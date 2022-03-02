الشركات الغربية تخرج من روسيا

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أوقفت العديد من الشركات متعددة الجنسيات العمليات وخطط التوسع وإلغاء الخدمات والمنتجات في روسيا.
مع دخول الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، سيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في شرق أوكرانيا، وفيما تؤكد السلطات الأوكرانية عدم زيادة مستوى الإشعاع، يتهم زيلينسكي روسيا باللجوء إلى "الرعب النووي".
أظهرت الأزمة الأوكرانية أن روسيا ليست معزولة تماما في الساحتين الإقليمية والدولية، كما يعتقد البعض. إذ لديها حلفاء حول العالم في أمريكا اللاتينية وأوروبا ودول الاتحاد السوفياتي سابقا كما في الشرق الأوسط والصين.
يسعى العراق عبر عدة مشاريع عملاقة بمليارات الدولارات إلى معالجة الغاز المحروق المصاحب لعملية انتاج النفط، مما سيوفر كميات كبيرة من الغاز للاستخدام المحلي بدلا من استيراده، بالإضافة إلى حماية بيئة العراق من مضاره.
منذ أسبوع بالضبط والحرب في أوكرانيا تدور رحاها في مدن البلد الأوروبي الأكبر مساحة،
تاثير الغزو الروسي لأوكرانيا لن يطال أوروبا فقط، بل سيمتد إلى الجوار و صدى هذه الحرب في أوروبا سيصل الشرق الأوسط والعراق جزء منه
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