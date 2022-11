الشغف بالعنف - نمط جديد لتطرف الشباب

William, 21, erschoss zwei Klassenkameraden an einer High School in den Vereinigten Staaten. Und David, 18, tötete neun Menschen in einem Einkaufszentrum in der deutschen Stadt München. Und der fünfzehnjährige Paul wollte seine Schule in Deutschland in die Luft jagen. In diesem Dokumentarfilm geht es nicht nur um diese drei Teenager mit tödlichen und gefährlichen Wahrnehmungen, sondern auch darum, zu verstehen, warum Teenager auf der ganzen Welt so viele schreckliche Angriffe begehen und wie ihre brutalen Angriffswahrnehmungen überhaupt entstehen. Auf den Spiele- und Chatplattformen Steam und Discord gibt es Hunderte von elektronischen Spielen, die heruntergeladen werden können. Täglich spielen bis zu 50 Millionen Menschen das Spiel. Sie kommunizieren auch untereinander. Ihre Botschaften sind oft harmlos, aber in einigen Gruppen radikalisieren sich Jugendliche, indem sie Hass gegen Ausländer und Juden schüren. Was sie eint, ist die Leidenschaft für Gewalt. Auch der 18-Jährige, der in einem Münchner Einkaufszentrum neun Menschen tötete, war auf einer dieser beiden Gaming-Plattformen aktiv. Wie geraten Jugendliche in den Kreislauf der Gewalt? Ein Thema, das zwei junge Autoren, Alexander Spori und Luca Zug, beide Mitte 20, beschäftigt. Seit dem Anschlag in München 2016 forschen die beiden zu den Ursachen von Extremismus und wollen wissen, wie Jugendliche in den Kreislauf der Gewalt hineingezogen werden. Durch einen geheimen Account infiltrierten sie die dunkle Welt der Gewalt. Dort entdeckten sie wahllose Tötungsgruppen und Terrorakte, bei denen Jugendliche extremistisches Gedankengut verbreiten und Anschläge planen. Sie trafen einen jungen Mann, der 2016 Kontakt zu dem Münchner Attentäter hatte, der damals einen Bombenanschlag auf seine Schule plante. Ziel der Dokumentation ist es, das Bewusstsein für diese neue Art von Extremismus bei jungen Menschen zu schärfen. Nur wenn die Gefahr erkannt wird, können zukünftige Angriffe verhindert werden, davon sind die Autoren überzeugt. Wie geraten Jugendliche in den Kreislauf der Gewalt? Ein Thema, das zwei junge Autoren, Alexander Spori und Luca Zug, beide Mitte 20, beschäftigt. Seit dem Anschlag in München 2016 forschen die beiden zu den Ursachen von Extremismus und wollen wissen, wie Jugendliche in den Kreislauf der Gewalt hineingezogen werden. Durch einen geheimen Account infiltrierten sie die dunkle Welt der Gewalt. Dort entdeckten sie wahllose Tötungsgruppen und Terrorakte, bei denen Jugendliche extremistisches Gedankengut verbreiten und Anschläge planen. Sie trafen einen jungen Mann, der 2016 Kontakt zu dem Münchner Attentäter hatte, der damals einen Bombenanschlag auf seine Schule plante. Ziel der Dokumentation ist es, das Bewusstsein für diese neue Art von Extremismus bei jungen Menschen zu schärfen. Nur wenn die Gefahr erkannt wird, können zukünftige Angriffe verhindert werden, davon sind die Autoren überzeugt. Wie geraten Jugendliche in den Kreislauf der Gewalt? Ein Thema, das zwei junge Autoren, Alexander Spori und Luca Zug, beide Mitte 20, beschäftigt. Seit dem Anschlag in München 2016 forschen die beiden zu den Ursachen von Extremismus und wollen wissen, wie Jugendliche in den Kreislauf der Gewalt hineingezogen werden. Durch einen geheimen Account infiltrierten sie die dunkle Welt der Gewalt. Dort entdeckten sie wahllose Tötungsgruppen und Terrorakte, bei denen Jugendliche extremistisches Gedankengut verbreiten und Anschläge planen. Sie trafen einen jungen Mann, der 2016 Kontakt zu dem Münchner Attentäter hatte, der damals einen Bombenanschlag auf seine Schule plante. Ziel der Dokumentation ist es, das Bewusstsein für diese neue Art von Extremismus bei jungen Menschen zu schärfen. Nur wenn die Gefahr erkannt wird, können zukünftige Angriffe verhindert werden, davon sind die Autoren überzeugt. Dort entdeckten sie wahllose Tötungsgruppen und Terrorakte, bei denen Jugendliche extremistisches Gedankengut verbreiten und Anschläge planen. Sie trafen einen jungen Mann, der 2016 Kontakt zu dem Münchner Attentäter hatte, der damals einen Bombenanschlag auf seine Schule plante. Ziel der Dokumentation ist es, das Bewusstsein für diese neue Art von Extremismus bei jungen Menschen zu schärfen. Nur wenn die Gefahr erkannt wird, können zukünftige Angriffe verhindert werden, davon sind die Autoren überzeugt. Dort entdeckten sie wahllose Tötungsgruppen und Terrorakte, bei denen Jugendliche extremistisches Gedankengut verbreiten und Anschläge planen. Sie trafen einen jungen Mann, der 2016 Kontakt zu dem Münchner Attentäter hatte, der damals einen Bombenanschlag auf seine Schule plante. Ziel der Dokumentation ist es, das Bewusstsein für diese neue Art von Extremismus bei jungen Menschen zu schärfen. Nur wenn die Gefahr erkannt wird, können zukünftige Angriffe verhindert werden, davon sind die Autoren überzeugt.