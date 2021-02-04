الشيعة يحيون أربعينية الحسين بكربلاء

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المسلمون الشيعة يحيون ذكرى أربعين مقتل الإمام الحسين في مدينة كربلاء في العراق.
على وقع الأناشيد الدينية والصلوات، أحيا أكثر من "21 مليون شخص"، رجالا ونساء، ذكرى أربعين مقتل الإمام الحسين في كربلاء بالعراق، بينهم 5 ملايين أجنبي، بحسب السلطات العراقية. وشارك في الزيارة عدد قياسي من الإيرانيين.
أكد مسؤول إيراني أن المحادثات مع السعودية وصلت "إلى إعادة العلاقات إلى المستوى الجيد"، مؤكدا نية طهران في تقارب مع السعودية "بناء على المصالح المشتركة".
كشفت الإدارة الأمريكية أن روسيا تواجه "إخفاقات كثيرة" مع طائرات مسيرة إيرانية الصنع حصلت عليها من طهران هذا الشهر لاستخدامها في الحرب التي تشنها على أوكرانيا.
أعلنت الإمارات أنها ستعيد "خلال الأيام القادمة" سفيرها إلى إيران، بعدما كانت قد سحبته من طهران في عام 2016. وتأتي الخطوة الإماراتية بعد اعتماد إيران أوراق سفير للكويت في طهران وتقدم في العلاقات السعودية الإيرانية.
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