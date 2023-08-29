الشريك المفضل في أوروبا - حضور الصينيين في صربيا

في عام 2022 تبوأت صربيا المرتبة الثانية في العالم من حيث تنفيذ مشاريع طريق الحرير الجديد، وللشركات الصينية نشاط كبير في شرق البلاد لا سيما في منجم بور للنحاس حيث تقوم بتعدين كميات كبيرة من المواد الخام، من جهة أخرى بدأ المواطنون الصينيون من الجيل الثاني في تحقيق أحلامهم.





فعلى سبيل المثال تخطط الصينية وايا تشين البالغة من العمر 25 عامًا لفتح مقهى لها. كانت عائلتها تعيل نفسها في البداية من خلال متجر أحذية في منطقة الحي الصيني المعروفة في بلغراد في ما يسمى بلوك 70. وعلى الرغم من أن وايا باتت من الطبقة الوسطى إلا أنها لا تزال صينية الهوى وخاصة عندما يتعلق الأمر بالسياسة.







أما دانيلو كريفوكابيتش فيشعر بالقلق إزاء آراء مواطنيه الصينيين، والعاصمة بلغراد تخطط لتركيب كاميرات في جميع أنحاء المدينة، وستزود 8000 كاميرا منها ببرامج صينية للتعرف على ملامح الوجه، وهذا أمر يقلقه لأنه يحارب من أجل معايير حماية البيانات الأوروبية.



ترافق آنا تيلاك ونيكولاس نيوماير من خلال هذا الوثائقي الناس هناك لتسليط الضوء على دوافعهم وأحلامهم ولإلقاء نظرة خلف كواليس المجتمع المغلق.

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DW عربية

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