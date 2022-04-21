الشعور بالجوع أو الشبع

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الشعور بالجوع عملية معقدة. تتبادل البروتينات المعلومات بين الجهاز الهضمي والدماغ، حيث يشير الدماغ إلى "الجوع" أو "الشبع". ونحن يمكننا التأثير على هذه العملية بسلوكنا الغذائي.
يمتاز البعض بامتلاكه لشهية مفتوحة دائما، فيصعب على البعض ضبط وجباتهم، ويرجع خبراء التغذية أسباب ذلك إلى بعض العادات الغذائية اليومية السيئة. فيما يلي نورد لك أسباب الشعور بالجوع رغم تناول الطعام.
يجادل البعض أنهم اتبعوا العديد من الطرق من أجل خسارة الوزن الزائد، بيد أن الجسم يستعيد بدانته بمجرد الرجوع إلى تناول الطعام بشكل اعتيادي. فما العمل؟ نقدم اليك خمس نصائح لتخفيف وزنك دون أن تضطر لتجويع نفسك.
قد يعاني البعض في شهر رمضان من انتفاخ وآلام البطن، الغازات المحرجة والإمساك. هذه الأعراض لسيت مزعجة، فحسب بل تؤثر على مزاج الإنسان خلال الصوم. غير أن علاج عسر الهضم قد يكون في مطبخك!
من المعروف أن مضغ العلكة له إيجابيات عديدة، منها حماية الأسنان من التسوس والتخلص من الأوساخ العالقة بها كما تساعد على تسهيل الهضم. غير أن للعلكة مخاطر صحية كثيرة أيضا، قد لا تكون معلومة للكثير من الناس، فما هي؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول