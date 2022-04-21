 الشعور بالجوع أو الشبع | صحتك بين يديك | DW | 27.04.2022

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صحتك بين يديك

الشعور بالجوع أو الشبع

الشعور بالجوع عملية معقدة. تتبادل البروتينات المعلومات بين الجهاز الهضمي والدماغ، حيث يشير الدماغ إلى "الجوع" أو "الشبع". ونحن يمكننا التأثير على هذه العملية بسلوكنا الغذائي.

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