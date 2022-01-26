 الشعاب المرجانية تواجه مخاطر | المستقبل الآن | DW | 30.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

المستقبل الآن

الشعاب المرجانية تواجه مخاطر

تعاني الشعاب المرجانية في كافة أنحاء العالم من التحول المناخي؛ والباحثون يسعون بطرق مختلفة للحد من المخاطر التي تواجهها هذه الكائنات الحية الضرورية.

مشاهدة الفيديو 05:44

المزيد من المركز الإعلامي

شعاب مرجانية من الكروشيه كرسالة تحذر من دمار البيئة

شعاب مرجانية من الكروشيه كرسالة تحذر من دمار البيئة 26.01.2022

سجلت السنوات السبع الأخيرة أعلى درجات حرارة على الإطلاق، حسب ما أعلن برنامج كوبرنيكوس الأوروبي لرصد الأرض.

تغير المناخ يتسبب بتسجيل أعلى درجات حرارة للأرض وكوارث طبيعية 11.01.2022

كان خليج مايا التايلاندي قبلة لأعداد غفيرة من السائحين. وضع أثر سلبا على الطبيعة. وأغلقته السلطات عام 2018.

تايلاند .. شاطئ الأحلام سيفتح أبوابه مجددا اعتبارًا من يناير القادم 11.12.2021

كان خليج مايا التايلاندي قبلة لأعداد غفيرة من السائحين. وضع أثر سلبا على الطبيعة. وأغلقته السلطات عام 2018.

تايلاند .. شاطئ الأحلام سيفتح أبوابه مجددا اعتبارًا من يناير القادم 10.12.2021

المزيد المستقبل الآن

Mitglieder des Vereins für Höhlenkunde arbeiten zur Vorbereitung in der Schellenberger Eishöhle. Die Eishöhle bei Berchtesgaden wird ab 29.06.2019 wieder für Führungen geöffnet.

أكبر كهف جليدي في العالم 30.01.2022

TOPSHOT - This aerial photograph taken on December 22, 2021 shows the erupting Piton de la Fournaise volcano on the French Indian Ocean island of Reunion. - The Piton de la Fournaise, the volcano of Reunion, erupted for the second time of the year on December 22 at 3:30 am (12:30 am in Paris), indicates the volcanological observatory. At least three eruptive cracks have opened on the southern flank of the volcano in the enclosure (the central caldera of the volcano), volcanologists have noted. The eruption takes place in a totally uninhabited area. (Photo by Richard BOUHET / AFP) (Photo by RICHARD BOUHET/AFP via Getty Images)

الجليد القطبي والحمم البركانية 30.01.2022

Symbolbild Welle

المستقبل الآن - خطر انقراض الشعاب المرجانية 30.01.2022

DW Projekt Zukunft Sendungslogo Arabisch

المستقبل الآن - كيف تحدث العواصف الرعدية؟ 23.01.2022

اقرأ أيضا

Corals in the Gulf of Aqaba Place: Eilat

مرجان البحر الأحمر يقاوم التغير المناخي.. فهل ينقذ مرجان العالم؟ 21.01.2022

لدى الشعاب المرجانية في خليج العقبة القدرة على مقاومة ظاهرة التغير المناخي. لذا يأمل العلماء أن تساعد في إنقاذ الشعب المرجانية التي تتلاشى حول العالم بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة.

Drone view of the Jaraua river, at Mamiraua Sustainable Development Reserve in Amazonas state, Brazil, on June 28, 2018. (Photo by Mauro Pimentel / AFP) (Photo credit should read MAURO PIMENTEL/AFP via Getty Images)

ما أهمية غابات الأمازون للتوازن البيئي العالمي؟ 26.01.2022

يرى البعض أن غابات الأمازون المطيرة هي الرئة الخضراء للأرض، كما أن بها أكبر تنوع بيولوجي في العالم. اختفاء أشجارها بفعل القطع أو الحرائق له تبعات خطيرة. ما أهمية هذه الغابات على الاستقرار البيئي العالمي؟

ARCHIV - Rauch steigt am 15.12.2016 aus den Schornsteinen einer Industrieanlage in Moskau (Russland) auf. (zu dpa «Schock-Botschaft aus Bonn: Der CO2-Ausstoß steigt wieder» vom 13.11.2017) Foto: Yuri Kochetkov/EPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

لماذا يرى العلماء أن تغير المناخ أكثر خطورة من جائحة كورونا؟ 14.01.2022

بين عامي 2017 و2019 كانت أسلحة الدمار الشامل هي مصدر القلق الأكبر حول العالم، واليوم يشعر الخبراء حول العالم الآن بقلق أكبر بشأن الفشل في التعامل مع أزمة المناخ أكثر من قلقهم بشأن الأمراض المعدية.

Dokumentation Danke für den Regen Sendedatum: 22.01.2022 Thema: Kenianischer Bauer Kisilus kämpft für das Klima Beschreibung: Jahrelang filmte der Bauer Kisilu Musya die Folgen des Klimawandels in seinem Dorf in Kenia. Als ein heftiges Unwetter ihn und eine norwegische Filmemacherin zusammenbringt, verwandelt er sich vom Familienvater zum Aktivisten.

كيسيلو موسيا ـ كفاح ضد التغير المناخي في كينيا 05.01.2022

صوّر المزارع كيسيلو موسيا لسنوات عواقب تغير المناخ في قريته في كينيا. عندما جمعته عاصفة رعدية بمنتجة أفلام نرويجية تحول إلى ناشط يكافح التغير المناخي.