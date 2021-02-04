 الشيعة يحيون أربعينية الحسين بكربلاء | DW الأخبار | DW | 18.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

الشيعة يحيون أربعينية الحسين بكربلاء

المسلمون الشيعة يحيون ذكرى أربعين مقتل الإمام الحسين في مدينة كربلاء في العراق.

المزيد من المركز الإعلامي

Members of the Popular Mobilization Forces (PMF) and their supporters chant slogans against the United States at Baghdad's international airport on Saturday, Jan. 2, 2021, for the anniversary of the killing of Abu Mahdi al-Muhandis, deputy commander of the PMF, and Gen. Qassem Soleimani, head of Iran's Quds Force in a U.S. airstrike. The poster depicting late Iranian revolutionary founder Ayatollah Khomeini, left, and Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. (AP Photo/Khalid Mohammed)

العراق اليوم: بلاسخارت ووزير الخارجية العراقي في طهران .. ترطيب أجواء؟ 04.02.2021

Zu Beginn einer Pressekonferenz vor der letzten Teileröffnung des Humboldt Forums stehen die sogenannten Benin Bronzen in den Ausstellungsräumen. Die Sammlungspräsentationen des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin sind mit rund 20 000 Exponaten auf 16 000 Quadratmetern dann vollständig zu sehen.

منتدى هومبولت المثير للجدل في برلين يفتح أبوابه أخيرًا 17.09.2022

FILE PHOTO: European Union flags flutter outside the EU Commission headquarters in Brussels, Belgium, June 17, 2022. REUTERS/Yves Herman/File Photo

حرية الصحافة .. المفوضية الأوروبية تقترح قانونا لتعزيز هذه الحرية 17.09.2022

16.9.2022, Leaders and participants from the left in the front row: Secretary-General of the Shanghai Cooperation Organisation Zhang Ming, Turkmen President Serdar Berdymukhamedov, Turkey's President Recep Tayyip Erdogan, Kyrgyz President Sadyr Japarov, Kazakhstan's President Kassym-Jomart Tokayev, Indian Prime Minister Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping, Uzbek President Shavkat Mirziyoyev, Russian President Vladimir Putin, Tajikistan's President Emomali Rahmon, Pakistani Prime Minister Shahbaz Sharif, Iranian President Ebrahim Raisi, Belarusian President Alexander Lukashenko and Azerbaijani President Ilham Aliyev pose for a photo at the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit in Samarkand, Uzbekistan, Friday, Sept. 16, 2022. (Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

بوتين وأردوغان يبحثان في اتفاق الحبوب و صفقة غاز بين البلدين 17.09.2022

المزيد DW الأخبار

الأمم المتحدة تقول إن ما يقرب من 16 مليون طفل في باكستان قد تأثروا ، بالفيضانات ومهددين بالإصابة بأوبئة مختلفة.

16 مليون طفل في باكستان مهددين بالإصابة بمختلف الأوبئة بسبب الفيضانات 18.09.2022

مئات الجثث في مقبرة جماعية في إيزيوم وزيلينسكي يحمل روسيا المسؤولية

أوكرانيا تقول إنها عثرت على غرف تعذيب المناطق المحررة 18.09.2022

لقى ما لا يقل عن عشرة أشخاص مصرعهم وفُقد العديد بعد هطول أمطار غزيرة على عدة بلدات في منطقة جبلية بإيطاليا.

مقتل عشرة أشخاص بعد هطول أمطار غزيرة على عدة بلدات في منطقة جبلية بإيطاليا 17.09.2022

موجة اقتحام للبنوك اللبنانية مع سعي المودعين للحصول على أموالهم

أزمة البنوك تدفع اللبنانيين إلى اتخاذ إجراءات يائسة 17.09.2022

اقرأ أيضا

KARBALA, IRAQ - SEPTEMBER 16: People attend Arbain events in Karbala, Iraq, 16 September 2022. Thousands of visitors participating in the events, perform the evening prayer in the open area. Iraqi Shiite Muslims gather in Karbala to perform the religious ceremony of Arbain, on the 40th day after the Shiite holy day of Ashura which commemorates the death of Imam Hussein at the battle of Karbala, while Iraqi security forces imposed tight security measures to protect the ceremony. Karar Essa / Anadolu Agency

كربلاء .. إحياء أربعينية الإمام الحسين بحضور "21 مليون شخص" 17.09.2022

على وقع الأناشيد الدينية والصلوات، أحيا أكثر من "21 مليون شخص"، رجالا ونساء، ذكرى أربعين مقتل الإمام الحسين في كربلاء بالعراق، بينهم 5 ملايين أجنبي، بحسب السلطات العراقية. وشارك في الزيارة عدد قياسي من الإيرانيين.

flags of Saudi Arabia and Iran painted on cracked wall

طهران تؤكد تطوّر المفاوضات لإحياء العلاقات السياسية مع السعودية 20.08.2022

أكد مسؤول إيراني أن المحادثات مع السعودية وصلت "إلى إعادة العلاقات إلى المستوى الجيد"، مؤكدا نية طهران في تقارب مع السعودية "بناء على المصالح المشتركة".

May 28, 2022, unknown, unknown, Iran: This handout picture provided by the Iranian Army on May 28, 2022, shows a secret underground drone base, in an unknown location in Iran. The Iranian army has given some details - but not the exact location - of an underground base for its military drones, state media reported, amid simmering tensions in the Gulf. State TV said 100 drones were being kept in the heart of the Zagros mountains, including Ababil-5, which it said were fitted with Qaem-9 missiles, an Iranian-made version of air-to-surface U.S. Hellfire. unknown Iran - ZUMAi98_ 20220528_zih_i98_051 Copyright: xIranianxArmyxOfficex

واشنطن: روسيا تواجه "إخفاقات" مع طائرات مسيرة إيرانية الصنع 30.08.2022

كشفت الإدارة الأمريكية أن روسيا تواجه "إخفاقات كثيرة" مع طائرات مسيرة إيرانية الصنع حصلت عليها من طهران هذا الشهر لاستخدامها في الحرب التي تشنها على أوكرانيا.

flags of UAE and Iran painted on cracked wall

بعد أعوم من المقاطعة .. الإمارات تعيد سفيرها إلى إيران 21.08.2022

أعلنت الإمارات أنها ستعيد "خلال الأيام القادمة" سفيرها إلى إيران، بعدما كانت قد سحبته من طهران في عام 2016. وتأتي الخطوة الإماراتية بعد اعتماد إيران أوراق سفير للكويت في طهران وتقدم في العلاقات السعودية الإيرانية.