 الشعور بالتوازن | المستقبل الآن | DW | 08.05.2022

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المستقبل الآن

الشعور بالتوازن

حركة الإنسان تعتمد على التوازن والحفاظ عليه. ولكن كي يتحقق هذا التوازن تعمل داخل الجسد حواس مختلفة تضمن الحفاظ على هذا التوازن - حتى عندما نتعثر أو نسقط.

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26.05.2019, Schleswig-Holstein, Reinbek: Kinder und Jugendliche des TSV Reinbek trainieren zusammen die japanische Kampfkunst Aikido. Beim Aikido wird der Unversehrtheit des Angreifers genauso viel Bedeutung beigemessen, wie der Unversehrtheit des Verteidigers. Foto: Ulrich Perrey/dpa |

التدرب على تحقيق التوازن 08.05.2022

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هل تنام الأشجار؟ 01.05.2022

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زيت النخيل تحت الاختبار 01.05.2022

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المستقبل الآن - زيت النخيل على حساب الغابات المطيرة 01.05.2022

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المستقبل الآن - النقل الجوي: قريباً رفيق بالبيئة؟ 08.05.2022

Process of the refueling passenger plane at the airport

وقود طائرات رفيق بالبيئة 08.05.2022

16.07.2021, Dresden - Ein Mann hält im Einkaufszentrum Elbepark seine FFP2 Maske in der Hand. In Sachsen wird ab heute die Maskenpflicht gelockert. Wenn die Zahl neuer Corona-Fälle pro 100000 Einwohnern und sieben Tagen unter 10 liegt - wie derzeit in allen Städten und Landkreisen - und der Mindestabstand eingehalten wird, muss beim Einkaufen in Supermärkten und anderen Geschäften keine Maske mehr getragen werden. +++ dpa-Bildfunk +++

الكمامة الذكية 08.05.2022

Die Leiterin der ältesten deutschen Beratungs- und Informationsstelle für Linkshänder und umgeschulte Linkshänder, Johanna Barbara Sattler, schreibt am 17.11.2015 in München (Bayern) das Wort Linkshänder auf eine Tafel. Die Beratungs- und Informationsstelle entstand vor 30 Jahren als Selbsthilfeprojekt. Foto: Christina Sabrowsky/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

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