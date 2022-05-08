الشعور بالتوازن

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حركة الإنسان تعتمد على التوازن والحفاظ عليه. ولكن كي يتحقق هذا التوازن تعمل داخل الجسد حواس مختلفة تضمن الحفاظ على هذا التوازن - حتى عندما نتعثر أو نسقط.
اللمس خاصية لصيقة بنا كبشر، لأنه يساهم في جعلنا كائنات اجتماعية. فاللمس يؤثّر على إدراكنا للضغوطات النفسية والألم، وبأي شخص نثق، وأي شخص نخشى. كيف يعمل اللمس، وماذا كان سيحدث لو أنه لم يكن موجودا؟
متلازمة أنجلمان هي مرض ينتج عن اضطراب وراثي في الجينات. فيما يلي نظرة سريعة عن المرض وتاريخه وأعراضه وإمكانية الشفاء منه!
هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض في الأمعاء، ومن المهم التعرف على العلامات المتعلقة بها في وقت مبكر للوقاية منها. لكن هناك بعض الأغذية التي يجب الاعتماد عليها لتفادي تلك الأعراض.
أثناء السفر بالسيارة، أو الطائرة، أو القطار، أو السفينة قد يصاب المرء بالدوخة والدوار والغثيان، وخاصة عند القراءة. ولكن ما هو التفسير العلمي لذلك؟ وكيف يمكن تفادي الأمر؟ وما المقعد الأفضل للجلوس؟ هنا بعض النصائح.
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