الشيعة يحيون أربعينية الحسين بكربلاء

بعد أعوم من المقاطعة .. الإمارات تعيد سفيرها إلى إيران

أعلنت الإمارات أنها ستعيد "خلال الأيام القادمة" سفيرها إلى إيران، بعدما كانت قد سحبته من طهران في عام 2016. وتأتي الخطوة الإماراتية بعد اعتماد إيران أوراق سفير للكويت في طهران وتقدم في العلاقات السعودية الإيرانية.