالمتحورة دلتا. لا ينبغي تجاهل ذلك".

وتقدر منظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي أن اللقاحات تظل فعالة في الحماية من الإصابات الأكثر خطورة، لكن الحصول على صورة أكثر دقة للتأثير المحتمل لأوميكرون سيستغرق عدة أسابيع.

ع.ا/ص.ش (رويترز، أ ف ب)

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