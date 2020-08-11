 الصحة الروسية تعلن بدء إنتاج لقاح كورونا المثير للجدل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.08.2020

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الصحة الروسية تعلن بدء إنتاج لقاح كورونا المثير للجدل

رغم التشكيك العالمي، تظهر روسيا ماضية في إنتاج لقاح كوورنا الذي أعلنت عنه، وسط جدل كبير حول فاعليته، ومخاوف كثيرة من تلقيح الناس بمصل لم تثبت فعاليته بشكل مستقل.

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ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم السبت نقلاً عن وزارة الصحة أن روسيا بدأت إنتاج لقاحها الجديد ضد مرض كوفيد-19.

وقالت روسيا إن اللقاح، الذي طوره معهد جماليا في موسكو وهو الأول الذي يبدأ إنتاجه لعلاج فيروس كورونا، سيطرح بنهاية الشهر الجاري.

مختارات

ذكرت مصادر إعلامية ألمانية أن معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات تراجع عن توقعات بشأن إمكانية التوصل للقاح ضد كورونا في خريف هذا العام. وحسب هذه المصادر فإن التقدير المشار إليه كان يتعلق بدراسة قديمة للمعهد الألماني.

وسط تصاعد المخاوف عالمياً من تسارع معدلات العدوى بفيروس كورونا، أعلنت كل من الصين وروسيا الاقتراب من بدء الانتاج الصناعي لعقارين جديدين ضد كورونا قبل اختبارهما، الأمر الذي شكك فيه خبير الأمراض المعدية الأمريكي فاوتشي.

قال المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا إن متسللين تدعمهم الحكومة الروسية يحاولون سرقة معلومات عن لقاح وأبحاث لعلاج مرض كوفيد-19 من مؤسسات أكاديمية وشركات أدوية في أنحاء العالم.

تزداد الأصوات المشككة في فعالية لقاح كورونا الروسي، وخاصة في المجتمع العلمي الدولي. علماء ألمان حذروا أيضا من المخاطر المترتبة على اعتماد استعماله. فما هي الأسباب؟

وسجلت بعض الدول الصديقة لروسيا طلبات لشراء هذا اللقاح المسمى سبوتنيك 5، ومنها فيتنام التي أعلنت أنها قدمت الطلب، لكنها ستستمر في  تطوير لقاح كوفيد- 19 الخاص بها وفق ما أكدته.

وأثار الإعلان الروسي الكثير من الجدل، إذ كان اللقاح في مراحله الأولى قبل الإعلان. وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان إن اللقاح الروسي لمرض كوفيد-19 لم يختبر على نحو كاف، مضيفا أن الهدف هو ابتكار منتج آمن وليس أن يكون بلد ما الأول في توفير لقاح للناس فحسب.

وقال شبان لراديو دويتشلاند فونك: "قد يكون من الخطير البدء في منح اللقاح للملايين، إن لم يكن المليارات من الناس في وقت سابق لأوانه لأن هذا قد يقضي تماما على تقبل فكرة اللقاح إذا لم تمض الأمور على ما يرام، لذلك فأنا متشكك جدا بشأن ما يحدث في روسيا".

ودافعت موسكو عن اللقاح، وقال وزير الصحة ميخائيل موراشكو غداة إعلان الرئيس فلاديمير بوتين موافقة روسيا على اللقاح "يبدو أن زملاءنا الأجانب يستشعرون المزايا التنافسية المحددة للعقار الروسي ويحاولون التعبير عن آراء نرى أنها لا أساس لها من الصحة".

وكان الصندوق السيادي الروسي قد أعلن أن عشرين دولة أجنبية طلبت مسبقاً "أكثر من مليار جرعة" من اللقاح الروسي مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب على البشر تبدأ الأربعاء.

لكن منظمة الصحة العالمية ردت بالدعوة إلى توخي الحذر، مشيرة إلى أن التسرع في المصادقة على فعالية لقاح والموافقة على تسويقه يجب أن يخضعا لإجراءات "صارمة".

إ.ع/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

مشاهدة الفيديو 16:48

مسائية DW: اللقاح الروسي.. سبق علمي أم بروباغندا سياسية؟

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