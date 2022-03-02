 الشركات الغربية تخرج من روسيا | DW الأخبار | DW | 04.03.2022

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DW الأخبار

الشركات الغربية تخرج من روسيا

أوقفت العديد من الشركات متعددة الجنسيات العمليات وخطط التوسع وإلغاء الخدمات والمنتجات في روسيا.

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