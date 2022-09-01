 الشركات الألمانية تخطط لزيادة استثمارها في أفريقيا عام 2023 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.12.2022

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أخبار

الشركات الألمانية تخطط لزيادة استثمارها في أفريقيا عام 2023

يظهر استطلاع للرأي أن نحو 60 بالمئة من الشركات الألمانية تنظر إلى أنشطتها التجارية في أفريقيا في عام 2022 بشكل إيجابي وترى جمعية الأعمال الألمانية-الأفريقية فرصا كبيرة في قطاع الطاقة.

صورة رمزية من زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى النيجر واستقباله من قبل الرئيس محمد بازوم، رئيس النيجر (23/5/2022)

صورة رمزية من زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى النيجر واستقباله من قبل الرئيس محمد بازوم، رئيس النيجر (23/5/2022)

أظهر استطلاع رغبة الشركات الألمانية في تعزيز أنشطتها التجارية في أفريقيا العام المقبل، خاصة في مجالي الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي المسال، من خلال زيادة حجم استثماراتها في القارة 43 بالمئة.

كريستوف كانينغيسر رئيس جمعية الأعمال الألمانية-الأفريقية

كريستوف كانينغيسر رئيس جمعية الأعمال الألمانية-الأفريقية

وأظهر الاستطلاع الذي شمل أعضاء جمعية الأعمال الألمانية-الأفريقية أن 39 بالمئة من الأعضاء يريدون إبقاء معدلات الإنفاق الحالية في أفريقياكما هي دون تغيير.

وقال رئيس الجمعية كريستوف كانينغيسر لرويترز اليوم الثلاثاء (27 ديسمبر/ كانون الأول 2022): "غالبية الشركات ترغب في توسيع حجم أنشطتها العام المقبل. هذا منطقي لأن القارة لا تزال على مسار النمو".

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الألمانية أن الشركات الألمانية استثمرت نحو 1.6 مليار يورو في أفريقيا العام الماضي، منها نحو 1.1 مليار يورو في منطقة جنوب الصحراء الكبرى.

وقال كانينغيسر إنه يرى فرصا كبيرة في قطاع الطاقة في أفريقيا في الوقت الذي يسعى فيه الاقتصاد الألماني، الذي يعد الأكبر في أوروبا، لتقليل اعتماده على الغاز الروسي

وأضاف "مجالا الهيدروجين الأخضر والغاز المسال سيعطيان دفعة جديدة في عدة بلدان" مشيرا إلى السنغال ونيجيريا وموريتانيا كدول لديها إمكانات استثمارية.

وأظهر الاستطلاع أن 56 بالمئة من الشركات الألمانية تنظر إلى أنشطتها التجارية في أفريقيا في عام 2022 بشكل إيجابي فيما قال سبعة بالمئة من الشركات إن الأنشطة "جيدة جدا".

ص.ش/أ.ح (رويترز)

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