 الشمبانزي ـ قصة عن العاطفة والعقل! | وثائقي | DW | 30.01.2022

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وثائقي

الشمبانزي ـ قصة عن العاطفة والعقل!

أين تبدأ الصفات البشرية لدى الإنسان وأين تنتهي الصفات الحيوانية؟ ماذا تخبرنا أحاسيس الحيوانات عن أنفسنا؟ يأخذنا هذا الوثائقي العلمي إلى رحلة رائعة في تاريخ المشاعر والعقل.

مشاهدة الفيديو 42:30

ليس البشر وحدهم الذين يشنون الحروب وإنما أيضا قردة الشمبانزي، كما يتضح من مقاطع فيديو فريدة يعرضها هذا الفيلم. تُظهر التجارب السلوكية أن قردة الشمبانزي تعرف حالات من التعاطف والتعاون والإنصاف: فهي تتصالح في ما بينها وترتاح بعد القتال. تتشكل تجمعات الشمبانزي أيضًا من خلال عادات وتقاليد تختلف من مجموعة إلى أخرى. فهل ظهور السمات الأخلاقية والثقافية هو في الواقع مجرد إنجاز إنساني بحت؟ يقودنا الفيلم الوثائقي إلى واحدة من آخر المناطق البرية في غرب إفريقيا ، إلى الغابة الجبلية في نيجيريا ، ويعرض مقاطع مسجلة لكاميرات خفية. فما أهمية أكوام الحجارة الغامضة التي تركتها الشمبانزي بالقرب من الأشجار أو في فتحات جذوعها؟ اعتقد العلماء أن هذه المزايا تنحصر فقط على البشر. هل هناك أشكال سابقة لمعتقدات دينية؟ وما مدى ذكاء أقرب أقربائنا حقًا؟ ما نوع المجتمعات التي عاش فيها أسلافنا المشتركون؟ ومن أين تأتي ظاهرة كره الأجانب؟ يعطي الفيلم نظرة ثاقبة لعالمنا الداخلي المعقد، والذي يمكننا رؤيته تدريجياً بشكل أكثر وضوحاً.

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