الشعاب المرجانية تواجه مخاطر

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تعاني الشعاب المرجانية في كافة أنحاء العالم من التحول المناخي؛ والباحثون يسعون بطرق مختلفة للحد من المخاطر التي تواجهها هذه الكائنات الحية الضرورية.
لدى الشعاب المرجانية في خليج العقبة القدرة على مقاومة ظاهرة التغير المناخي. لذا يأمل العلماء أن تساعد في إنقاذ الشعب المرجانية التي تتلاشى حول العالم بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة.
يرى البعض أن غابات الأمازون المطيرة هي الرئة الخضراء للأرض، كما أن بها أكبر تنوع بيولوجي في العالم. اختفاء أشجارها بفعل القطع أو الحرائق له تبعات خطيرة. ما أهمية هذه الغابات على الاستقرار البيئي العالمي؟
بين عامي 2017 و2019 كانت أسلحة الدمار الشامل هي مصدر القلق الأكبر حول العالم، واليوم يشعر الخبراء حول العالم الآن بقلق أكبر بشأن الفشل في التعامل مع أزمة المناخ أكثر من قلقهم بشأن الأمراض المعدية.
صوّر المزارع كيسيلو موسيا لسنوات عواقب تغير المناخ في قريته في كينيا. عندما جمعته عاصفة رعدية بمنتجة أفلام نرويجية تحول إلى ناشط يكافح التغير المناخي.
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