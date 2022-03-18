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الصحة العالمية: أكثر من 100 منشأة صحية استهدفت في أوكرانيا

منذ غزوها أوكرانيا، هاجمت القوات الروسية أكثر من 100 منشأة طبية. تقول منظمة الصحة العالمية إن المزيد من المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية تعرضت للهجوم في جميع أنحاء العالم هذا العام أكثر من أي وقت مضى.