الصحة الروسية تعلن بدء إنتاج لقاح كورونا المثير للجدل

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم السبت نقلاً عن وزارة الصحة أن روسيا بدأت إنتاج لقاحها الجديد ضد مرض كوفيد-19.

وقالت روسيا إن اللقاح، الذي طوره معهد جماليا في موسكو وهو الأول الذي يبدأ إنتاجه لعلاج فيروس كورونا، سيطرح بنهاية الشهر الجاري.

وسجلت بعض الدول الصديقة لروسيا طلبات لشراء هذا اللقاح المسمى سبوتنيك 5، ومنها فيتنام التي أعلنت أنها قدمت الطلب، لكنها ستستمر في تطوير لقاح كوفيد- 19 الخاص بها وفق ما أكدته.

وأثار الإعلان الروسي الكثير من الجدل، إذ كان اللقاح في مراحله الأولى قبل الإعلان. وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان إن اللقاح الروسي لمرض كوفيد-19 لم يختبر على نحو كاف، مضيفا أن الهدف هو ابتكار منتج آمن وليس أن يكون بلد ما الأول في توفير لقاح للناس فحسب.

وقال شبان لراديو دويتشلاند فونك: "قد يكون من الخطير البدء في منح اللقاح للملايين، إن لم يكن المليارات من الناس في وقت سابق لأوانه لأن هذا قد يقضي تماما على تقبل فكرة اللقاح إذا لم تمض الأمور على ما يرام، لذلك فأنا متشكك جدا بشأن ما يحدث في روسيا".

ودافعت موسكو عن اللقاح، وقال وزير الصحة ميخائيل موراشكو غداة إعلان الرئيس فلاديمير بوتين موافقة روسيا على اللقاح "يبدو أن زملاءنا الأجانب يستشعرون المزايا التنافسية المحددة للعقار الروسي ويحاولون التعبير عن آراء نرى أنها لا أساس لها من الصحة".

وكان الصندوق السيادي الروسي قد أعلن أن عشرين دولة أجنبية طلبت مسبقاً "أكثر من مليار جرعة" من اللقاح الروسي مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب على البشر تبدأ الأربعاء.

لكن منظمة الصحة العالمية ردت بالدعوة إلى توخي الحذر، مشيرة إلى أن التسرع في المصادقة على فعالية لقاح والموافقة على تسويقه يجب أن يخضعا لإجراءات "صارمة".

إ.ع/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)