الشمبانزي يطور مثل البشر ثقافة تراكمية تنتقل عبر الأجيال

دراسة جديدة تكشف كيف ينقل الشمبانزي تقنيات استخدام الأدوات عبر الأجيال. العلماء يكتشفون أن بعض سلوكيات الشمبانزي قد تطورت مع مرور الوقت، مما يعزز فكرة أن لديهم ثقافة تراكمية تشبه البشر.

يشتهر بذكائه الكبير وقدرته على استخدام الأدوات، ولكن هل يمكن لثقافاته أن تتطور كما هو الحال مع ثقافات البشر؟ تشير دراسة جديدة، قادتها جامعة زيورخ، إلى أن بعض سلوكيات الشمبانزي المتقدمة قد تم تناقلها وتحسينها عبر الأجيال، وفقًا لموقع SciTech Daily.

في السنوات الأخيرة، أظهر العلماء أن الشمبانزي، مثل البشر، ينقل ثقافات معقدةمثل استخدام الأدوات من جيل إلى جيل. ورغم أن ثقافة البشر تطورت بشكل كبير من العصر الحجري إلى العصر الفضائي، مع إدخال اختراعات جديدة، إلا أن ثقافات الشمبانزي لم تتطور بنفس الطريقة. ومع ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن الشمبانزي قد يشهد تطورًا تدريجيًا لثقافاته عبر الزمن، وإن كان ذلك ضمن نطاق محدود مقارنة بتطورات البشر.

كيف ينقل الشمبانزي معرفته عبر الأجيال؟

قام فريق من العلماء بدراسة الروابط الجينية بين مجموعات الشمبانزي باستخدام تقنيات متقدمة في علم الوراثة. أظهرت الدراسة أن الشمبانزي يمتلك نوعًا من الثقافة التراكمية، حيث يتم نقل سلوكيات البحث عن الطعام عبر الأجيال. تم تصنيف هذه السلوكيات إلى ثلاثة أنواع وهي سلوكيات لا تحتاج إلى أدوات، سلوكيات تتطلب أدوات بسيطة مثل استخدام أوراق للإمساك بالماء، وأخرى معقدة تعتمد على أدوات متعددة.

في منطقة الكونغو، على سبيل المثال، يستخدم الشمبانزي عصا لحفر نفق للوصول إلى عش النمل الأبيض، ثم يصنعون أداة صيد من ساق نبات طويلة لاستخراج النمل الأبيض. تشير هذه السلوكيات إلى أن الشمبانزي لا يقتصر على استخدام الأدوات فحسب، بل ينقل هذه المعرفة عبر الأجيال.

أظهرت الدراسة أن هجرة الإناث في مجموعات الشمبانزي إلى مجتمعات جديدة، لتجنب التزاوج مع أقاربهن، قد تساهم في نقل الابتكارات الثقافية بين المجموعات. وعندما ظهرت أدوات معقدة وأخرى أبسط في مواقع مختلفة، تبين أن هذه المواقع كانت مرتبطة في الماضي عبر هجرات الإناث، مما يشير إلى أن الأدوات المعقدة تطورت تدريجيًا من الأدوات الأبسط.

تطور تدريجي في ثقافات الشمبانزي

بينما تطورت ثقافات البشر من تقنيات بدائية مثل العجلة إلى ابتكارات متقدمة مثل استكشاف الفضاء، ظل سلوك الشمبانزي أكثر استقرارًا. ومع ذلك، لاحظ الباحثون الذين يدرسون الشمبانزي في البرية أن استخدام الأدوات قد يشير إلى تطور تدريجي. يشمل ذلك استخدام الأدوات بشكل متسلسل لأداء مهام معقدة، مما يعكس تطورًا تدريجيًا عبر الأجيال من خلال تحسينات صغيرة ومتواصلة.

في السنوات الأخيرة، أظهر العلماء أن الشمبانزي، مثل البشر، ينقلون ثقافات معقدة مثل استخدام الأدوات من جيل إلى جيل. ولكن ثقافة البشر تطورت بشكل كبير، بينما ثقافات الشمبانزي لم تشهد نفس المستوى من التقدم، ما يعكس الفارق الكبير بين تطور البشر و الشمبانزي. ومع ذلك، يعتقد العلماء أن تقنيات الشمبانزي المتقدمة، مثل استخدام الأدوات لاستخراج الطعام المخفي، قد تم تحسينها مع مرور الوقت بناءً على المعرفة المكتسبة.

دراسة الروابط الجينية والسلوكيات الثقافية للشمبانزي

عمل فريق من العلماء من جامعات ومؤسسات بحثية متعددة لدراسة الروابط الجينية بين مجموعات الشمبانزي عبر الزمن باستخدام تقنيات متقدمة في علم الوراثة. كشفت الدراسة أن الشمبانزي يمتلك ثقافة تراكمية، حيث يتم نقل سلوكيات البحث عن الطعام عبر الأجيال. قام الباحثون بدراسة 35 موقعًا في إفريقيا، وصنفوا سلوكيات الشمبانزي إلى ثلاث فئات: سلوكيات لا تحتاج إلى أدوات، سلوكيات باستخدام أدوات بسيطة مثل أوراق الماء، وسلوكيات معقدة تتطلب أدوات متعددة.ومتواصلة، وفقًا لما ذكره موقع Technology Networks.

ما أوجه تقارب الجينات بين الإنسان والشمبانزي؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ن.ف.د