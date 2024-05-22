الشعلة الأولمبية على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي

في خطوة رمزية قبل انطلاق الألعاب البارالمبية في باريس، تزينت السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي بالشعلة الأولمبية. الشعلة حملها أربعة أبطال ممن سبق لهم الفوز بميداليات وألقاب في دورات سابقة من الألعاب البارلمبية.

رفعت مجموعة من الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة شعلة الأولمبياد على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي، في خطوة رمزية قبل 99 يوماً من انطلاق الألعاب البارالمبية في باريس (28 آب/اغسطس- 8 أيلول/سبتمبر).

وحمل الشعلة أربعة ممن سبق لهم أن فازوا بميداليات وألقاب في دورات سابقة من الألعاب البارالمبية، هم بطل الوثب الطويل البارالمبي عام 2008 في بكين أرنو أسوماني، والحائز ذهبية الترياتلون البارالمبي عام 2021 في طوكيو أليكسي أنكينكان، ووصيفة بطلة قوارب الكاياك البارالمبية في اليابان نيليا باربوسا، والحائزة الميدالية البرونزية المزدوجة في سباق الدراجات الهوائية لأصحاب الاحتياجات الخاصة عام 2021 ماري باتوييه.

الشعلة الأولمبية تصل إلى فرنسا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وكان في استقبالهم المندوب العام للمهرجان تييري فريمو، ورئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 توني إستانغيه، ورياضيون ورياضيون سابقون هم ماري خوسيه بيريك (ألعاب القوى)، وتييري ري (الجودو)، وإليانا روبير (كرة السلة)، حملوا الشعلة بدورهم.

وأعلن منظمو الألعاب الأولمبية عن هوية مخرجي سلسلة رسمية تتناول الألعاب الأولمبية، هما الأخوان جول وجيديون نوديه، اللذان أنجزا حتى اليوم أعمالا وثائقية عن هجوم 11 أيلول/سبتمبر 2001 في نيويورك، وهجوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس، وحريق كنيسة نوتردام.

وستُعرض ثلاث حلقات مدة كل منها 52 دقيقة عبر قناة "فرانس 2" قبل وقت وجيز من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في 26 تموز/يوليو.

ر.م (أ ف ب)