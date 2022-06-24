 الشلل بعد السكتة الدماغية.. باحثون ألمان يطورون علاجاً جديداً | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 25.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

الشلل بعد السكتة الدماغية.. باحثون ألمان يطورون علاجاً جديداً

قدم فريق من الباحثين الألمان خيارا علاجيا جديدا للتخفيف من الشلل الناتج عن السكتة الدماغية. العلاج الجديد قد يحل محل العلاج الطبيعي المعتمد حاليا وذلك بفضل نتائجه المتقدمة. فكيف يعمل هذا العلاج الواعد؟

صورة رمزية لمختبر تخطيط الدماغ

الطريقة الجديدة الواعدة للعلاج غير جراحية وغير مؤلمة وكلفتها قليلة مقارنة بالطرق الحالية لعلاج الشلل بعد السكتة الدماغية

أبرز عرض للسكتة الدماغية هو حدوث شلل مفاجىء نصفي أو جزئي للجسم. يعاني ما يقرب من 70 بالمائة من المصابين من شلل في أرجلهم أو أذرعهم.

مختارات

العلاج المتاح حاليا للتخفيف من الشلل، هو استخدام العلاج الطبيعي في تدريب الأجزاء المشلولة من جسم المريض. يخضع المريض لهذا النوع من العلاج على مدى شهور إلى سنوات، لكن نتائجه غالباً ما تبقى متواضعة.

فريق من الباحثين الألمان من معهد "هيرتي" لأبحاث الدماغ السريرية ومستشفى توبنغن الجامعي بقيادة طبيب الأعصاب البروفيسور، د. أولف تسيمان، قدموا خياراً علاجياً جديدا للتقليل من مضاعفات ما بعد السكتة الدماغية.

جزء من الدراسة الحالية، التي تم تمويلها بـ 1,6 مليون يورو من قبل الوزارة الإتحادية للتعليم والبحوث، ونشرت تفاصيلها على الموقع الطبي الألماني، "heilpraxis"، هو اختبار علاج جديد ضد الشلل بعد السكتة الدماغية.

مشاهدة الفيديو 02:53

ارتفاع ضغط الدم "القاتل الصامت"

كيف يعمل تحفيز الدماغ؟

من ضمن فريق الباحثين، د. آنه ليب، توضح أن هذا إجراء غير جراحي وغير مؤلم ومنخفض المضاعفات، وأجريت عليه أبحاث مكثفة. فأثناء فترة العلاج، تحفز النبضات المغناطيسية الخفيفة خلايا الدماغ على إجراء اتصالات جديدة، تحل محل الخلايا التالفة. عمل الفريق على تحسين تأثير العلاج بشكل أكبر من خلال تكييفه بدقة مع حالة دماغ المصابين.

أولاً، يتم تسجيل حالة الإثارة لدى المريض في الوقت الفعلي باستخدام مخطط كهربية الدماغ (EEG). بهذه الطريقة، يمكن ضبط النبضات المغناطيسية المقترنة بالجهاز في نقطة زمنية مثالية. ويؤكد البروفيسور المشرف على الدراسة، د. تسيمان "باستخدام طريقة الحلقة المغلقة هذه، تمكنا بالفعل من علاج شلل اليد أو الذراع بنجاح لدى مرضى السكتة الدماغية".

معالجة فيزيائية للقدم بعد سكتة دماغية

العلاج الطبيعي للشلل يحقق نتائج متواضعة فقط!

اختبار العلاج على الحالات الحادة

لم يتم استخدام هذا العلاج حتى الآن إلا بعد مرور عدة أسابيع إلى شهور بعد السكتة الدماغية. جزء من الدراسة الحالية، يهدف إلى استخدام تحفيز الدماغ لأول مرة مباشرة في المرحلة الحادة من السكتة . "يحدث الكثير في الدماغ في الأيام القليلة الأولى بعد السكتة الدماغية. من خلال بدء العلاج مبكراً، نأمل في تحقيق أفضل نجاح ممكن، "كما يقول البروفيسور تسيمان.

في البداية، سيخضع  70 مريضاً للعلاج بالطريقة الحديثة، والتعامل مع 70 مريضاً آخر بالعلاجات التقليدية ومقارنة نتائج طريقتي العلاج. ويقول د. تسيمان "في حالة نجاح تحفيز الدماغ في المرحلة الحادة بعد السكتة الدماغية، فإن هدفنا هو اعتماده كعلاج  في المستقبل". ويؤكد رئيس فريق البحث "إذا نجح هذا العلاج في التخفيف من أعراض الشلل لدى المرضى، فهذا ليس فقط بصيص أمل للمتضررين وأقاربهم، ولكنه يخفف أيضاً العبء على النظام الصحي على المدى الطويل".

إ.م/ ع.ج

  • تعرف على حقائق مهمة ومثيرة عن الدماغ

    من بين الحقائق التي لا يعرفها الكثيرون هو أن الدماغ لا يشعر بالألم. فأنسجة الدماغ لا تحتوي على مستقبلات الألم المعروفة بـ "نوسيسيبتور". أم آلام الرأس فتعود لأسباب مختلفة، فالصداع الوعائي مثلا ينجم عن ارتفاع ضغط الدم مثلا. ويمكن للصداع أن ينجم عن التوتر الذي يؤدي إلى شدّ عضلات الوجه والرقبة. وهناك بعض أنواع الصداع ترجع لأسباب مرضية مثل التهاب الجيوب الأنفية أو الجلطة الدماغية.

  • تعرف على حقائق مهمة ومثيرة عن الدماغ

    65 بالمئة من الدماغ، يتكون من الدهون الصحية مثل أوميغا -3؛ وهذه الدهون تساعد على زيادة التركيز. وبحسب موقع "غيزوندهايت هويته" فإن الدهون السيئة تؤثر سلبا على مهارات التفكير.

  • تعرف على حقائق مهمة ومثيرة عن الدماغ

    يزن الدماغ نصف وزن الرأس. ويبلغ معدل وزن الدماغ لدى النساء حوالي 1245غرام بينما يصل إلى 1375 لدى الرجال. وللمقارنة يبلغ وزن دماغ الفيل حوالي 6 كيلوغرامات، بينما يزن دماغ القطة حوالي 30 غراما فقط.

  • تعرف على حقائق مهمة ومثيرة عن الدماغ

    يتكون الدماغ من مواد رمادية بنسبة 40 بالمئة وهي تغطي سطح الدماغ. هذه المواد مسؤولة عن معالجة المعلومات. أما الستين بالمئة المتبقية من الدماغ، فهي مغطاة بمواد بيضاء تشكل الجزء الداخلي من قشرة الدماغ، وهي مسؤولة عن نقل الإشارات إلى خلايا الدماغ.

  • تعرف على حقائق مهمة ومثيرة عن الدماغ

    يستهلك الدماغ 20 بالمئة من طاقة الجسم. ما يعني أنه يستهلك طاقة أكثر من أي عضو آخر في الجسم. ويتم استهلاك ثلثي هذه الطاقة عن طريق الخلايا العصبية، أما الثلث المتبقي، فيكون للحفاظ على الخلايا، حسبما ورد على موقع "فيتا غيت" السويسري والمعني بالشوؤن الصحية.

  • تعرف على حقائق مهمة ومثيرة عن الدماغ

    وفقا لما ورد على موقع "فوكوس" الألماني يمكن للدماغ أن ينتج طاقة تكفي لتوهج مصباح كهربائي. أي من الممكن تشبيه الدماغ بمولد للطاقة "بطارية" تعمل بدون توقف. فعند الاستيقاظ ينتج الدماغ ما يعادل 23 واط. وهذه الكمية من الطاقة تكفي لتوهج مصباح كهربائي.

  • تعرف على حقائق مهمة ومثيرة عن الدماغ

    زيادة التلافيف في الدماغ مؤشر جيد والسبب هو أن زيادة التلافيف والطيات في الدماغ يزيد من سطح الخلايا العصبية. وزيادة هذه الخلايا مرتبطة بزيادة نسبة الذكاء. علما أن نسبة عدد التلافيف وطيات الدماغ هي صفة موروثة مثل حجم الجسم.

  • تعرف على حقائق مهمة ومثيرة عن الدماغ

    الروائح هي أكثر ما يمكن للدماغ أن يتذكره. فمستقبلات الرائحة هي من أكثر مستقبلات الحواس انتشارا في الجسم. وبحسب موقع "غيزوندهايت هويته"، أظهرت دراسة شارك فيها أشخاص متقدمون بالعمر قدمت لهم كلمات وصور وروائح في محاولة لتحريك الذكريات، أن تلك المرتبطة بالروائح تعود إلى السنوات الأولى من العمر، بينما اقتصرت الذكريات المرتبطة بالصور والكلمات على السنوات الأخيرة.

  • تعرف على حقائق مهمة ومثيرة عن الدماغ

    يرتبط الدماغ بالأمعاء ارتباطا وثيقا، فبحسب موقع "غيزوندهايت هويته" أظهرت دراسة في جامعة هارفارد أن صحة الأمعاء تؤثر بشكل مباشر على الدماغ. فالأشخاص الذين لديهم جراثيم معوية صحية أقل عرضة للقلق وإحساسهم بالتوتر أقل ويتمتعون بصحة نفسية أفضل.

    الكاتب: د.ص