 الشريك المفضل في أوروبا - حضور الصينيين في صربيا | تقارير جديدة | DW | 29.08.2023

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تقارير جديدة

الشريك المفضل في أوروبا - حضور الصينيين في صربيا

تعمل الصين بشكل متزايد على توسيع مجالات نفوذها في أوروبا، مثلا عبر مشاريع طريق الحرير الجديد. وصربيا باتت ترتبط بعلاقات وثيقة مع الصين بعدما استثمرت الأخيرة حوالي 8.5 مليار دولار في هذا البلد الأوروبي منذ عام 2010.

Videostill | Dokumentation | Lieblingspartner in Europa - Wie Chinesen in Serbien Fuß fassen

Videostill | Dokumentation | Lieblingspartner in Europa - Wie Chinesen in Serbien Fuß fassen

في عام 2022 تبوأت صربيا المرتبة الثانية في العالم من حيث تنفيذ مشاريع طريق الحرير الجديد، وللشركات الصينية نشاط كبير في شرق البلاد لا سيما في منجم بور للنحاس حيث تقوم بتعدين كميات كبيرة من المواد الخام، من جهة أخرى بدأ المواطنون الصينيون من الجيل الثاني في تحقيق أحلامهم.


Videostill | Dokumentation | Lieblingspartner in Europa - Wie Chinesen in Serbien Fuß fassen

فعلى سبيل المثال تخطط الصينية وايا تشين البالغة من العمر 25 عامًا لفتح مقهى لها. كانت عائلتها تعيل نفسها في البداية من خلال متجر أحذية في منطقة الحي الصيني المعروفة في بلغراد في ما يسمى بلوك 70. وعلى الرغم من أن وايا باتت من الطبقة الوسطى إلا أنها لا تزال صينية الهوى وخاصة عندما يتعلق الأمر بالسياسة.


Videostill | Dokumentation | Lieblingspartner in Europa - Wie Chinesen in Serbien Fuß fassen

أما دانيلو كريفوكابيتش فيشعر بالقلق إزاء آراء مواطنيه الصينيين، والعاصمة بلغراد تخطط لتركيب كاميرات في جميع أنحاء المدينة، وستزود 8000 كاميرا منها ببرامج صينية للتعرف على ملامح الوجه، وهذا أمر يقلقه لأنه يحارب من أجل معايير حماية البيانات الأوروبية. 

ترافق آنا تيلاك ونيكولاس نيوماير من خلال هذا الوثائقي الناس هناك لتسليط الضوء على دوافعهم وأحلامهم ولإلقاء نظرة خلف كواليس المجتمع المغلق.

 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 16 سبتمبر/أيلول 2023 – 03:15 UTC
السبت  16 سبتمبر/أيلول 2023 – 13:15 UTC
السبت 16 سبتمبر/أيلول 2023 – 16:15 UTC
السبت 16 سبتمبر/أيلول 2023 – 19:15 UTC
الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2023 – 05:15 UTC
الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2023– 22:03 UTC
الإثنين 18 سبتمبر/أيلول 2023– 11:15 UTC
الإثنين 18 سبتمبر/أيلول 2023– 18:15 UTC
الثلاثاء 19 سبتمبر/أيلول 2023– 01:15 UTC
الثلاثاء 19 سبتمبر/أيلول 2023– 07:15 UTC
الأربعاء  20 سبتمبر/أيلول 2023 – 09:15 UTC
الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول 2023  – 15:15 UTC
الجمعة 22 سبتمبر/أيلول 2023  – 01:45 UTC
الجمعة 22 سبتمبر/أيلول 2023  – 10:15 UTC

 

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