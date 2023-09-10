 "الشغف بصنع السلام".. مؤتمر ديني عالمي في برلين | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 10.09.2023

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سياسة واقتصاد

"الشغف بصنع السلام".. مؤتمر ديني عالمي في برلين

تشهد العاصمة الألمانية برلين انعقاد "مؤتمر السلام العالمي" بهدف تنسيق جهود ممثلي مختلف الأديان، مسيحيين ومسلمين ويهود وهندوس وبوذيين وغيرهم، من أجل وقف الحروب وإحلال السلام في مختلف أرجاء العالم.

جانب من مؤتمر السلام الدولي الذي في مدينتي مونستر وأوسنابروك عام 2017

جانب من مؤتمر السلام الدولي الذي في مدينتي مونستر وأوسنابروك عام 2017

ستكون العاصمة الألمانية برلين من 10 إلى 12 أيلول/سبتمبر مسرحاً للحوار الديني العالمي. حيث سيعقد هناك تحت شعار "التجرؤ على صنع السلام" مؤتمر السلام الدولي بنسخته السابعة والثلاثين برعاية جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، التي تتخذ من روما مقراً لها.

مختارات

شهدت الأعوام الأخيرة قيام جماعات هندوسية يمينية بمنع الزواج بين الهندوس والمسلمين في الهند؛ استنادا إلى قوانين قديمة "تناهض التحول الديني". ويشكل هذا الأمر خطرا على الأزواج وقد يعرضهم لأعمال عنف أو تلقيهم تهديدات بالقتل.

كمبادرة في إطار "التفاهم بين الأديان"، تدشن العاصمة الألمانية برلين أول بيت للعبادة في ألمانيا يجمع مسجد إسلامي وكنيس يهودي وكنيسة مسيحية. كم تبلغ تكلفة إنشاء المبنى ومتى يتوقع أن يتم الانتهاء من تشييده؟

ويرى الأمين العام لجماعة سانت إيجيديو، سيزار زوكوني، في حوار مع DW أن اللقاء سيمثل "فرصة كبيرة للحوار والتفاهم". ويتابع" نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى مزيد من الحوار والتعلم من الآخرين وفهم الاختلافات". وبحسب زوكوني: "هذا هو التحدي الكبير في عصرنا: كيف يمكننا العيش معاً رغم الاختلافات؟ كيف يمكننا تعزيز الحوار؟ وكيف يمكننا أن نجرؤ على جعل السلام أكثر قوة في وقت تسود فيه لغة الحرب؟".

حروب مستعرة

الحروب مندلعة في أكثر من مكان اليوم: في أوكرانيا التي تواجه العدوان الروسي، وفي سوريا التي تعاني من ويلات الصراع منذ حوالي 12 عاماً، وفي أفريقيا التي استوطنت بها الحروب والصراعات. وبحسب الأمين العام للجماعة الكاثوليكية فإن "جائحة كورونا بينت للعالم أنه متصل ببعضه أكثر مما كان يعتقد، وأن الجميع بات على نفس القارب في مواجهة الأمراض والكوارث، لهذا يجب علينا أن نعمل معاً من أجل إحلال السلام"

ويشارك في هذا المؤتمر العديد من الأئمة المسلمين وحاخامات يهود وأساقفة ومطارنة وبطاركة يمثلون مختلف الطوائف المسيحية. بالإضافة إلى ذلك يشارك ممثلون عن الهندوسية والبوذية. يشار إلى أن ألمانيا استضافت مؤتمراً مماثلاً في السابق، حيث تم عقد مؤتمر السلام عام 2017 في مدينتي مونستر وأوسنابروك.

الأمين العام لجماعة سانت إيجيديو سيزار زوكوني

الأمين العام لجماعة سانت إيجيديو سيزار زوكوني

وسيشارك في فعاليات الافتتاح الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، ورئيس جمهورية غينيا بيساو، عمر المختار سيسوكو إمبالو. وسيتحدث في البداية ممثلون دينيون بارزون. بيد أن المؤتمر سيشهد كذلك أحداثاً بارزة مثل مشاركة من أفغانستان، حيث ستتكلم زهرة سرابي كشاهدة معاصرة عن الأوضاع الحالية التي تسود بلدها. كذلك سيحضر قاض من ساحل العاج للحديث عن الأوضاع هناك، بالإضافة إلى مشاركين وناشطين في حقوق الإنسان من المكسيك وأوكرانيا.

التوسط في الصراعات والسعي لتحقيق السلام من صميم عمل منظمة سانت إيجيديو، التي أسسها الإيطالي أندريا ريكاردي في عام 1968. بدأت المنظمة بالعمل ضمن دائرة المهتمين والأصدقاء ليتوسع المنتمين لها إلى أكثر من 60 ألف شخص ينحدرون من أكثر من سبعين دولة. وتعرف المنظمة نفسها بأنها إنها حركة سلام كاثوليكية تهدف إلى الوساطة السياسية حتى في أصعب الصراعات. في عام 2009، حصل المؤسس ريكاردي على جائزة شارلمان الدولية التي تمنحها مدينة آخن الألمانية.

المستشارة السابقة أنغيلا ميركل وإمام الأزهر محمد الطيب في مؤتمر السلام الدولي الذي عقد في مدينتي مونستر وأوسنابروك عام 2017

المستشارة السابقة أنغيلا ميركل وإمام الأزهر محمد الطيب في مؤتمر السلام الدولي الذي عقد في مدينتي مونستر وأوسنابروك عام 2017

"ممرات إنسانية" للاجئي الحرب

كان النجاح الأكبر للمنظمة هو اتفاق السلام في موزمبيق في عام 1992، والذي تم توقيعه في مقر الحركة في روما. كما تعمل الجهات الفاعلة في سانت إيجيديو أيضاً كوسيط في نزاعات أخرى في أفريقيا. كما قامت المنظمة، بالتنسيق مع سلطات إيطاليا وفرنسا، بجلب آلاف الأشخاص، معظمهم من العائلات السورية التي لديها أطفال، من مخيمات اللاجئين في الشرق الأوسط إلى البلدين، وساعدت على دمجهم.

جاءت المبادرة لعقد "مؤتمر السلام الدولي" من البابا يوحنا بولس الثاني، الذي دعا ممثلي مختلف الأديان والعقائد في العالم للقاء في مدينة أسيزي الايطالية في عام 1986.

ويقول زوكوني: "يمكن أن تكون الأديان مصدراً للصراع، لكنها في جذورها تحمل رسالة سلام"، مؤكداً على "المسؤولية" التي يجب أن ينهض بها ممثلو الأديان. ويرى زوكوني أن اللقاءات والتواصل طويل الأمد هو دافع للأديان للعمل من أجل صنع السلام و"الخروج من التمركز حول الذات". إنها مسألة تحمل المزيد من المسؤولية مع بعضنا البعض في مواجهة الحروب في العالم.

اهتمام رسمي وشعبي

ويبدو أن المؤتمر يثير اهتمام المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي يعتزم المشاركة في إحدى فعالياته، بعد عودنه من قمة مجموعة العشرين في الهند. كما سيشرك المؤتمر بعض المدارس في برلين في بعض فعالياته. ويحرص القائمون على الفعالية كذلك على سماع آراء سكان العاصمة الألمانية ووجهات نظرهم.

على أية حال، ستختم أعمال المؤتمر باجتماع ممثلس العديد من الأديان أمام بوابة براندنبورغ التاريخية، حيث كان الجدار يمر ذات يوم كرمز للانقسام السياسي. وسيظهر المجتمعون هناك تضامنهم وتوحدهم للقضاء على كل أشكال العنف.

كريستوف شتراك/ ع.أ.ج 

  • Illumination at Cologne Cathdral (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    كاتدرائية كولونيا.. واجهات مضاءة تدعو إلى السلام

    الطريق إلى السلام

    تترافق ذكريات الحرب العالمية الأولى مع الدعوة إلى السلام والتسامح، هذه هي خلاصة رسالة الفنانين ديتليف هارتونغ وجورج ترينز. تظهر رسالة الفنانين على شكل حروف مضاءة وملونة على الواجهة المزخرفة لكاتدرائية كولونيا.

  • Light installation at Cologne Cathedral (picture-alliance/dpa/Kölner Domkapitel/Hartung & Trenz)

    كاتدرائية كولونيا.. واجهات مضاءة تدعو إلى السلام

    1914.. بدء الحرب العالمية الأولى

    شكل حجم واجهة كاتدرائية كولونيا وأبعادها المعمارية تحدياً للفنانين ديتليف وجورج. نُفِذت الإضاءة بإستخدام تسعة عشر جهاز إضاءة عالي الدقة، وضعت حقول الإضاءة إلى جانب بعضها البعض لتشكل الرقم 1914 في إشارة إلى العام الذي نشبت فيه الحرب العالمية الأولى. استمر عرض الجزء الأول 15 دقيقة، وتمكنت خلالها فنون الإضاءة من تقديم لمحة عن أهوال الحرب.

  • Dona Nobis Pacem illumination at Cologne Cathedral (Hartung & Trenz)

    كاتدرائية كولونيا.. واجهات مضاءة تدعو إلى السلام

    إمنحونا السلام

    كانت عبارة "إمنحونا السلام" التي قدمها الفنانان ديتليف وجورج مقنعة إلى حد بعيد، وستكون هذه العبارة هي شعار "الحج" لكاتدرائية كولونيا هذا العام. الزوار مدعوون لتصوير سيمفونية الأضواء هذه، كما هم مدعوون في الوقت ذاته إلى مشاركة الأصدقاء في جميع أنحاء العالم، ويأمل "هيلموت بيين" وهومنسق هذه الإحتفالية البصرية أن تجلب هذه الصور الأمل والتفاؤل بالمستقبل وبالسلام.

  • Illumination at Cologne Cathedral (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    كاتدرائية كولونيا.. واجهات مضاءة تدعو إلى السلام

    نهاية الحرب

    ستُعْرض أمام واجهة كاتدرائية كولونيا مجموعة من التماثيل التي ترمز إلى السلام، كما ستُعْرض أيضاً عبارة السلام مكتوبة بإثنتي عشرة لغة. يُمكن للزوار أن يضبطوا الأضواء حسب مشيئتهم. استمرت الحرب العالمية الأولى أربع سنوات، وقد انتهت بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1918. وقتل خلال الحرب حوالي 17 مليون شخص.

  • Illumination at Cologne Cathedral (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    كاتدرائية كولونيا.. واجهات مضاءة تدعو إلى السلام

    نشر ثقافة التسامح

    في الوقت الذي تقوم فيه وسائل الإعلام بنشر الأخبار التي تتعلق بكراهية الأجانب والتحريض ضدهم في ألمانيا، تعمل الكنيسة على تعزيز التسامح بين الناس من خلال برنامج شامل يتناول شتى الأحداث، كما يتناول إقامة الصلوات خلال أيام "الحج" للكاتدرائية. والهدف من كل الفعاليات هو تعزيز التعايش السلمي بين مختلف الأديان والثقافات في العالم. الكاتب: غابي راوخر/ غالية داغستاني

    الكاتب: غالية داغستاني